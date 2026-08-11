【ソッカー（男子）】デュエル王とファンタジスタ　早慶戦連覇へ導く屋台骨　　三浦成貴×藤井漱介／早慶クラシコ２０２６直前企画第１１弾

今年で７７回目を迎える早慶サッカー定期戦が８月１１日（火・祝）にMUFGスタジアム（国立競技場）にて行われる。ソッカー部（男子）は昨年に続く早慶戦連覇目指し、２年ぶりに国立競技場のピッチに立つ。今回ケイスポでは選手だけではなく、グラウンドマネージャーやアナリスト、監督などさまざまな役職の方にインタビューを行い、それぞれが抱える想い、そして早慶戦への意気込みを伺った。第１１弾となる今回は、三浦成貴（商４・浜松開誠館）、藤井漱介（商４・静岡学園）にインタビューを行った。

――他己紹介

三浦：パーソナリティー的な部分で言うと、結構僕と対局に位置する人間なのかなと思っていて、すごく陽気ですし、いわゆる陽キャですし、ピッチ外において学年での集まりとか、ムードメーカー的な部分が強いのかなと思っているのとビッチ内においては一番勝負についてはこだわりとかサッカー的な部分な技術的なこだわりもそうですし一番熱を持って純粋にサッカーと向き合っている選手だなということは率直に思っていて、これだけサッカーに対して、意図的に真剣に向き合おうとして向き合っているというよりかは、心の底からサッカーと楽しんで、あるいはサッカーに対して真摯に向き合っているというところがあって、自分はすごくリスペクトしています。具体的なサッカー的な面でも、静岡学園出身の選手に特有な体の癖というか、特徴的な動き、ボールタッチみたいなのがあって、それをすごく彼からは感じていて、自分はこのチームの中でも上手いと思っています。

藤井：僕から見る成貴で言うと、責任感が、組織内ではそうですが、今までやった人の中でも結構ずぬけてるというか、ちょっと本当にリスペクトしてるし、本当に感心してしまってる自分がいて、主将、副将決めの時も自分は最初から投票させてもらうぐらい、そこに対する信頼もあるし、今年1年、半年くらいシーズン入っても、本当に成貴が一番チームのために考えて行動してっていうのが一番やってくれてるなっていう風に思っています。プレー面のところで言うと、まずはフィジカル的な、デュエルのところは、誰も言わずもがなっていうか去年１部も全体2部も出ましたけど成貴ほど対人の際で強くくる人は熱力だと思うとかけてくる選手はなかなかいないなと思うほど特徴がある選手だなと思っているのとピッチ外の責任感みたいなところは最終ラインでゴール守るというところでめちゃくちゃ感じるというか周りに対する声かけもそうだし一歩反応するところとか一歩最後シュートブロックするところ本当に他のディフェンダーの選手と比べてもレベルが違うなと。そこは多分能力的なところももちろんあるし、その能力の裏には責任感だったり、パーソナリティー的なところの裏付けは絶対あるなと感じています。

――趣味は

三浦：趣味は本を読むことと書くことがあるんですけど、あんま思ったことを綴ったりするのが結構好きですよね。

藤井：いや、僕結構この質問、毎回困るんですけど（笑）。その他の取材もあって、掃除って書いてあったんですけど、まずサッカー以外にあまり思いつくものがないというか、今サッカーが好きっていうのと自分的に好奇心は結構旺盛なところもあって一つの趣味はパンっていうよりかはその時のトレンドだったり自分の中でのマイブームみたいなのがあってそれが日々入れ替わっている感じで今は掃除とか生活が整えるのが最近はハマってて、自分は注意散漫のところがあったりして仕事とかミスして同期に迷惑をかけたりとか学業でも単位を落としてたりとかそういう部分もあったんですけど、そういうところが改善されてる感じをしていて自分の改善されているところと生活が整ってよくなってより良い生活にするみたいなところにはまっているという感じです。

――三浦選手のキャプテン・就任の経緯について

三浦：基本的にソッカー部の主将や副将や、その他にもグラウンドマネージャーなど、学生スタッフといわれる幹部がいるんですけど、幹部の選定にあたって基本的には社会人スタッフの干渉なしに学年ミーティングで全て、一から自分たちで議論を組み立てて選出するというのが通例で、自分もその例に漏れずに、学年ミーティングで最終的に選出されたという形になるんですけど、そのプロセスの中で、自分はまず立候補させてもらって、立候補したからといって、それが直ちにそれが就任に繋がるかといわれればそうではなく、立候補を募った上で、立候補の一つの積極的な意思があるという一要素としてみんなに勘案してもらうという位置づけではありますけれども、初めに立候補をしてその後、その立候補を踏まえて全員で一旦投票を行って、意見の擦り合わせを行ってまた投票を行って、その後また意見を吸い合わせる最終的に3回目の投票で全員一致で主将と副将が選出されて自分が出たという感じです。

