【ラグビー】屈強なる帝京大に挑んだ慶大蹴球部　悔しさを胸にさらなる成長へ／第４７回ジュニア選手権大会第２節 対帝京大学

前試合の明大戦で滲んだ悔しさを胸に、慶大蹴球部は帝京大学グラウンドへと乗り込んだ。慶大のキックオフで開始したこの試合は、前半序盤から帝京大に先制を許す展開となるも、多彩なプレーで慶大も果敢なオフェンスで応戦する。すると１３分、ラインアウトからモールで攻め込み、ＦＬ早川湧人（環３・國學院栃木）が相手の隙間に飛び出しトライエリアに飛び込む。ＣＴＢ百田航（政４・慶應）が冷静にコンバージョンを決め、逆転に成功する。その後もＢＫ陣の小技が光るシーンが多発するが、得点には結びつかず、７－４１で前半を折り返した。
後半も帝京大に主導権を握られる中、慶大は複数のメンバー交代を敢行しながら敵陣で食い下がる。あと一歩のところで自陣に戻される苦しい時間が続いたが、後半３３分、ＷＴＢ草薙拓海（政１・桐蔭学園）が自陣深いところからフリーで一気に駆け上がりトライ。圧巻の走力を魅せつけた。後半にかけて徐々に勢いを増すメンバーであったが、反撃は実らず、１４－７４で試合終了となった。
2025年9月21日（日）第４７回関東大学ジュニア選手権大会カテゴリー１ 対帝京大学 ＠帝京大学百草グラウンド
⚫︎慶大 １４｛７―４１、７―３３｝７４ 帝京大⚪︎
第４７回関東大学ジュニア選手権大会
慶應義塾大学
2025/9/21（日）
帝京大学
前半
後半
前半
後半
１
１
トライ（T）
７
５
１
１
コンバージョン（G）
３
４
０
０
ペナルティゴール（PG）
０
０
０
０
ドロップゴール（DG）
０
０
７
７
計
４１
３３
１４
合計
７４
慶應義塾大学
#
氏名
身長(cm)/体重(kg)
学部学年
出身校
1
山中 優太郎
177/102
商４
慶應
2
安藤 佑真
174/84
政１
慶應志木
3
山北 響己
177/98
経１
慶應志木
４
佐々木 一帆
190/97
経３
慶應志木
５
加藤 光
182/100
法２
慶應志木
6
小川 和真
176/78
政１
茗溪学園
７
早川 湧人
178/90
環３
國學院大學栃木
8
岡田 海世
185/96
環１
清真学園
9
杉山 雅咲
170/75
総３
大阪桐蔭
10
大川 竜輝
172/85
理４
慶應
11
安西 良太郎
180/84
商１
慶應
12
百田 航
182/82
政４
慶應
13
江頭 駿
174/82
経４
慶應
14
草薙 拓海
177/87
政１
桐蔭学園
15
松田 怜大
174/83
環３
桐蔭学園
16
山中 悠伍
177/95
経２
慶應
17
西澤 賢佑
178/109
文４
膳所
18
渡邊 哲暉
175/106
政４
慶應
19
笠原 大介
180/96
商４
慶應
20
矢﨑 隼太
184/97
政４
県立千葉
21
尾関 航輔
166/68
政１
慶應
22
和田 健太郎
168/73
理２
清真学園
23
石野 創太郎
171/76
理３
川和
帝京大学
#
氏名
身長(cm)/体重(kg)
学部学年
出身校
1
有賀 啓悟
171/102
医療１
尾道
2
沼澤 健一朗
173/103
医療２
名護
３
松原 結生
177/120
医療４
国学院久我山
４
鈴木 彪馬
182/103
医療３
御所実業
５
山口 竜誠
181/102
医療４
国学院久我山
６
細川 塁
178/90
教育４
流通経済大学附属柏
７
榎宮 良明
176/86
医療４
常翔学園
8
藤久保 陸
181/100
経３
東海大学付属相模
9
赤迫 幸知
163/66
医療４
尾道
10
上田 倭楓
180/80
医療１
大阪桐蔭
11
吉田 有佑
186/92
経済３
成城学園
12
新澤 迅太
170/76
医療４
目黒学院
13
関口 流瑞
175/86
医療３
中部大学春日丘
14
神田 陸斗
173/81
医療４
常翔学園
15
石原 幹士
173/80
医療３
東福岡
16
高 晃崇
183/105
医療２
大阪朝鮮
17
田崎 凛太郎
182/110
医療１
長崎北陽台
18
布引 大翔
180/110
医療３
大阪産業大学付属
19
呉山 史桃
190/90
医療３
大阪桐蔭
20
喜久本 志
183/96
教育３
コザ
21
酒井 明人
170/75
医療３
国学院久我山
22
高本 とわ
176/80
医療３
東福岡
23
福田 正武
169/76
医療２
國學院大學栃木
