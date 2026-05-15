【準硬式野球】 あと１点差まで迫るも及ばず　宿敵相手に２連敗／東京六大学春季リーグ戦　早大２回戦＠駒沢オリンピック公園総合運動場野球場

５月３日（日） 東京六大学春季リーグ戦 早大２回戦 ＠駒沢オリンピック公園総合運動場野球場

前日の対早大１回戦に４－１で敗れた慶大は初回、河村大晴（経４・慶應湘南藤沢）の適時打で先制するも、その裏失策の間に同点とされる。しかし、左翼手・森林賢人（商３・慶應）の捕殺で最少失点で切り抜けた慶大は、２回に吉川福馬（商４・栃木）の適時打、６回には辻井俊介（政４・慶應志木）の犠飛で早大に迫る。７回にもう１点を失い、点差を広げられた慶大は８回、吉川の適時打で１点を返し４－５とするも、後続の打者が好機を活かせず。９回は三者凡退に終わり、宿敵・早大相手にあと一歩及ばず、連敗を喫した。

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 計 慶大 1 1 0 0 0 1 0 1 0 4 早大 1 1 2 0 0 0 1 0 × 5

慶大バッテリー：●大谷、龍田、大西、下西ー吉川

早大バッテリー：〇町田、武内陸、松本、髙城ー高木

慶大本塁打・早大本塁打：なし

前日の早大１回戦にて４－１で敗れた慶大は初回、先頭の福田岳杜（経４・慶應）が右前安打で出塁すると、福田の盗塁、犠打でチャンスを拡大する。１死三塁の場面で３番・河村大晴（経４・慶應湘南藤沢）が右前適時打で先制。幸先のいい立ち上がりを見せた。

慶大の先発は大谷和聖（経４・慶應）。１回裏、先頭打者に安打を許し、犠打と四球で２死一、三塁とされる。早大主将・水野修吾（人４・相模原）を二ゴロに打ち取るも、二塁手の失策の間に失点を許す。なおも、２死一、二塁の場面で続く高木悠（政経３・早稲田実業）に左前安打を浴びる。しかし、左翼手・森林賢人（商３・慶應）の見事な送球で二塁走者を捕殺。最少失点で初回を切り抜けた。

２回表、辻井俊介（政４・慶應志木）が右越えの二塁打を放つと、相手の右翼手の失球の間に三塁まで進む。続く吉川福馬（商４・栃木）が見事な右前適時打で勝ち越しに成功。しかしその裏、四球と適時打でまたも同点にされる。３回表を０点に抑えられるとその裏、早大の連続安打と大谷の暴投で、２死二、三塁のピンチを背負う。８番・森崎雄貴（人３・朋優学院）の中越え適時打で逆転を許し、３回裏終了時点で２ー４と拮抗した展開に。

４回裏、大谷に代わって龍田千浩（文４・慶應志木）が登板。龍田は先頭打者に四球を与えるも、続く打者の犠打を素手で好捕を見せる。なおも、１死二塁のピンチも三塁手・河村、遊撃手・福田の華麗な守備でこの回を無失点で切り抜ける。

２回以降なかなか好機を作り出せずにいた慶大。６回表、早大先発の町田が降板し、登板した武内陸馬（スポ４・佼成学園）に慶大打線が襲いかかる。先頭の河村が左方向への二塁打、岩上倫也（法４・高岡）の左前安打で無死一、二塁。さらに武内陸の牽制ミスで二、三塁とする。５番・辻井が放った打球は中堅手のもとに飛び、これが犠飛となり１点を返す。しかし、後続の吉川、森林の代打で出場した敦澤颯斗（政３・慶應）が凡打に終わり、同点とはならず。

７回裏、龍田に代わって大西和磨（法３・慶應志木）が登板。四球や犠打で２死一、二塁とされる。これ以上の失点は許されない展開だったが６番・高木に右前適時打を浴び、３ー５とされる。なおも２死一、三塁の場面で、慶大は大西から下西涼太郎（理３・広島学院）にスイッチ。続く吉田悠平（スポ４・川和）を空振り三振に抑え、ピンチを凌ぐ。

なんとしてでも追い上げたい慶大は８回表、先頭の主将・藤田大輝（経４・慶應）が左前安打を放つと、２死一、二塁の場面で吉川にチャンスが巡る。吉川は初球をしっかりと振り抜き、右前適時打を放つ。これで１点差とした慶大は、２死一、二塁で渡邉旭（商４・慶應）を迎える。同点、逆転のチャンスに早大は松本から髙城壮（人３・早稲田佐賀）にスイッチ。応援席から朱雀が流れるなど、この日１番の盛り上がりを見せるも、渡邉の打球は惜しくも左飛となり、同点には至らなかった。

８回裏、下西は２死二塁のピンチを背負うも、八所真皇（スポ３・早稲田佐賀）を見逃し三振に抑え、９回の攻撃を迎える。途中出場の倉内和輝（商３・大阪明星学園）に代えて、代打木村隼大（商３・國學院久我山）も、見逃し三振。続く吾妻涼（経３・慶應）が三ゴロ、福田も見逃し三振に終わり、４ー５で敗戦。春季リーグの早慶対決は早大に勝利を譲る結果となった。

（取材：塩田隆貴）