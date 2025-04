【野球】３季ぶり悲願のリーグ戦優勝＆日本一奪還へ！”チーム外丸”２０２５春季選手名鑑 ～投手＆捕手編～

この日いよいよ開幕の東京六大学野球2025春季リーグ戦。ケイスポ野球班では今季から新企画として、総勢25名の選手&スタッフの方々にご協力いただき、選手名鑑を作成しました!これを見れば、”チーム外丸”がもっとよくわかる内容となっておりますので、リーグ戦観戦時には是非この選手名鑑もあわせてご覧ください!

今回は投手&捕手編です!

凡例:①名字・名前②投打③生年月日④身長・体重⑤血液型・MBTI⑥出身地⑦出身高校(甲子園出場)⑧学部学年⑨趣味⑩座右の銘⑪慶大野球部の推しメン⑫寸評

■ 投手

外丸東眞

①そとまる・あずま②右右③2004(平16)・2・22④175・80⑤A・ESTP⑥群馬県⑦前橋育英(甲)⑧環4⑨焼肉⑩継続は力なり⑪田村早絵⑫1年次からリーグ戦に登板し、いよいよ最高学年となったプロ注目右腕。主将にも就任し、名実ともに慶大の軸として期待される。24年秋は故障で登板が限られたものの、すでに通算投球回は200回を超えており経験は豊富だ。制球力にたけた本来の投球で、チームを賜杯に導けるか。

試合数 勝利 敗戦 引分 球数 投球回 奪三振 自責点 防御率 昨秋 4 0 1 0 238 16 2/3 10 8 4.32 通算 43 14 10 0 3288 237 2/3 129 58 2.20

木暮瞬哉

①こぐれ・しゅんや②右右③2003(平15)・4・23④175・75⑤不明・ISFJ⑥東京⑦小山台⑧法4⑨栄冠ナイン⑩その失敗、死ぬ時には忘れてる⑪広池、村岡、中塚⑫ピンチの場面で颯爽と登板し、その状況に臆することなく相手打線を抑え込む仕事人。様々な場面での登板について「打たれても『俺のせいじゃない』ぐらいの気持ちで投げています」と語るなど圧倒的な強心臓ぶりを見せつけた。今季も持ち前の「対ピンチ◎」を発動し、相手打線を翻弄したい。

試合数 勝利 敗戦 引分 球数 投球回 奪三振 自責点 防御率 昨秋 5 0 1 0 88 5 1/3 4 1 1.69 通算 16 1 1 0 310 21 1/3 7 11 4.64

小川琳太郎

①おがわ・りんたろう②右左③2001(平13)12・27④179・78⑤A・ENFP-A⑥石川⑦小松⑧経4⑨耳かき⑩練習ハ不可能ヲ可能ニス⑪林純司⑫軸足の重心を落とした低い位置から繰り出される最速145キロのストレートとキレのあるスライダーが武器のサイドハンド右腕。「小学生以来の憧れ」と語る早慶戦に昨春初登板を果たすと、昨秋の早慶戦ではワセダのクリーンナップを封じ込め、リーグ戦3勝目を挙げた。大の仲良し・外丸曰く「やばいヤツ」。

試合数 勝利 敗戦 引分 球数 投球回 奪三振 自責点 防御率 昨秋 3 1 0 0 73 4 2/3 4 1 1.93 通算 14 3 0 0 223 14 1/3 7 7 4.40

前田晃宏

①まえだ・あきひろ②右右③2003(平15)8・18④176・81⑤A・ISTJ⑥広島⑦慶應⑧商4⑩Don’t ever, ever ring the bell.⑫昨年、大怪我から2年振りに復帰した不屈の右腕。父から貰った「柔よく剛を制す」という言葉通り、力任せではなく丁寧な投球を心がける。チーム内でも定評のあるチェンジアップは一級品。支えてくれた人への恩返しを胸に神宮のマウンドに立ち続ける。

試合数 勝利 敗戦 引分 球数 投球回 奪三振 自責点 防御率 昨秋 6 0 1 0 81 7 1/3 5 2 2.45 通算 14 3 0 0 122 10 8 4 3.60

渡辺和大

①わたなべ・かずひろ②左左③2004(平16)5・28④180・80⑤A・ISFP⑥香川⑦高松商業高(甲)⑧商3⑨ポケポケ⑩為せば成る⑪渡辺憩⑫慶大の左腕エース。昨秋は絶対的エース・外丸の不在の中、最優秀防御率を獲得するという大活躍を見せた。”全力投球”のプレースタイルに加え、今春はスタミナも得て隙は無い。普段はチームメイト曰く「マイペース」。マウンド上でも自身のペースを崩さずに、ベストナイン・日本一を目指す。

試合数 勝利 敗戦 引分 球数 投球回 奪三振 自責点 防御率 昨秋 9 3 2 0 743 54 57 7 1.17 通算 19 3 3 0 1209 80 1/3 73 18 2.02

広池浩成

①ひろいけ・こうせい②右左③2004(平16)10・27④180・87⑤AB・ENTP⑥広島⑦慶應⑧経3⑨荒野行動⑩為せば成る⑪小原大和⑫先発に転向した昨秋は、立大戦で7回1失点の快投を披露した。最速157キロの剛速球を操る右腕は、球威強化に励んだ冬を経て一段と成長。実戦で使える球速を引き上げ、今春は鋭く曲がるスライダーを武器に打者を翻弄する。SNSでの発信を通じて、大学野球や自身の技術向上に真摯に向き合う姿勢も。

試合数 勝利 敗戦 引分 球数 投球回 奪三振 自責点 防御率 昨秋 5 1 2 0 282 19 2/3 15 9 4.12 通算 12 2 2 0 408 26 21 15 5.19

■ 捕手

坪田大郎

①つぼた・たろう②右左③2003(平15)7・6④174・78⑤A・ENTP⑥大阪⑦慶應⑧商4⑨Netflix⑪横地広太⑫代打の切り札として勝負強さを発揮するオールラウンダー。昨秋の明大3回戦では9回に代打で登場し、同点適時打を放つなど、少ない打席でも結果を残した。さらに複数ポジションをこなせる守備力も魅力で、攻守にわたりチームを支える存在。今年も勝負強さが光る場面での活躍に期待がかかる。

試合数 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 失策 打率 昨秋 4 5 1 0 1 0 0 .200 通算 10 9 1 0 1 0 0 .111

吉開鉄朗

①よしがい・てつろう②右右③2004(平16)6・4④170・67⑤B・ENFP⑥千葉⑦慶應⑧商3⑪今津慶介⑫昨季は出場機会を増やすも、正捕手の座を掴むまでには至らず。持ち前のパンチ力と”執念”溢れるプレースタイルで、今度こそレギュラー獲りを目指す。副将の今泉とは実の兄弟よりも多くの時間を共にし、打撃練習を積んできたほどの仲。

試合数 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 失策 打率 昨秋 4 4 0 0 0 0 1 .000 通算 10 9 1 0 1 0 1 .000

渡辺憩

①わたなべ・けい②右右③2005(平17)7・23④173・73⑤O・ISFP⑥千葉⑦慶應(甲)⑧商2⑨早寝⑩明日やろうはばかやろう⑪林純司⑫強肩強打が光る扇の要。昨春の法大3回戦にて代打サヨナラ本塁打を放つ鮮烈な神宮デビューを果たすと、勢いそのまま早大2回戦でも大観衆が見守る中、豪快な一発を放った。昨秋は正捕手に定着し、巧みな配球で相手打者を翻弄。今春も経験豊富な投手陣をリードし、勝負強い打撃でチームの窮地を救うのはこの男だ。