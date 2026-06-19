【ラグビー】法政大の粘りに苦戦も　終盤の２トライでシーソーゲームを制する／第１５回関東大学ラグビー春季交流大会Ｂグループ　第８節　ｖｓ法政大学

春季交流大会４戦目、慶大は日吉グラウンドに法政大を迎えた。春季大会Ｂグループで３位につける法政大に対し、慶大は前半から試合の主導権を握る。しかし、法政大の粘り強いディフェンスの前にトライを奪いきれず、前半をスコアレスドローで終える。巻き返しを図った後半、４７分にこの日が黒黄デビューとなった李知成（理１・慶應志木）がモールから先制トライを挙げる。しかし、この後はお互いにトライを取り合うシーソーゲームとなる。それでも、終了間際に小林祐貴（政２・慶應）、森航希（環４・桐蔭学園）のトライで突き放し、２６－１９で勝利を収めた。これで春季大会は４連勝となり、最終戦となる次戦・帝京大戦は優勝決定戦を兼ねることとなった。

２０２６年６月１４日（日）第１５回関東大学ラグビー春季交流大会Ｂグループ ｖｓ法政大学 ＠慶大日吉グラウンド

〇慶大 ２６｛０－０，２６－１９｝１９ 法政大●

第１５回関東大学春季交流大会Bグループ 第８節 慶應義塾大学 2026/06/14（日）

13:00 K.O.

＠慶大日吉グラウンド 法政大学 前半 後半 前半 後半 ０ ４ トライ（T） ０ ３ ０ ３ コンバージョン（G） ０ ２ ０ ０ ペナルティゴール（PG） ０ ０ ０ ０ ドロップゴール（DG） ０ ０ ０ ２６ 計 ０ １９ ２６ 合計 １９ ４７分 李（Ｔ） ４８分 小林（Ｇ） ６８分 李（Ｔ） ７３分 小林（Ｔ） ７４分 小林（Ｇ） ７９分 森（Ｔ） ８０分 小林（Ｇ） 得点者 ６３分 福本（Ｔ） ６４分 渡辺（Ｇ） ７１分 福本（Ｔ） ８４分 福本（Ｔ） ８５分 渡辺（Ｇ）

慶應義塾大学 先発 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学部学年 出身校 1 山北 響己 178/108 経２ 慶應志木 2 井吹 勇吾 175/101 環３ 桐蔭学園 3 中谷 太星 180/115 環３ 東福岡 4 本田 李成 180/93 政２ 慶應 5 トーマス ニコラス パパス 199/106 総２ Anglican Church Grammar School 6 恩田 優一郎 177/100 政４ 慶應 7 茅 万希司 179/84 環２ 慶應 8 中野 誠章 176/105 文３ 桐蔭学園 9 尾関 航輔 166/70 政２ 慶應 10 小林 祐貴 168/78 政２ 慶應 11 草薙 拓海 176/88 政２ 桐蔭学園 12 脇 龍之介 171/83 商３ 慶應 13 諸田 章彦 172/82 環３ 桐蔭学園 14 小野澤 謙真 180/88 環３ 静岡聖光学院 15 田村 優太郎 174/80 総３ 茗溪学園 リザーブ 16 李 知成 172/90 理１ 慶應志木 17 鈴木 将智世 173/97 法４ 慶應 18 浦城 尚生 176/105 商３ 慶應 19 髙橋 優太朗 181/97 商２ 慶應 20 山﨑 太雅 189/107 商２ 県立浦和 21 申 驥世 175/97 文２ 桐蔭学園 22 森 航希 170/75 環４ 桐蔭学園 23 小坂 莉央 174/78 環１ Wellington College 24 横山 卓哉 177/85 総２ 報徳学園 25 笠原 悠真 178/83 経４ 慶應 26 大澤 蒼生 178/80 理１ 慶應志木

法政大学 先発 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学年 出身校 1 西垣 眞之介 177/110 ２ 大分舞鶴 2 藤倉 悠輝 176/95 １ 流経大柏 3 花澤 祐太 175/105 ３ 法政二 4 森 将太郎 185/94 ２ 國學院久我山 5 山内 滉太 191/108 ４ 昌平 6 三浦 幹太 184/91 ４ 秋田中央 7 大沢 空 172/90 ３ 秋田工業 8 植浦 慎仁 180/100 ４ 報徳学園 9 林 友來 174/74 １ 天理 10 浦 太我 173/76 １ 佐賀工 11 炭竈 柚斗 174/105 ４ 報徳学園 12 佐川 一眞 174/82 ３ 専大松戸 13 渡辺 圭祐 181/95 ３ 中部大春日丘 14 福本 耀 175/86 ３ 報徳学園 15 須田 琥珀 171/75 １ 尾道 リザーブ 16 木本 慶祐 175/100 ３ 尾道 17 岡本 優心 175/127 ３ 昌平 18 足達 将太 181/107 ３ 山梨学院 19 金田 遼平 183/96 ３ 國學院久我山 20 森下 響介 178/92 ４ 法政二 21 箕輪 大地 169/73 ４ 石見智翠館 22 小林 利仁 170/73 ２ 昌平 23 宮本 和弥 170/77 １ 昌平 24 諏訪 賢介 187/100 ２ 茗渓学園 25 工藤 大和 168/85 ２ 清真学園 26 星野 瑛太 184/85 ２ 明和県央

