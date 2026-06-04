【競走】チームの窮地を救った林・涙の２００mＶ！総力戦で１部残留を果たす／第１０５回関東学生陸上競技対校選手権大会

５月２１日〜２４日の４日間、カンセキスタジアムとちぎにて開催された第１０５回関東学生陸上競技対校選手権大会。

男子１部残留を懸けた大会だったが、２日目まで４点しか獲得できず、一時は２部降格の危機に瀕した。しかし３日目に細萱颯生（政３・桐朋）が走幅跳で５位入賞。４日目に須﨑遥也（商４・丸亀）が走高跳で７位入賞、市村瞭太郎（経３・慶應志木）が８００mで７位入賞、安田陸人（商４・開成）が３０００ｍｓｃで４位入賞。そして林明良（政４・攻玉社）の２００ｍ優勝によって、残留争いから抜け出し、総合１２位で１部残留を決めた。

女子は、やり投げで倉田紗優加（環４・伊那北）が３位入賞。佐田那奈（看３・福岡雙葉）が三段跳で５位入賞。浅見姫菜（商３・都立駒場）は七種競技でＰＢを更新し８位入賞。女子は全体１６位となった。

男子２５点、女子１１点と、大会前に目標としていた「男子３７点女子３２点」には届かなかったが、１部の座を死守し４日間の激戦を終えた。

結果

順位 得点 男子 １２位 ２５点 女子 １６位 １１点

〈男子得点者〉

種目 選手名 記録 順位／得点 200m 林明良（政４・攻玉社） ２０秒６６〈ＰＢ〉 １位／８点 1500m 市村瞭太郎（経３・慶應志木） １分５０秒４１ ７位／２点 3000msc 安田陸人（商４・開成） ８分４５秒２８〈ＰＢ〉 ４位／５点 4×100mR 中島叶雅（商４・慶應）、三宅陽立（環２・県立長田）、岩舩遙信（環３・新潟明訓）、林明良 ３９秒６２ ５位／４点 走幅跳 細萱颯生（政３・桐朋） ７ｍ５１（＋１.３） ５位／４点 走高跳 須﨑遥也（商４・丸亀） ２ｍ０７ ７位／２点

〈女子得点者〉

種目 選手 記録 順位／得点 三段跳 佐田那奈（看３・福岡雙葉） １２ｍ４１（＋０.８） ５位／４点 やり投げ 倉田紗優加（環４・伊那北） ５４ｍ５１ ３位／６点 七種競技 浅見姫菜（商３・都立駒場） ４８５９点〈ＰＢ〉 ８位／１点

〈１日目〉

迎えた１日目、トラック競技では副将・成沢翔英（環４・山梨学院）が１５００ｍ予選２組に出場。積極的なレース運びで組３着に入り、２日目に行われる決勝への進出を決めた。男子４×１００ｍリレーでは慶大チームが予選２組で３位に入り、こちらも決勝進出。また、男子十種競技で本大会を２連覇している高橋諒（商３・桐朋）は５種目を終え、暫定２位につける好発進をみせた。

〈２日目〉

２日目、成沢は１５００ｍの決勝に出場。８位までが得点できる状況で、慶大の初得点が期待された。だが、成沢はスタート直後こそ好位につけたものの、４００ｍ地点からのペースアップに対応できず後退。結果的に１１位でのフィニッシュとなり、得点獲得とはならなかった。

男子十種競技の高橋は、第７種目の円盤投げでスコアを稼ぎ、全体１位に。３連覇にむけて順風満帆かに思われたが、第８種目の棒高跳びでまさかのアクシデントに襲われる。３ｍ６０の試技を１度失敗し、迎えた２度目。この試技も失敗した高橋は、マットの上で脚を押さえて立ち上がれず。高橋は棒高跳びの試技を中断すると、残り２種目を棄権することに。またしても慶大は得点を獲得できなかった。

