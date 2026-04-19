【早慶レガッタ号】水の王者の「逆襲」で桜橋に歓声を　見どころ紹介＆紙面公開

慶應スポーツ新聞会（ケイスポ）では、４月１９日（日）に隅田川にて行われる早慶レガッタに向けて「早慶レガッタ号」を発行しました。新聞は試合当日に隅田川・桜橋周辺にて配布を行う予定です。また三田・日吉キャンパスのラックに設置します！ぜひ手に取って見てください！

〈１面〉

１面では、ワセダへの逆襲に燃える対校エイトの展望を掲載。過去10年の成績や直近３大会の振り返りとともに、その見どころをお伝えします。

～担当者からのメッセージ～

初めて1面の編集を担当しました。3月下旬の悪天候による撮影の難しさや、紙面編集などにおいて手探りの連続で苦労する部分もありましたが、周囲のサポートのおかげで納得のいく紙面を完成させることができました。取材に協力してくださった端艇部の皆様、ありがとうございました。

製作担当：大塚隆平

〈２面〉

２面では、対校エイトをはじめとした各クルーの紹介を詳しく掲載しています。対校エイトの趣味には意外な一面も…？第二エイトや女子エイトの振り返りと今後の展望、さらに昨夏に行われた塾長杯水上運動会の様子まで、幅広くお届けする紙面となっています。

～担当者からのメッセージ～

早慶レガッタ号を担当させていただき、今年で３年目となりました。今回はこれまで制作してこなかった２面を初めて担当するにあたり、各クルーを満遍なく取り上げながら、一人ひとりの魅力がしっかりと伝わるような紙面づくりに力を入れました。

長く関わってきたからこそ伝えられる端艇部の魅力を最大限に引き出せるよう尽力いたしましたので、ぜひお手に取ってご覧いただけますと幸いです。

最後に、新聞制作にご協力いただいたすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。

製作担当：ウジョンハ

＜編集長より＞

約２週間というそれなりに長い編集期間ではありましたが、直前で１面のレイアウトを大改造するなど忙しい日々が続きました。連日の編集は大変ではありましたが、面担の2人のおかげで素晴らしい新聞が完成し、良かったなと思います。私たちの新聞を片手に、桜橋で『若き血』を歌えることを待ち望むばかりです。

編集長：塩田隆貴

新聞の設置場所がわからないなどのご質問・ご要望は、弊会のメールアドレス（keiosports.main@gmail.com）までお気軽にお問い合わせください。