戦評

先週、約１ヶ月ぶりに再開した関東大学ラグビー春季交流大会。慶大はホーム・日吉グラウンドに法政大を迎えた。敵地・熊谷で快勝を飾った勢いをそのままに、ここまで２勝１敗として帝京大、慶大に続くグループＢ３位につけている古豪・法政大を倒し、優勝戦線に残れるかに注目が集まった。

法政大のキックオフで始まった試合は、立ち上がりから両軍がキックを蹴り合う拮抗した展開となる。２分、ＳＯ小林のタッチキックで陣地を回復すると、ハーフウェイラインでの相手ボールラインアウトをＦＬ茅がスティール。ここから蹴り合いの展開に持ち込むと、ＦＢ田村優の絶妙なキックとＷＴＢ草薙のチェイスでエリアを進める。しかしこの後のラインアウトで反則を取られ、決定機に繋げることはできない。

続く６分、相手のラインアウトのミスを起点にＣＴＢ諸田が相手の背後にグラウンダーのキックを供給。再獲得とはならずタッチを割ったが、今度はＬＯパパスが相手ボールのラインアウトをスティール。素早く左右にパスを回してラインブレイクを図るが、法政大のスピーディーなラインメイクの前に突破口を開けず、スローフォワードの反則を取られ、ここも敵陣深くに侵入することができない。

先制のきっかけを掴みたい慶大は２５分、ＦＷ陣による近場の細かいパスワークで接点をズラしながらじりじりと陣地を進めると、ラックサイドに出来たスペースを突いてＦＬ茅がピック＆ゴーでラインブレイク。鋭いステップでタックラーをかわし、一気に２２ｍラインの内側に進入。しかしサイドへの展開でパスが乱れ、ここもトライには結びつかなかった。それでも、横幅の広いディフェンスラインを敷く法政大に対し、中央を崩してのチャンスメイクで揺さぶりをかけることに成功。徐々に主導権を手中に収め始める。

中央の防御に意識が向いた中で、今度はＢＫ陣がサイドを突く。３３分、ＦＢ田村優からのロングパスを受けたＷＴＢ小野澤が得意の〝うなぎステップ〟でタックラーをいなすと、一気に加速してディフェンスラインを置き去りに。しかし、サポートに入った田村優へのリターンパスが乱れる。３８分には、マイボールスクラムでアドバンテージを得ると、ＳＯ小林が小野澤へ長いキックパスを供給。スピードに乗った小野澤がインゴールに向かうが、間一髪で相手のタックルを受け、ここもあと一歩のところで先制トライを逃す。

前半終了間際の４２分。ラインアウトモールでインゴールに迫り、ＨＯ井吹がボールを持ち出してグラウンディングを試みたが、これも法政大の粘り強いディフェンスに阻まれてタイムアップ。

序盤のにらみ合いで後手に回らず、相手ボールのラインアウトのスティールをきっかけに糸口を掴み、時間の経過とともに主導権を握った慶大。エリア、ボールポゼッションともに法政大を圧倒し、何度も何度も敵陣深くに進入しながら、粘り強い法政大のディフェンスに阻まれ、最後の最後でトライを奪いきることが出来ず、スコアレスで試合を折り返すこととなった。

後半開始と共に、慶大は選手交代を決断。ＰＲ山北に代えてＨＯ李を、ＰＲ中谷に代えてＰＲ浦城、ＮＯ８中野に代えてＦＬ申を投入。井吹がＰＲへ、恩田がＮＯ８に入る大幅なシャッフルを行った。

後半の立ち上がりも蹴り合いの展開となったが、４３分にＦＬ茅がこの日２度目となるラインアウトスティールを見せ、セットピースから流れを作っていく。４５分、ＳＯ小林のショートパントを脇が再獲得する。これで敵陣に侵入した慶大は、ＦＢ田村が相手の背後に絶妙なグラバーキックを転がすと、これをＮＯ８恩田とＷＴＢ小野澤がプレッシャーをかけ、５ｍライン上でのマイボールラインアウトを獲得する。

