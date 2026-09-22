【ラグビー】サヨナラトライで痛恨の敗北　苦い経験を糧に再起を／第４８回関東大学ジュニア選手権大会　第１節　ｖｓ専修大学

９月５日、対抗戦開幕に先駆け、Ｂチーム同士が対戦する公式リーグであるジュニア選手権大会が開幕。慶大は、専修大との一戦を迎えた。１年生８人がメンバー入りするフレッシュな陣容で試合に臨んだ慶大は、試合開始直後に先制に成功するも、前半の中盤以降はチャンスを作りながら得点を挙げられない時間帯が続いた。６０分台に立て続けに２トライを奪い、４点リードで終盤戦に突入したが、ラストプレーでトライを許して逆転負けを喫した。

多くの課題を残す悔しいゲームとなったが、苦い経験も必ず糧となる。目標である日本一に向けて、蹴球部の戦いは続く。

２０２６年９月５日（土） 第４８回関東大学ジュニア選手権大会 カテゴリー２ ｖｓ専修大学 ＠専修大学伊勢原総合グラウンド

慶大 ２９{１７－１３，１２－１７}３０ 専修大◯

第４８回関東大学ジュニア選手権大会 慶應義塾大学 2026/9/5（土）

16:30 K.O.

＠専修大学伊勢原総合グラウンド 専修大学 前半 後半 前半 後半 ３ ２ トライ（T） １ ３ １ １ コンバージョン（G） １ １ ０ ０ ペナルティゴール（PG） ２ ０ ０ ０ ドロップゴール（DG） ０ ０ １７ １２ 計 １３ １７ ２９ 合計 ３０

慶大得点者：2分 米本(T) 8分 浅野(T) 9分 脇(G) 44分 喜(T) 64分 脇(T) 64分 小坂(G) 68分 小坂(T)

先発 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学部学年 出身校 1 山北 響己 178/108 経２ 慶應志木 2 米本 啓太朗 171/95 政１ 京都成章 3 喜 瑛人 171/100 文１ 桐蔭学園 ４ 髙橋 優太朗 181/97 商２ 慶應 ５ 岡田 海世 186/97 環２ 清真学園 6 千北 武典 175/93 経３ 慶應 ７ 小川 和真 176/88 政２ 茗溪学園 8 前鹿川 雄真 176/91 政１ 桐蔭学園 9 竹内 楓稀 160/70 総１ 桐蔭学園 10 脇 龍之介 171/83 商３ 慶應 11 大澤 蒼生 178/80 理１ 慶應志木 12 浅野 優心 180/94 政１ 慶應志木 13 横山 卓哉 177/85 総２ 報徳学園 14 西本 友哉 184/85 法１ 桐蔭学園 15 西機 大河 176/78 商２ 流経大柏 リザーブ 16 安藤 佑真 174/96 政２ 慶應志木 17 鈴木 将智世 173/97 法４ 慶應 18 廣瀬 宇一朗 180/108 環３ 桐蔭学園 19 トーマス ニコラス パパス 199/106 総２ Anglican Church Grammar School 20 早川 湧人 178/94 環４ 國學院栃木 21 小坂 莉央 174/78 環１ Wellington College 22 諸田 章彦 172/82 環３ 桐蔭学園 23 石野 創太郎 171/80 理４ 川和

戦評

うっすらと肌寒さを感じる９月５日、秋シーズン初戦となるジュニア選手権・専修大戦が行われた。この試合には、昨年度の高校日本代表であるＰＲ喜を中心に、１年生８人がメンバー入り。フレッシュなメンバーで初陣に臨んだ。昨季、ジュニア選手権カテゴリー１からカテゴリー２への降格という辛酸をなめた慶大蹴球部。カテゴリー１への復帰を目指すと共に、目標である日本一達成の第一歩として、なんとしても白星を掴みたい試合となった。