涼やかな秋の気配漂う風の中、慶大のキックオフでＪｒ選手権の第２節が幕を開けた。開始直後から帝京大の猛攻に押され、先制トライを献上する。それでも慶大は怯むことなく、確かな攻撃力を披露する。圧倒的な走力を誇るＷＴＢ草薙がタッチライン際を一気に駆け上がり、敵陣深く切り込む。惜しくも２２ｍライン付近でフェーズが途切れたものの、慶大は着実に攻撃の起点を増やし、得点機を窺い続けた。
両校の多彩な攻防で０－５の膠着状態が約１０分間続く中、試合を動かしたのは慶大だった。マイボールのラインアウトからＢＫ陣が華麗にパスを繋ぎ、ＳＯ大川が冷静なキックで陣地を押し上げる。
敵陣５ｍライン付近で得たラインアウトを起点にモールを形成すると、じわじわとトライエリアへ迫る。ラックサイドの隙を突いたＦＬ早川が鋭い判断で飛び出し、同点トライをもぎ取った。不安定な風が吹く中でもＣＴＢ百田が冷静にコンバージョンを沈め、昨年度大学選手権王者を相手に７－５と逆転に成功した。
しかし歓喜も束の間、約２分後にはディフェンスラインの僅かな綻びを突かれて再び失点。その後も劣勢なスクラム後に守備陣形の乱れを突かれ、さらにＢＫ陣の俊足に翻弄されるなど、帝京大の連続攻撃を食い止められず苦しい展開が続いた。セットプレーの精度も乱れ、前半中盤以降はマイボールの好機を活かせず苦戦を強いられる。それでも、ＳＨ杉山・ＳＯ大川・ＣＴＢ百田・江頭ら４年ＢＫ陣を中心に、後半での立て直しに期待が託された。
前半終了間際の１０分間で１９得点を許し、何としても相手の流れを止めたい慶大。だが開始早々、後半２分にトライを献上してしまう。
その後もなかなか得点機を見出せない展開が続くが、ＢＫの大川、江頭、百田を中心としたディフェンス陣は相手ＦＷに対して「２人で１人を止める」タックルで抗戦。ギャップを突かれトライを許す場面もあったが、タックルの強度を高く保ち続けた。
また、後半１３分には江頭が敵陣１０ｍラインから前方にキックし、相手トライゾーンの中までボールを転がす。すると、相手ＢＫボールを抑えたところに松田がタックル。このプレーで大きく陣地を獲得することに成功した。得点差をつけられた中でもボールへの執念を魅せた、この試合屈指のビッグプレーだった。
断続的にトライを許し７－６９と点差をつけられた後半３４分、慶大に前半１４分以来のトライが生まれる。自陣２２ｍライン付近でのスクラムがガッチリと止まると、ＢＫ陣はパスを回し、ボールは草薙へ。これを受けた草薙は左サイドを爆走し、手薄になった相手ディフェンス陣を一気に抜き去っていく。２人、３人とタックルを躱し、最後はトライゾーン中央まで走りこんでのトライを決めた。ＣＧも百田がしっかりと決め、７点を返すことに成功。期待の１年生がみせた、一矢報いるプレーとなった。
最終的には１４－７４での敗戦となったが、随所に今後への希望を感じるシーンもあったＪｒ選手権第２節。翌週に控えた対抗戦・筑波戦で春のリベンジを果たすため、チーム一丸となっての戦いは続く。
以下、選手インタビュー↓
⭐️ゲームキャプテン・ＳＨ杉山
――今日の試合を振り返って
相手に通用した部分もあれば、課題が残る部分も両方見つかった試合でした。通用した部分で言うと、アタックのところで、自分たちがボール確保して継続してアタックしていけば、相手を崩して最後点を取り切るところまでいけたことです。ただプレーのスピード感に関して、相手についていけていないところがあったので、そこを８０分間通してチーム全体の攻撃を上げていかないといけないなと思いました。
――帝京大相手にとのような準備を
帝京はチャンピオンチームなので。自分たちはチャレンジャーというマインドを持って、チャレンジする中でミスも起こるけど、それを全員でカバーするという意識づけをしてきました。あとはディフェンスのところで、タックルとブレークダウンファイト、１人目と２人目でしっかりプレッシャーをかけるというのを準備してきたんですけど、良かった部分もあり、もうちょっとできる部分もあったかなという印象でした。
――個人的に、ゲームキャプテンとして普段と違う意識で臨んだのか
戦術的なところは、普段からみんなで共有してやっているので、自分たちがそれぞれの役割を確認しながらやるって言う感じです。ゲームキャプテンになると、戦術以外のマインドの部分で、みんなのモチベーションをどうやってあげるかというところを常に考えながら、ゲーム前の声かけとか、ゲーム中にも声をかけるとか。自分フォーカスの試合が普段多いけど、ゲームキャプテンになるとチームとしてのモチベーションをどうあげるか考えなければいけない、というのが違いかなと思います。
――チームとして、次戦の筑波大戦に向けて
