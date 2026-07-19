【レスリング】佐藤秀一郎 ライバル対決敗れ準優勝 天田陽希は初戦敗退／令和８年度 東日本学生レスリング選手権大会（春季大会）３日目（最終日）

令和８年度東日本学生レスリング選手権大会（春季大会）は大会最終日。慶大からは２選手が出場した。

選手権フリースタイル６５㌔級の天田陽希（理３・慶應志木）はベスト１６で敗戦した。

選手権フリースタイル８７㌔級の佐藤秀一郎（環４・八千代松陰）はライバルの矢作元貴（法政大学）に敗れ、準優勝に終わった。

令和８年度東日本学生レスリング選手権大会（春季大会）

２０２６年７月１５日 ＠東京・駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

※スコアはすべて慶大選手を左に掲載

選手権フリースタイル６５㌔級

２回戦（ベスト１６）

天田陽希［VSU 0:43=0-10］佐藤秀磨（青山学院大学）

フリースタイル６５㌔級には天田陽希（理３・慶應志木）が２回戦から出場。開始早々にテイクダウンで先制を許す。その流れでローリングを受けるが、場外に出たため失点にはならず。再開直後にタックルに入るが、カウンターでテイクダウンを許すと、連続ローリングで一気に試合を決められた。

選手権グレコローマン８７㌔級

決勝

佐藤秀一郎［VSU 5:03=1-9］矢作元貴（法政大学）

グレコローマン８７㌔級決勝には佐藤秀一郎（環４・八千代松蔭）が出場。

対するは長年のライバルであり、６月のリーグ戦でも苦杯をなめさせられた矢作元貴（法政大学）。

佐藤は試合前、パーテレポジションになると矢作の攻撃を耐え切れない可能性があることから、積極的に攻めてパッシブを犯さないようにする作戦を話していた。

先手を取るべく、序盤から果敢に胴タックルで攻めるも、上手く凌がれて押し出しで先制される。

その後も押し出しで失点を重ね、０－４とリードを許す。さらにパッシブにより１点を失い、パーテレポジションからのスタートとなると相手の激しい攻めに耐えきれず、最後は場外へ押し出されてしまう。点差を縮めたい佐藤は押し出しで１点を返し、１－６で第２ピリオドを迎える。

第２ピリオド序盤も相手の力強い攻撃で押し出しを狙われる展開が続く。粘り強く堪え続けていたものの、その後も押し出しで得点を重ねられ、１－９で敗戦。準優勝となった。

※フリースタイルは１０点差、グレコローマンは８点差でテクニカルスペリオリティとなる。

写真は一部、スポーツ法政新聞会提供

（取材・記事：柄澤晃希、檜森海希）