前半は法政大の粘り強いモールディフェンスに苦しんでいた慶大だったが、相手の圧力を逃がしながら巧みにモールを動かすと、最後は〝初黒黄〟の１年生ＨＯ・李がグラウンディング。待望のトライを奪った慶大が４７分に先制する。さらに、ＳＯ小林がコンバージョンを沈め、点差を７点とする。

再開直後の４９分、敵陣でボールを奪われ、オープンサイドに展開されディフェンスラインが揃わないまま法政大のカウンターを受けるが、安易に飛び込まず冷静にランコースを限定したＦＬ申が鋭いタックルを決めると、すかさずＣＴＢ諸田がラックに絡んでノットリリースザボールを誘発。ピンチの芽を確実に摘み取る。このままリードを広げたい慶大は５１分にＦＢ田村に代えて大澤をＷＴＢに投入し、小野澤がＦＢに移動。５３分にはＬＯパパスに代えて山﨑を、ＳＨ尾関に代えて森をピッチに送る。

５９分、法政大のキックを使った攻撃で自陣５ｍまで押し込まれることとなるが、ここで慶大伝統の粘り強いディフェンスがさく裂。法政大の近場への突撃を何度も何度も食い止め、最後はノックフォワードで窮地を切り抜ける。この後も我慢の時間帯が続くが、〝魂のタックル〟でリードを堅持する。もう一度慶大が主導権を握るべく、６２分にはＣＴＢ脇に代えて横山を投入する。

しかし６３分、左サイドのエッジからラインブレイクを許すと、スピードに乗った法政大の選手を止めきれず、ついにトライを許す。さらにコンバージョンも決められて同点とされる。

流れを取り戻したい慶大は６７分、横山からのオフロードパスを受けた草薙が快足を飛ばして約３０ｍのビッグゲインを見せると、さらに相手の反則を誘発して５ｍラインアウトを獲得する。このラインアウトから再びモールを組んだ慶大ＦＷ陣は一気にインゴールへなだれ込み、最後は再びＨＯ李がトライ。昨年度の花園でモールを武器に２勝を挙げた慶應志木高校でＨＯとしてトライを量産した李が、得意のモールから２トライを挙げる活躍を見せ、慶大は再びリードに転じる。ここで慶大はＣＴＢ諸田に代えて笠原を投入した。

このままリードを保ちたい慶大だったが、７１分に法政大にキッカーがボールを再獲得してそのままインゴールに飛び込むスーパープレーが飛び出し、再び同点とされる。前半はＨＯを務め、後半はＰＲに回った井吹をここでベンチに下げ、鈴木をピッチへ送る。

試合再開直後の７３分、キックオフで素早くディフェンスラインを押し上げプレッシャーをかけてボールを奪い返す。すると、続くアタックでＳＯ小林からのフラットなパスを受けたＦＬ申が前転でタックラーを２度剥がすパワフルなゲインを見せ、ディフェンスラインを突破。申のサポートに入りリターンパスを受けた小林がインゴール中央にトライを決め、自らコンバージョンを沈めて１９－１２とする。

再開後、法政大の攻撃をしのぎ、点差を守りたい慶大は７６分、ディフェンスに絶対の自信を持つ副将・笠原が相手のパスワークを読み、ランコースに先回りして低いタックルを決めると、圧倒的なワークレートを誇る申が絡んでペナルティを誘発。続く７７分にはＣＴＢ横山が鋭い出足でタックルを突き刺しノックフォワードを誘った。ここぞの場面でビッグタックルを連発し、勝利を大きく手繰り寄せる。

７８分、相手のペナルティから敵陣でラインアウトを得た慶大は、ＦＬ茅に代えて高橋を投入しＦＷのエネルギーを再注入すると、ラインアウトからモールを組んでじわじわと敵陣に迫る。最後はパスダミーで意表を突いて自らボールを持ち出したＳＨ森がトライを決め、２トライ２ゴール差として勝利を確実なものとした。

この後、ＳＯ小林に代えて小坂を投入。小坂は公式戦デビューとなった。

このまま試合を終えたい慶大だったが、キックオフから法政大の執念の猛攻を受ける。粘り強くタックルを決め続けていた慶大だったが、最後はロングパスでサイドを攻略されてインゴールを明け渡し、最終スコア２６－１９としてノーサイドを迎えた。

前半はディフェンスで、後半はアタックで、粘り強く食らいついてきた法政大を振り切り、今大会初となるきっ抗したシーソーゲームを制した慶大。トライを奪いきる決定力の部分に課題を残した一方、僅差の試合展開でも動じることなく勝ち切る勝負強さはこの試合最大の収穫だ。