シーズンを通して、一戦一戦成長できている実感はあるので、今回もスコアで見れば大敗はしたんですけど、通用した部分もあったので、次の筑波大戦までに練習を積み上げて、準備したことを出せるように頑張ります。
⭐️同点トライを決めたＦＬ早川
――今日の試合を振り返って
慶應としては１人目のタックルと２人目のタックルで、体の大きい帝京相手に押し返して、自分たちのディフェンスからペースを作るというフォーカスがあったんですけど、自分たちのミスだったり、セットプレーだったり、そういった面でトータルして帝京さんに劣っていた部分があり、そこがこの点差に繋がってしまったのかなと思います。反省しています。
――帝京大相手にどのような準備を
ディフェンス面にフォーカスする形で、慶應としては準備してきました。
――個人的に、トライを振り返って
自分のトライというよりかは、ＦＷ全体で取ったトライというか。ＦＷとしては、セットプレーであるラインアウトからのモールで取り切りたいという、自分たちで準備してきたものがあったのでそれを出したかったんですけど、いいところまで押すことができて、ちょっと相手が崩れたところでゴール前までいけたので、あとは自分がトライを決め切るだけだなという思いで上手くいったという感じですね。
――セットプレーの手応えは？
一番帝京さんとの差を感じたのはスクラムで、自分はバックローで、フロントローのポジションの競り合いというのはあまりわからないんですけど、体が相手より小さいながらも、自分たちが準備してきたスクラムの低さだったり、そういったスキル面で帝京さんに敵わなかったので、そこは慶應としてもまだまだ成長できるポイントなのかなと思います。
――ＦＷとしてハーフタイムでどのような準備、修正を？
前半で４０点差近く突き放されて、慶應としては公式戦ではあるんですけどＢチームの試合ということで、チャンレンジして慶應の色を出していくという点とか、１人１人がもっとアピールするというのを、もっとチームとして出していこうと思いました。
――チームとして、次戦の筑波に向けて
今日は自分がトライを取れて、タックルでも体を張れた部分もあったので、それをBチームとはいえ帝京相手にできたっていうのが結構自信に繋がったので、そこを筑波相手にもっと上のレベルでできたらなと思います。
⭐️チーム２トライ目を決めたＷＴＢ草薙
――今日の試合を振り返って
前半はみんな体を当てることができて、自分たちがフォーカスを置いていた１人目と２人目のタックル、またその後のテイクダウンをして、押していくことができたと思います。前半の前半までは７対７ぐらいで、自分たちがチャレンジすることができましたが、その後は相手のアタックから、自分たちのディフェンスが一発で抜かれてしまったりとか、１個のミスでトライに繋がってしまって、それが何度も何度も積み重なってしまって前半のうちに差を広げられてしまいました。後半も立て直そうと思ったんですけど、相手のアタックが強くて、自分たちのディフェンスが武器にしていたところを出せず抜かれてしまった場面が多かったです。
――ＷＴＢとしてどのような意識で今日の試合に臨んだか
まずアタックはボールタッチを増やすというところで、自分はボールキャリーが強みなので、できるだけボールを触って前に行くことを意識して、内側に入ってみたりとか積極的にボールを呼んだりとか意識してやりました。ディフェンスは前回の試合でも課題となった、タックルのところで相手を逃してしまうシーンがあったので、今までの個人練習を重ねて今日はタックル入れて相手を倒し切ることができたので、そこは成長したかなと思いました。
――トライの感触は
点をたくさん取られていた中で一本返して、あまり大きなものではなかったですけど、ＦＷがしかりスクラムを組んで、ボールを出すことができて、内側の人が繋いでくれて最後自分がもらえたという形なので、あのトライはチームで取ったものだと思います。
――ランプレー、ロングゲインは狙っているのか？
自分は走るのとコンタクトプレーが得意なので、できるだけ自分がボールをもらって、スペースに積極的に走り込んで、トライを狙いたいと思っています。
――今後のＪｒ戦、対抗戦に向けて
今回大敗してしまったので、個人的にディフェンスをさらに磨かないといけないですし、アタックでもタッチを出されるところが何回かあったので、自分のフットコントロールだったり、ウエイトだったりで筋力を鍛えるなど、個人的にやることがまだまだたくさんあるので、そこをもっと自主練で重ねて対抗戦に出られるように、そして活躍できるように頑張ります。
（取材：島森沙奈美、鈴木拓己）