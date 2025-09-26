【ソッカー（男子）】終了間際の劇的同点弾　後期初戦は痛み分け／関東リーグ１２節　VS明治大学

後期関東リーグ初戦となる今節は、アミノバイタルカップで劇的勝利を収めた明治大学をホームに迎えての一戦となった。最下位からの巻き返しに向けて是が非でも勝ち点3が欲しい慶大は、前期から一貫して用いてきた4－1－4－1から4－2－1－3へシステムを変更。前半はこのシステム変更が功を奏し攻め込む場面を多く作るが、フィニッシュの精度を欠いて決めきれない。また相手の守備も対応してきたため膠着状態となり、0－0で終了。後半開始直後の49分、慶大は自陣深い位置でボールを失い、そのままシュートを打たれ先制点を許す。慶大はその後細かいパスワークから反撃を試みるも、相手の堅い守備を崩すことはできない。一方ディフェンスラインは相手の猛攻を集中した守備で防ぎ追加点を許さず、再び膠着状態になる。しかし89分、左サイドの崩しから辻野悠河（商４・暁星国際）の値千金の同点ゴールが生まれ、土壇場で試合を振り出しに戻す。試合はこのまま1－1で終了し、後期初戦は勝ち点1を分け合う形となった。

２０２５／９／２０（土）１８：００キックオフ＠慶應義塾大学下田グラウンド

【スコア】

慶應義塾大学１－１明治大学

【得点者】

４９分 明大 真鍋隼虎（高足善）

８９分 慶大 辻野悠河（村井亮友）

【慶大出場選手】 ポジション 背番号 選手名（学部学年・出身高校） GK １ 洪潤太（政４・東京朝鮮中高級学校／三菱養和SCユース） DF ６ 永澤昂大（政４・国学院久我山） ２ 大下崚太（商４・慶應 ／東京ヴェルディユース） → ７７分 ２７ 霜田晟那（理１・都立八王子東／FC町田ゼルビアユース） ４ 斎藤大雅（文３・立命館宇治／京都サンガF.C.U-18） ３ 三浦成貴（商３・浜松開誠館） MF ８ 田中雄大（商4・成城学園／三菱養和SCユース） １０ 角田惠風（商４・慶應／横浜F・マリノスユース） １３ 藤井漱介（商３・静岡学園） → ５４分 １７ 辻野悠河（商４・暁星国際） FW ７ 齋藤真之介（経４・桜修館／FC町田ゼルビアユース） → ８１分 １４ 村井亮友（桐生／ザスパクサツ群馬 U-18） １１ 立石宗悟 （法４・桐蔭学園） ２３ 三浦大其（経２・慶應） →７７分 梅野真生（総２・成蹊高／横河武蔵野FC U-18）

１部残留を果たすべく勝利が求められる慶大は、前期リーグ戦から総理大臣杯まで採用していた４－１－４－１から、４－２－１－３にシステムを変更。今季リーグ戦未出場のテクニシャン・藤井漱介（商３・静岡学園）をトップ下で起用するという、大胆な作戦に打って出る。

４－４－２のシステムを採用し、ハイリスクハイリターンなマンツーマンプレスを決行する明大に対し、慶大はＧＫ洪潤太（政４・東京朝鮮中高級学校 ／三菱養和SCユース）をビルドアップに加え、数的優位を作ってボールを握り、明大ダブルボランチの背後に陣取ったトップ下の藤井がビルドアップの出口役を務め、ＣＦ立石宗悟（法４・桐蔭学園）へのロングボールのこぼれ球の回収も担うことで敵陣への侵入経路を確保。また、守備でも藤井と立石が横並びになり、明大のＧＫ、ＣＢからボランチへのパスコースを塞ぐことで、クリーンな前進を阻止することに成功。システム変更が的中した慶大がペースを握る。

そんな慶大に訪れた最初のビッグチャンスは１０分。ボランチで起用されたエース・角田惠風（商４・慶應／横浜F・マリノスユース） が中盤でボールを奪うと、角田からパスを受け、右サイドを駆け上がった右ウィング三浦大其（経２・慶應）が切れ味抜群のドリブルでペナルティエリア内に侵入。放ったシュートはブロックされるが、セカンドボールを拾って二次攻撃を展開すると、右ＣＢ斎藤大雅（文３・立命館宇治／京都サンガＦ．Ｃ．Ｕー１８）がアーリークロスを供給。相手ＧＫがキャッチし損ねたボールに立石が詰めるが、これは明大ＣＢにゴールライン目前でクリアされてしまう。

更に１９分、自陣左サイドで相手のハイプレスを引き込んだ慶大は、左ＳＢ永澤昂大（政４・國學院久我山）と角田のワンツーでプレスを剥がすと、ボールを運んだ永澤が、相手の背後に抜け出した左ウィング齋藤真之介（経４・桜修館／ＦＣ町田ゼルビアユース）にスルーパスを供給。スピードに乗った齋藤真が利き足とは逆の左足でクロスを上げたが、ニアポスト付近に突っ込んだ立石の頭にはわずかに合わず、これも先制点とはならない。