男子４×１００ｍ決勝では、１走の中島叶雅（商４・慶應）が鋭いスタートで飛び出し、勢いそのままに２走の三宅陽立（環２・県立長田）へ完璧なバトンパス。トップスピードに乗った三宅の快走から、３走の岩舩遙信（環３・新潟明訓）が巧みなコーナリングでアンカーへ繋ぐ。しかし、勝負を託された４走・林明良（政４・攻玉社）が直線に差し掛かる頃には最下位という苦しい展開に。だが、ここから林が直線で一気にトップギアに入れると、大外から怒涛の勢いで３人をごぼう抜き。絶望的な位置からの驚異的な猛追で順位を押し上げた。執念で５位フィニッシュし、２日目にして初めての得点となる、４点を獲得した。

〈３日目〉

大会３日目を迎え、一層激しさを増す１部残留争いへ向け、何としても得点獲得を目指したい慶大競走部。

男子走幅跳決勝には今年度成長著しい細萱颯生（政３・桐朋）が出場。

各大学の選手が７ｍを大きく越える跳躍を１回目から記録する一方、細萱は１回目２回目ともに７ｍに届かず。迎えた３回目、後がない細萱を後押しする競走部の手拍子がスタジアムにこだまする中、自己ベストに僅か１センチと迫る７ｍ５１（＋１.３）のビッグジャンプを披露。風も味方につけた細萱は４回目以降の試技権を獲得するとともに暫定４位に躍り出る。最初の３回目を終えた時点で上位８人にのみ与えられる４回目以降の試技。自らの記録を伸ばし更に順位を上げたい細萱だったが、３回目の記録を上回ることはできず。５位で競技を終えたものの見事入賞を果たし、一部残留へ向けた貴重な４点を競走部にもたらした。





女子やり投決勝では、前回大会の女子やり投で日本歴代１０位の大投擲を披露し見事２連覇を果たした倉田紗優加（環４・伊那北）が出場。関東インカレ三連覇を目指す絶対女王が満を持して登場した。

１回目の投擲から５０ｍを超える投擲を見せ幸先の良いスタートを切ると、２回目の投擲でも記録を伸ばし暫定首位に浮上する。しかし３回目の投擲で国士舘大の曽野雅（体育３・松坂商）が倉田の記録を上回る５５ｍ０８を記録し、倉田は２位に後退する。何とか首位奪還したい倉田は４回目の投擲で自身の記録を更に伸ばす５４ｍ５１を記録するものの、首位の座には僅かに及ばず。続く５回目・６回目の投擲は記録なしに終わったことで、最終的に３位となり競技を終えた。

女子七種競技の浅見姫菜（商３・都立駒場）は３日目（七種競技１日目）、１００ｍHを１４秒８４のPBで暫定１１位につけると、砲丸投で１０ｍ３４とさらにPBの好記録で順位を上げた。

〈４日目〉

大会最終日を迎え、３日目終了時点で男子の得点は８点。各校の残留争いは最終盤に。

男子８００ｍでは市村瞭太郎（経３・慶應志木）が悲願の決勝進出。昨年の関東インカレの同種目では、予選は通過したものの準決勝は敗退。トップ層との実力差、経験値の差を痛感したという。「絶対に決勝で得点する」という強い覚悟の下で、今大会に臨んだ。

３日目の予選はトップ通過、準決勝は５着でタイム上位２人に入り準決勝突破。迎えた初めての決勝の舞台、前半の４００ｍでは上位をキープし、レースは後半へ。勝負を分けるラスト２００ｍで、全体が一気にペースアップ。他選手のペースアップについていけず順位を落とすが、意地の走りで何とか食らいつき、７着でゴール。有言実行の走りで、チームに貴重な２点をもたらした。

主将・須﨑遥也（商４・丸亀）は男子走高跳に出場。高校時代、この会場で開催された栃木国体（少年男子走高跳）で惜しくも２位に。今大会の表彰台へ懸ける思いは強い。チームのためにも自身のためにも、あの時の雪辱を果たせるか。