――前期リーグの振り返り

三浦：すごく大まかなところで話すと、サッカーにおいて、勝敗を分けるポイントが主に2つあるのかなと思ってて、一つはシンプルにサッカーの試合的な文脈から離れた形での個人的な技術であったりフィジカルであったり、スピードであったり、個人としての能力という部分が一つ大きくて、それが１つ目で、ただそれが単独としてあるだけだと自分はそれでも勝てないかなと思っていて、自分の持っている力を、実力を、能力をどう試合の文脈の中で活かしていくかという判断力とかサッカーIQといわれる部分の、どちらと言うと頭の部分というのが2つ目で、2つ目は基本的に自分の経験がなせる技というか試合にいかに多く出場してあるいは少ない試合出場の中でも自分の中で自分の能力を最大化させるためにはどうすればいいかということを考えて実際にプレーに移せるかどうかという主として能力と経験という2つの軸があるのかと思っていて自分はどちらかというとこの前期を通して感じたこととしてはこの後者の経験の不足がこの結果に至らしめたのかなっていう風に反省はしていて、実際、去年から出ている選手も少ないですし、試合出場経験が他の大学に比べて相対的に少ないというのは事実で、だからこそいかに経験的な要素を練習の中で、強化していくかどうかというのがポイントになると思うんですけど、前期の反省として自分は一言で言うと経験不足、これからはしっかりと練習中にいかに関東リーグ公式戦以上の強度で練習を展開してその中で個々が試合以上の経験値を積み重ねていけるかどうかというのがかなり重要になってくるかなというふうに思っています。個人としては、全然前期のパフォーマンスに満足できていなくてっていうのはあって、もっと自分の中では違いを攻守において生み出さなきゃいけないと思っていて右サイドバックからセンダーバックに転向しているので、ちょっと話は違ってくるかと思うんですけど攻撃においてチーム全体のスイッチになるようなパスであったり、あるいはショートパスばかりではなく直接的に得点に結びつくようなロングボールであったり、長いボールの供給であったり、攻撃においてはそういう面もそうですし、守備においてももっとしっかりと最終ラインに統括して、失点数も多い。もちろんサッカーのやり方的に失点が多くなってしまうようなところもあるけれど、その中でいかに失点を少なくできるか、自分がしっかりピンチを救って、ピンチにならないように事前に仲間に働きかけて、チームとして勝利に導くかどうかっていう、もちろん目立たない形でチームに貢献することはもちろん重要だけど、それ以上にもっと直接的にチームの勝利に貢献できるような形で、個人として成長していかないとダメだなという風には思っています。

藤井：チーム全体の振り返りというと、「一部奪還」を掲げている中で、この順位で前期を振り返してしまったことを本当に危機感を感じていて、その中で、なぜこういう結果が出てしまったのかというのは、成貴が言ってくれた経験不足というのを自分の中で感じていて、出場経験の少ない選手が今年は多くて、その中で最上級生があまり出ていっていないというのもあると思うんですけど、どこか自分のプレーで精一杯になってしまうという選手が去年とかに比べても多いなというところで、戦術的な一体感であったりとか、そういうところはまだまだ足りないし、その中で自分は怪我して出れていないという感じです。自分はある程度、今のいるメンバーの中では相対的には経験が多い方だと思うので、怪我している中でも、そこの働きかけというよりは意識してきたかなと思います。ただ個人のところで言うと、試合に出られていないというところが情けないというか、なんて表現していいか分からないですけど、自分が出て自分の力で勝利を出したいという気持ちもやっぱり強いしもちろん試合出ない時はもちろんそういうサポートもあるんですけど、、こういう結果が出てない中で、自分がなかなか試合出なかったりとか、試合に出てもちょっと違いを生み出せてなかったりとかっていうところに関しても、危機感というか、個人的に関してもチーム全体的に関しても、本当にこのままならば終われないっていう感情が強くて、自分の試合に出るように頑張っていくこともありますし、試合に出るだけじゃなくて、もっと攻守において存在感を出して、他の下級生や経験の浅い選手も頼れる選手になりたいなと思っています。

――昨年三浦選手は早慶戦で途中サイドバックからセンターバックに移って勝利に貢献したが、勝因は

三浦：1年目、2年目と勝ててなくて、自分も試合に出てなかったので、（昨年）純粋に勝ったことがとても嬉しくて、正直内容はあまり覚えていなくて、とにかく1万人の大観衆の中で、とにかく勝って喜んでいる姿を、喜びというのをみんなで共有したいという気持ちがすごく強くて、試合中も個人として何かを意識して、チームのためにどういうポジションを取って、もちろんそういう細かい部分も意識しなきゃいけないけど、それ以上にとにかく勝ちたいというか、この中でしっかり勝って、慶應が勝ったという事実をしっかりと刻みたいという思いがすごくて、正直試合中はあまり他のことを考えていなかった気がして、その気持ちが自分だけじゃなくて、ピッチに出ている全員が持っていて、セットプレーの時とかも、みんな死んでも守れみたいな声がけをしていたし、他の人もしていたし、チームが勝つ勝利するってことをみんなが心の底から願っていたからこそそれぞれの一体感みたいなのがチームに生まれていてそれが結果として２－１につながったところがあるんじゃないかと思っていて、もちろん技術的な部分であったりテクニカルな部分であったり身体能力とか戦術的な部分ってもちろん大事だが、最終的にはミスすることって絶対あるのでサッカーは最終的にミスを仲間がカバーできるかとか、相手よりもチームの勝利を願っているかとか、それが11人にしっかり集まって、全員が繋がって、精神的な部分に勝利の要因があるのかなと自分は思っているので、何よりも思いを今年も大事にしていきたいなと思います。

――早稲田に対するイメージや対戦したい選手は?