続く２１分、右サイド大外から三浦大其のカットインで明大の守備組織を崩すと、大下を経由して齋藤真にサイドチェンジ。齋藤真が相手に正対し、ディフェンスラインを押し下げると、手前に出来たスペースでフリーになった角田がファーサイドへクロスを上げるが、これも精度を欠きゴールキックとなる。何度もゴールに迫りながらフィニッシュの局面で仕留めきれず、先制点を奪えない時間が続いた慶大。一方、徐々に慶大の秘策に適応してきた明大は、無理にボールを奪いに行かず、ダブルボランチのどちらかが常に藤井を監視する形にシフト。慶大はビルドアップから加速してゴールに迫る機会が減っていく。

すると２５分、明大に与えたセットプレーからの二次攻撃からペナルティーエリア内に上がったクロスを上手く合わされ、総理大臣杯での失点がよぎるピンチを迎える。しかし、ここは守護神・洪が上手くボールの正面に入ってキャッチし、窮地を脱する。３４分にもフリーキックからファーサイドでフリーになった明大の選手にシュートを浴びるが、これも枠を外れ、両チーム得点がないまま時間が過ぎる。

明大が守備の重心を下げ、中央のエリアを固めたことで、ウィングの齋藤真、三浦大がサイドライン付近でボールを持つ機会が増えたが、ドリブル突破を長所とする慶大両ウィングは、明大サイドバックとサイドハーフの２枚に対応され、なかなか持ち味を発揮できず、ゴール付近に侵入できない。一方で、明大のロングカウンターに繋がるような致命的なボールロストは犯さず、ボールを失っても素早くボール回収／帰陣に移行したことで、自陣ゴール前に迫られても枚数が足りている状況を作り出し、試合は停滞する。

そんな中、前半最後の決定機は慶大に訪れる。３７分、左サイドで齋藤真、藤井、角田、永澤、そして左ＣＢ大下崚太（商４・慶應／東京ヴェルディユース）が関わる細かいパスワークで明大ディフェンスを翻弄すると、最後は角田がエリア内にクロスを入れる。このボールを立石がキープし、三浦大がシュートを放つがこれも明大ディフェンスのブロックに阻まれ、枠を捉えられない。

序盤はシステム変更で得られたメリットを最大限に生かし、決定機を量産した慶大だったが、明大が守備の構造を変化させると、試合は膠着。慶大は残留に向けて、明大は優勝争いに食らいつくため、敗北が許されない状況を踏まえ、中盤以降は締まった展開となった。後半はピッチに立つ選手だけでなく、両チームのベンチから繰り出される次の一手にも注目が集まる。

後半開始直後の４９分、慶大はゴールキックの流れから左サイドの深い位置でボールを失い、ペナルティーエリア内で鋭いシュートを決められて先制を許す。反撃に転じたい慶大は５４分、トップ下の藤井に代えて辻野悠河（商4・暁星国際）を投入。５９分には右サイドの軽快なパスワークからペナルティーエリア内で辻野がワンタッチパスで立石の裏を狙うも、相手ディフェンダーの必死のスライディングタックルでシュートには持ち込めない。その後相手はディフェンスラインからの質の高いロングボールを中心に攻撃を仕掛けるも、大下を中心とする慶大ディフェンスラインが集中した守備を見せ追加点を許さない。

早い時間で同点に追いつきたい慶大は、ビルドアップ時ボランチの田中がセンターバックの間に入り、両サイドバックが中央に絞ることによって中央の人数を増やし、中央の短いパス交換からの突破を試みる場面を増やしていく。74分にはハーフウェイライン付近でパスカットした齋藤真からボランチの角田を経由してボールを受けた三浦大が、ドリブル突破から左足を振り抜くも相手ブロックに阻まれてしまう。このプレーの後三浦大、大下が負傷のため交代となり、左サイドバックの永澤を左センターバックへ移し、この試合が関東リーグデビュー戦となる霜田晟那（理1・都立八王子東／FC町田ゼルビアユース）を左サイドバック、梅野真生（総2・成蹊／横河武蔵野FCU-18）を三浦大のいた右ウィングへと投入した。

７８分、左サイドで角田を中心にテンポのいいパスワークで相手守備を躱し、齋藤真のパスから抜け出した霜田が中央へグラウンダーのクロスを送る。このクロスへの相手のクリアが甘くなり、絶好の位置でボールを拾った角田が右足を振り抜くも、僅かにゴール右へと外れ、決定機を逃す。８１分には齋藤真に代えて村井亮友（商4・桐生／ザスパクサツ群馬U-18）を投入し、規定の交代回数を使い切った。

その後は相手の高さを活かしたコーナーキックや激しいプレッシャーに耐える展開が続くも８９分、ハーフウェイライン付近でフリーになった角田からセンターバックとサイドバックの間を通すスルーパスを受けた村井が中央へ折り返し、これを辻野が冷静に左隅に決めて土壇場で同点に追いつく。この得点で勢いに乗った慶大は攻撃の手を緩めず、９０＋４分にはカウンターの流れから村井が左足を振り抜くが、相手キーパーの好セーブにより勝ち越し点を奪えない。終了間際には相手のコーナーキックやロングスローからの猛攻を受けるも、ゴールキーパーの洪が安定した対応を見せゴールを許さず、1-1で試合終了。後期リーグ戦初戦となった今節だが、アミノバイタルカップや早慶戦、総理大臣杯で得た収穫や反省を基にチームとしてより強度の高いプレーを見せていた。現状は最下位であるが、ここからの巻き返しに期待したい。