１ｍ９５、２ｍ００をそれぞれ１回でクリアし、順調かと思われたが、続く２ｍ０４で２回続けて失敗。このままでは終われない３回目の試技。スタンドにいる部員たちが送る声援を背に、バーへと踏み切る。一瞬の静寂の中、バーを軽々と飛び越え、３回目にして成功。喜びで感情を露わにし、スタンドからは大きな歓声が上がった。次の２ｍ０７で２回失敗したことで、またもや窮地に追い込まれるが、ここも３回目に成功させ次へと繋いだ。しかし、続く２ｍ１０で３回続けて失敗したことで記録は２ｍ０７となり、７位で競技を終えた。

男子４×１００ｍＲで力走を見せた林明良（政４・攻玉社）は、男子２００ｍにも出場。４月の六大学対校陸上では１００ｍで優勝したマルチスプリンターは、１００ｍ、２００ｍ、４００ｍいずれも関東インカレA標準を切っており、どの種目で走るのか注目されていた。

予選・準決勝は共にトップ通過。決勝では２００ｍ優勝候補として期待が集まる中、慶應の声援を背にスタートを切る。持ち味である「後半の伸び」を武器に、コーナーを抜けたラストの直線で後続との差を広げ、堂々の１位でゴール。レース後には顔を覆い、涙をにじませる姿も。２０秒６６とPBを更新し、「陸の王者」を体現するような走りで男子２００ｍを制した。降格の危機にあったチームに大きな８点が加わり、慶大は残留争いから抜け出し、１部残留を確実なものにした。

副将・成沢は、男子５０００ｍにも出場。２日前に出場した１５００ｍの疲労もあったか、ハイペースで進んだレースに対応しきれず。全体２７位に終わった。

男子３０００ｍｓｃでは、安田陸人（商４・開成）が自己ベストを更新する８分４５秒２８をマークし、４位入賞。塾記録を更新する快走で５点を獲得した。

予選では序盤、最後尾からレースを進めた安田は冷静に集団の後方で機をうかがう。残り５周を前に安田は一気にポジションを押し上げ、２番手まで浮上する。ラストは、後方からの猛追を振り切り３着で決勝進出を決めた。迎えた決勝。序盤は予選同様、後方で落ち着いてレースを進める。ハイペースでレースが進む中、安田は集団の中でリズムを保ちながら虎視眈々と前を追う。ラスト１周では１０番手付近に位置していたが、そこから圧巻のスパートを披露。次々と前の選手をかわし、最後は４位でフィニッシュ。終盤の追い上げで存在感を示し、チームに５点をもたらした。

女子三段跳には佐田那奈（看３・福岡雙葉）が出場。関東インカレ前、５月６日の第２４回慶大競技会では、女子三段跳で塾記録を大幅に更新する１２ｍ５６を記録。高校までは、全国大会に数多く出場していたが、大学では思うように結果が出せない時期もあったという。それでも変化を恐れず挑み続け、辿り着いた大舞台。

１回目の試技から１２ｍ２１を記録すると、２回目の試技では、追い風（＋０.８ｍ）を味方につけ１２ｍ４１のビッグジャンプを披露し、４位に浮上。スタンドで見守る部員たちに向けて、笑顔を見せる場面も。全６回の試技を終え、記録は２回目の１２ｍ４１。見事、５位入賞を果たした。

女子七種競技の浅見姫菜（商３・都立駒場）は、４日目（七種競技２日目）、走幅跳で５ｍ４０のPBを記録すると、得意とするやり投げで、PBには及ばないものの全体３位となる４２ｍ９９をたたき出し、６種目にして再び暫定９位に浮上。最後は苦手とする８００ｍであったが、最後まで笑顔を絶やさずうまくまとめあげる。初挑戦となった関東インカレでPBとなる４８５９点、塾歴代２位の記録で８位入賞となった。

取材：片山春佳、神戸佑貴、鈴木拓己、中原亜季帆、野村康介、森田紗羽、山口和紀