藤井：僕は右サイドバックの谷岡拓（社学4・静岡学園）選手がいるんですけど彼は静岡学園の後輩で同じカテゴリーでやっている時期もあって、高校時代にずっとトップチームに所属していなかったと思うんですけど今年は大学4年の代でトップチームを昇格して、開幕から定位置を掴んでいる選手です。僕は仮に左ウィングを出るとしたらマッチアップになるので、そこの対決は楽しみにしています。

三浦： 早稲田と戦えること自体を楽しみにしていて、特定の選手に対しては特になくて、全員うまいと思うので、チームでやれること自体は楽しみになっています。

――今年のチームの早慶戦に向かっていく雰囲気は

三浦：全体としては、少しずつ早慶戦というのが近づいてくるにつれて、その雰囲気が生まれているところがあるかなというふうには思ってるんですけど、個人的にはもう2段階ぐらい緊張感とか緊迫感みたいなのが欲しいかなというふうには思っていて、自分が１、２、３年生、特に１、２年生の時は、4年生が早慶戦に対する思いが強いから、それをピッチ内でもその思いを表現していて、早慶戦前の雰囲気とかも、関東リーグ前の雰囲気一線を画する、めちゃめちゃ切迫した雰囲気っていうのが正直あって、そういう早慶戦独特の雰囲気みたいなのを、４年生が一番主となって、周りに波及させていくものだなと思っていて、4年が一番最後の早慶戦だし、思いをこの時期一番ピッチ内で表現していかなければいけないと思っています。

藤井：ちょっと難しいですが、まあ、もう２段階上げていきたいっていう話はしてましたけど、２週間前の雰囲気です。（笑）

――早慶戦はどんなプレーを見てほしいか

三浦：自分の見てほしいプレーはあまりなくて、とにかく慶應が勝利をして、慶應が喜ぶ姿を見てほしいと思います。

藤井：僕は早慶戦に出たことないですけど、やっぱり大観衆の前でどこかいいプレーしたいとか、自分が点取って活躍したいって思ってしまう選手もいると思うし、サッカー選手としてそういう感情を持つのは悪いことだと思わないんですけど、自分は3年間ピッチ外から早慶戦を立ち会っていろんな人のいろんな感情を見てきたしお客様がたくさんいてたくさんの責任が、プレッシャーがあるそういう試合ってなかなかないと思うので、そういう試合にしっかりと責任とか、緊張感とか、大観衆の前にやるっていうのを全てひっくるめて、その分で楽しみたいなっていうのがあるので、プレーする11人と20人の応援を作り上げる全員の姿を見てほしいなと思います。

――藤井選手はネイマールより上手いと塩貝健人選手が語っている動画を拝見したのですが

藤井：あの動画どれくらい拡散されてどれだけ認知されているか分からないですけど、あの動画を見て早慶戦に来る人ももちろんいると思うので、ただその中で自分がネイマールを越えてやろうとか、そういうことを考えだしたら僕はダメかなと思うので、いいプレーができなさそうだなというのは経験的にも直感的にもそう考えているので、その情報は健人が何か言っているなぐらいに僕は収めているという感じです。（笑）

――早慶戦に向けて意気込みを

三浦：個人としては、とにかくチームのために選手として、トップチームの一員として

全力を尽くすという、とにかく慶應の勝利のために全力を尽くして、それをピッチ内で表現するということが自分の務めであって、それが必ずソッカー部の伝統を継承するということにつながると思うし、早慶戦という場所に意味を与えることにもそれは繋がると自分は信じているので、とにかくチームの勝利のために全て捧げようと思っています。とにかく勝ちます。

藤井：僕もとにかく勝ちたい一心でやって１，２年生の時は勝てなかったんですけど去年勝利、実際応援スタンドからではありますけど慶應が勝つっていうのを初めて経験してその景色というかその瞬間は自分の中で美しい瞬間だったし、感動したし、去年は西野選手（＝西野純太、令８総卒）が点を決めたとかもあったと思うんですけど、本当に自分は学生サッカーの1試合であれだけ心を動かされ、自分が出ていない立場にもかかわらずあれだけ気持ちを動かされるという経験はそうないなと感じているので、それは今年はピッチ上でそれを経験できるチャンスがある自分にあるというところで本当に最高の経験をするためにも本当に勝利するために全力を尽くして最後みんなに勝って笑ってという景色を見たいなという風に思っています。

――ありがとうございました

（取材：甲大悟）