この試合をもって、春季大会Ｂグループ優勝争いの行方は、翌週に迎える帝京大との全勝対決に持ち越されることとなった。その帝京大はこの春、春季大会で毎試合６０得点以上を挙げているだけでなく、招待試合で明大、早大を倒している。昨年、大学選手権の準決勝で涙をのみ、日本一へのリベンジに燃える常勝軍団を相手に、慶大は勝利を掴むことが出来るか。新チーム始動より徹底されてきた「ＡＬＬ ＩＮ」の真価が問われる。

選手インタビュー

♢李知成（理１・慶應志木）

－－メンバー入りを告げられた時の心境

１週間前からシニアのグレードに参加させていただいていて、メンバー選ばれるか選ばれないかっていうところで練習を頑張ってきて。そこで、メンバーに選ばれて嬉しい気持ちと同時に緊張しました。

－－今日の試合を振り返って

今日は、小林（祐貴＝政２・慶應）先輩からもラインアウトだけ集中していればいいよって言われていてラインアウト頑張ったんですけど、最初ノット（ストレート）をしてしまって、その次もオーバーとかしてしまって、、、ちょっと緊張しましたが、後半から立て直すことができました。ただ、もうちょっと改善できる部分があったかなと思います。

－－前半にモールで取り切れないシーンが続いていた中で、モールをコントロールする上で意識していたことは

スペースが空いたら出ようっていうのは思っていましたが、ＦＷの先輩方がめちゃくちゃ強くて、どんどん前に押してくれたのであとはもうトライ、グラウンディングするだけだったので。特に意識はしていないんですけど、スペースが空いたら出ようっていうのは考えていました。

－－次戦・帝京大学戦に向けて

次戦は上のグレードで出れるかわからないですけど、できる限りの準備をして次戦の帝京で安定したセットプレーと自分の得意なプレーで勝てるように頑張ります。

－－ルーキーイヤーの目標は

１年間の目標は、上のグレードに定着して色々な試合に出て、経験を積んで、勝利に貢献できるように頑張ります。

♢申驥世（文２・桐蔭学園）

－－今日の試合を振り返って

早稲田、明治終わって、この前の立正を踏まえて、反省した内容、相手の敵陣に入った時に取り切るところなど精度にこだわってやってきたんですけど、結局取りきれなくて。自分たちの甘さが出た試合でした。逆転して勝ち越しして、２トライ差をつけたのに最後トライを取られてしまう場面があったので、自分たちはまだまだだなっていう。弱いチームはあそこで取られてしまうから弱いし、強いチームになりきれていないので。負けた反省を生かしきれていないなっていうのが今日の試合の感想です。

－－後半の頭、０ー０という状況での投入だったが、どういうところを改善するように声掛けした／プレーで心掛けたことは

ラグビーの構造とかやりたいことは出来ていましたが、自分たちのディテールの精度のところが出来ていなかったので。本当に簡単なことですけど、精度を高くして、自分たちがこだわっていた動き出しを全部早くセットして、余裕をもってアタックするところをもう１回やり直そうという話は言いました。自分的には後半４０分だけって決まっていたので、エナジーを出せるようにっていうのは意識していました。

－－小林祐貴（政２・慶應）選手のトライをアシストしたシーンのビッグゲインを振り返って

あれは、中盤にスペースが見えていて、そのことをボールをもらう前から小林に言われていたので、空いたスペースに走り込むだけでした。（最後のパスは）小林がいいところにいたので。良い準備があって、良いトライに繋がったのかなと思います。

－－ディフェンス面での活躍も印象的だったが、意識していたことは

ディフェンスは、前半タフな試合で後半もきつい展開だったので、（ディフェンスラインの）内側の上がりが弱くなるっていうのはわかっていたので。特にＢＫで内を行かれたところを止めようっていうのは今日の試合だけじゃないですけど、意識していたところだったので。そこが上手くカバー出来たのかなと思います。

－－Ｕ－２０代表活動に向けての意気込み

自分は授業の兼ね合いもあり、色々難しいところがあって。一度、ニュージーランド遠征を辞退していました。ジョージア遠征も本当は行かないはずだったんですけど、青貫監督とＵー２０の大久保監督、文学部の教授の先生方のご協力があって、３週間だけ行けることになったので。感謝を忘れずに、結果で返せるように思い切って自分の強みを発揮してやりたいと思いますし、ただＵ－２０に参加するだけじゃなくて慶應で日本一になるのが１番の目標なので。そこに持ち帰るものがあるように良い遠征にしたいなと思っています。

（取材／記事：髙木謙、根本佳奈）