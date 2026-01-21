【What is 〇〇部？】”BREAK！！” 〜殻を破れ！全国への再出発〜／File.41 準硬式野球部（後編）

慶大の体育会を深堀りしていく連載企画、「What is 〇〇部？」。第４１回目は、準硬式野球部！今回ケイスポでは、日吉台球場で行われた練習の様子を取材した。後編では、新幹部の主将・藤田大輝（経３・慶應）選手にお話を伺った。

――野球を始めた年齢は

野球を始めたのは小学校１年生の時ですね。父親が野球やっていて遊ぶときに野球をすることが多くて、その影響で始めました。

――小中高時代の野球の実績

少年野球は割と市内でも強いところにいて、いろんな大会とかで優勝させてもらうようなチームでやっていました。中学校はボーイズに所属していて、丸田（湊斗＝法２・慶應）君と同じチームで僕は一個上として一緒にやっていて、最後の夏は運よく全国大会に行けました。高校時代は塾高の硬式野球部入って、そんな試合出る感じではなかったけど、自分の代の春の大会は背番号もらってベンチ入ることはできましたが、夏の大会はベンチ入れず、最後はスタンドで応援したというのが小中高の経歴です。

――準硬式野球部に入部したきっかけ

最後の夏の大会でベンチ入れなくて、あまり最後納得いく形で野球を終われなかったから、自分で活躍して終わりたいという気持ちがあり、準硬式野球部を選びました。

――硬式野球や軟式野球とは違う準硬式野球の魅力は

準硬式野球の魅力はいろんな経歴を持った人がいることです。硬式から入ってくる人もいるし、軟式から入ってくる人もいて、内部外部問わず入ってくるなどもありますし、いろんなバックグラウンドを持った人がいるというのは、硬式野球にはあまりない一つの準硬式野球の特徴かなと思います。

――２５年度のチームを振り返って

２５年度は結構苦しい一年だったかなと思います。春の関東大会でベスト１６、春のリーグ戦が５位で、そこの２つで負けて全国大会に出られなかったです。そこから頑張ろうというなかで、チームの中でいろいろあったりとか、春の合宿で体調不良がチームの中で出たりとかあって、秋までなかなかうまくいかずリーグ戦４位という形でした。最後まで結果としてはうまくいかなかったですけど、最後４年生はチームに向き合う姿勢を見せてくれたので、そこは来年以降に繋がると思います。

――２５年シーズンを個人として振り返って

下級生で副将をやらせてもらっていたのですけど、成績面ではチームにあまり貢献できなかったかなと思っていて、期待されていた結果を残せなかったことが悔しい結果に終わりました。ただ、秋季リーグの終盤は割と期待にも応えられて新しいチームに向けて、自分の中では勢いをつけられたのかなと思います。

――部の雰囲気や特徴

結構明るくやっているのと今年から監督が代わり、割と選手主体になって、今日の練習も指導者がいない中で、今まで以上に学生主体でやっているので、主体的に野球に取り組んでいるのが部の雰囲気としてあるのかなと思います。

――主将に選ばれた経緯は

学年の中で立候補して、その中から全体で投票して、最後に最高学年の中で話し合って決めるという形で決まりました。

――主将としてチームをどのように変革させていきたいか

まずはやっぱり全国大会に出られるようなチームにしたいです。３年前に全国大会に出られて、ベスト４までいけて、そこからいろんな人に知ってもらえるようになったりとか、応援してもらえるようになったりというのがあるので、結果を残したいです。あといろんな人に応援してもらえるようなチームにできるように、やるべきことはしっかりやるということができるチームにしていきたいです。

――“BREAK！！“というチームのスローガンに込めた思いは

全国大会に２年連続出られなくて、現状のままいくとやっぱりダメだというところで、自分たちの殻を破って新しく生まれ変わろう、変革しようという意味が込められています。また、殻を破った先にどこにも負けない、どんな相手でも打ち破れるチームになろうという意味もあります。

――最後に意気込みを

やっぱり全国大会にまずは出て、いろんな方に応援してもらえるチームにできればなと思っています。

※一部写真は準硬式野球部提供

（取材：神谷直樹、柄澤晃希、奈須龍成、水野翔馬）