（記事：甲大吾、髙木謙 取材：愛宕百華、小野寺叶翔、柄澤晃希、甲大吾、髙木謙）

◇辻野悠河（商４・暁星国際）

ーー今日の試合振り返って一言お願いします

自分たちが優勝目指す上で後期1試合も落とせない中で、絶対に勝ち点３が欲しかった試合だったかなと思います。

ーー後半からの投入となりましたがどのような気持ちで臨みましたか

今週の練習で途中から入ることになるかなと予想していたので、スコアも自分が入る前に失点してしまっていたので、いかに自分が得点を取るかということを考えてピッチに入りました。

ーーゴールシーンを振り返って

惠風がボール持った時に亮友が走り出していたのが見えて、惠風ならそこにボールを出すと絶対思って、自分は亮友にボールが入った後に宗悟が突っ込んで相手のラインが下がった後のマイナスのところが一番自分の得意なゾーンなのでそこにしっかり入ることだけ意識して動いていました。

－ー最後に次節に向けて一言お願いします

まず今日の結果をネガティブに捉えるのではなくて、勝ち点を奪えたというところでポジティブに捉えてチームの雰囲気も大臣杯の敗戦からうまく立て直していると思うので、この勢いを落とすことなく来週の試合で勝ち点３を奪えるようにチームで頑張っていきたいなと思います。

◇村井亮友（商４・桐生／ザスパクサツ群馬Ｕ−18）

ーー終了間際に追い付いて、引き分けに持ち込みました。今の率直な気持ちをお聞かせください。

今日、後期開幕ってことで、入りとしてはすごく良く入れたんですけど、結果的に先制されてしまって、ほんとうに追い付けて良かったっていう率直な気持ちです。

ーー０対１と１点ビハインドの状況で８１分から出場されました。どういった意識でゲームに入りましたか

本当に追い付く以外ないと思うんで、前に前に、ゴールにどれだけ行けるかっていうところを意識して入りました。

ーーアシストの場面を振り返って

あの場面は惠風（＝角田、商４・慶應／横浜F・マリノスユース）からすごいいいボールが来て、合わせるだけだったんですけど、普段からああいうところ狙って、意識してるところが試合でも出たので良かったシーンかなって思います。

ーー出場機会にあまり恵まれない中で、得点に絡む活躍を見せました。今後に向けご自身としても大きなアシストとなったのではないでしょうか

そうですね。前期は自分の身体も思うように行かなくて、すごい葛藤してたんですけど、総理大臣杯、早慶定期戦とかそういった試合を踏まえて結構コンディションも上がってきてるので、後期はよりチームに貢献出来ればなと思ってます。

ーーチームとして、この「勝ち点１」をどのように捉えていますか

今日の勝ち点１は、勝ち点１を取ったというよりは勝ち点２を失ったというのが大きいと思ってます。

ーー次節に向け、意気込みをお願いします

次節の中央大学戦は、ほぼ勝ち点が変わらない中（第１２節終了時点で慶大勝ち点１０、中大勝ち点１３）で、上に上がるために落とせない一戦なので、絶対勝つっていうところを踏まえて、自分もスタートで出れるようにこの１週間準備してやって行きたいと思ってます。

◇中町公祐監督

――今日の試合を振り返って

勝てた試合でもあり、負ける可能性もあった試合でした。

――普段と違う４－２－３－１のシステムを採用。「明治対策」のようなゲームプランだったのか

明治対策という部分では、明治さんはロングボールを使って前進するパターンが多いので、その事を踏まえてこのフォーメーションを採用しました。そして、後期リーグを戦う上で、色んなシチュエーションを考慮して、オプションとしてこの形も使えるようになっておきたいという部分もありました。

――前半の序盤は主導権を握ったが、徐々にプレス回避の糸口を掴めなくなった前半を踏まえて、ハーフタイムにはどんな指示を

「前半の途中から悪くなった」という感触はあまりありませんでした。（明大が慶大のビルドアップを警戒して重心を下げる中で）あの試合運びを続けていれば、どこかで明治さんも前から攻撃的な姿勢を見せなくてはならなくなるので、ハーフタイムには「このままコントロールし続けよう」という話をしました。ただ、後半の立ち上がりに失点を許してしまい、ゲームプランが壊れてしまったので、この部分は反省したいです。一方で、自分たちのサッカーを実現するという部分に加え、前提として「勝つための意欲をどう表現できるか」ということを選手たちには求めていたので、その部分については（ドローに持ち込んだことで）最低限こなしてくれたと思いますし、この試合をベースにしていきたいと思います。

――次節・中央大学戦に向けて

我々はまだ順位表の１番下に居るので、次こそは勝ち点３を獲得できるよう頑張っていきたいと思います。