慶大は、立ち上がりからいきなりチャンスを作る。ＳＯ脇がキックオフで敵陣深くに蹴りこんでプレッシャーをかけると、相手のペナルティも重なり、５ｍライン上のマイボールラインアウトのチャンスを得る。このラインアウトでモールを組むと、最後はＨＯ米本がグラウンディング。幸先よく、開始３分で先制に成功する。

試合再開直後の４分、自陣でペナルティを犯すと、専修大は迷わずショットを選択。２点差に詰め寄られる。それでも８分、先制トライと同じようにキックオフで敵陣に侵入すると、モールでは押し切れなかったものの、ＳＨ竹内の素早い球出しでオフサイドを誘うと、ＣＴＢ浅野がクイックリスタートを選択し、持ち前のフィジカルを活かしてインゴールへ一直線。脇のコンバージョンも決まってリードを拡大する。

しかし、ここから慶大は苦しい時間帯を迎える。１１分にトライとコンバージョンゴールで７点を返されると、２７分には再びペナルティゴールで逆転を許す。慶大も、２９分にＦＢ西機が自分で蹴ったハイパントを自らキャッチしてディフェンスラインを切り裂き、３８分にはＰＲ喜の突破からパスを繋いでＷＴＢ大澤が仕掛けるなど、敵陣深くまで迫るシーンを何度も作るが、トライを取り切ることが出来ずに前半ラストプレーを迎える。

それでも４４分、敵陣で得たマイボールラインアウトからモールでインゴールに迫ると、執拗なＦＷ攻めを繰り出す。最後は、喜が３人からタックルを受けながらトライを奪いきり、１７－１３と逆転に成功した。トライ量産体勢に思えた序盤から一転、中盤以降は専修大が得意とするロースコアの展開に持ち込まれ、ミスでチャンスを逸する場面も見られた。それでも、前半の３トライ全てを１年生が挙げるなど、初めての秋シーズンを迎えたルーキーたちの奮闘もあり、４点リードで試合を折り返す。

前半最後のトライをきっかけに勢いを取り戻したい慶大だったが、開始直後に後半最初のトライを専修大に奪われると、５４分には自陣でのミスをきっかけにさらに１トライを追加され、再びビハインドとなる。

苦しい状況を打破したい慶大は６２分、スクラムで後半開始から右ＰＲに入った廣瀬が力強いヒットでコラプシングを誘うと、マイボールラインアウトからパスを繋ぎ、最後はＳＯ脇がディフェンスラインを切り裂いてトライ。昨年の対抗戦に出場経験のある廣瀬、春季大会ではＡチームの先発もあった脇という、確かな経験値を持つ３年生２人が若いチームを引っ張り、反撃ののろしを上げた。後半途中からＳＨに入った１年生のユーティリティ・小坂もコンバージョンを沈め、１点差に迫る。

この得点で勢いづいた慶大は６８分、敵陣でのキックチャージからプレッシャーをかけて、５ｍライン上のマイボールスクラムを確保。ＦＷ陣が一丸となって猛烈なプッシュを見せると、そのままインゴールまで押し込んで最後は小坂が逆転トライを決めた。

重苦しい展開を跳ね返し、逆転に成功した慶大。それでも、ワントライで再びスコアがひっくり返る４点差という状況で、手に汗握る終盤を迎えた。キックを駆使してエリアを進める専修大に対し、慶大も我慢強いディフェンスを維持し、自陣深くまで侵入されても「魂のタックル」で食い止める。しかし、ラストプレーを迎えた４８分、インゴール左隅にトライを許し、ジュニア選手権は黒星発進となった。

対抗戦開幕を１週間後に控える中、思い通りの初戦とはならなかった慶大蹴球部。それでも、シーズンはまだ始まったばかりだ。秋の初戦を落としたチームが、シーズンを通して成長を続け、最終的に日本一に輝いた事例は少なくない。この日苦い経験を積んだ若虎たちも、対抗戦の舞台を目指し、更なるレベルアップを見せてくれるだろう。

（取材／記事：髙木謙）