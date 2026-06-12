【ラグビー】敵地・熊谷で新戦力が躍動！　攻守で相手を圧倒し春季大会３連勝／第１５回関東大学ラグビー春季交流大会Ｂグループ　第７節　ｖｓ立正大学

穏やかな晴天の下、立正大学グラウンドで行われた春季交流戦第７節。慶大は前半から相手を翻弄するアタックを見せ、ＳＨ尾関、ＷＴＢ草薙、ＦＢ小野澤がそれぞれトライを挙げ、リードを広げる。しかし、そこから前後半にまたがり、立正大に連続トライを奪われ点差を詰められる。それでも慶大は強固なディフェンスと鋭いアタックで立て直し、ＣＴＢ脇のトライを機に、後半だけで３３点と得点を量産。５４－１０で快勝を収めた。春季大会も残すところあと２試合となり、次週の法政大戦にも期待が高まる。

２０２６年６月６日（土）第１５回関東大学ラグビー春季交流大会Ｂグループ ｖｓ立正大学 ＠立正大熊谷キャンパスラグビー場

〇慶大 ５４｛２１－５， ３３－５｝１０ 立正大●

第15回関東大学春季交流大会Bグループ 第7節 慶應義塾大学 2026/06/06（土）

12:00 K.O.

＠立正大熊谷キャンパスラグビー場 立正大学 前半 後半 前半 後半 ３ ５ トライ（T） １ １ ３ ４ コンバージョン（G） ０ ０ ０ ０ ペナルティゴール（PG） ０ ０ ０ ０ ドロップゴール（DG） ０ ０ ２１ ３３ 計 ５ ５ ５４ 合計 １０ 前半７分 尾関（Ｔ） 前半８分 小野澤（Ｇ） 前半２０分 草薙（Ｔ） 前半２１分 小野澤（Ｇ） 前半３０分 小野澤（Ｔ） 前半３１分 小野澤（Ｇ） 後半８分 脇（Ｔ） 後半９分 小野澤（Ｇ） 後半１３分 横山（Ｔ） 後半１４分 小野澤（Ｇ） 後半３０分 森（Ｔ） 後半３９分 小林（Ｔ） 後半４０分 小林（Ｇ） 後半４２分 草薙（Ｔ） 後半４３分 小林（Ｇ） 得点者 前半３４分 吉田（Ｔ） 後半５分 宮下（Ｔ）

慶應義塾大学 先発 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学部学年 出身校 1 山北 響己 178/108 経２ 慶應志木 2 藤森 貴大 173/102 経４ 慶應 3 浦城 尚生 176/105 商３ 慶應 4 本田 李成 180/93 政２ 慶應 5 山﨑 太雅 189/107 商２ 県立浦和 6 茅 万希司 179/84 環２ 慶應 7 申 驥世 175/97 文２ 桐蔭学園 8 恩田 優一郎 177/100 政４ 慶應 9 尾関 航輔 166/70 政２ 慶應 10 田村 優太郎 174/80 総３ 茗溪学園 11 草薙 拓海 176/88 政２ 桐蔭学園 12 脇 龍之介 171/83 商３ 慶應 13 諸田 章彦 172/82 環３ 桐蔭学園 14 金谷 悠世 170/76 法２ 慶應 15 小野澤 謙真 180/88 環３ 静岡聖光学院 リザーブ 16 井吹 勇吾 175/101 環３ 桐蔭学園 17 鈴木 将智世 173/97 法４ 慶應 18 中谷 太星 180/115 環３ 東福岡 19 髙橋 優太朗 181/97 商２ 慶應 20 トーマス ニコラス パパス 199/106 総２ Anglican Church Grammar School 21 小川 和真 176/88 政２ 茗溪学園 22 森 航希 170/75 環４ 桐蔭学園 23 小林 祐貴 168/78 政２ 慶應 24 横山 卓哉 177/85 総２ 報徳学園 25 笠原 悠真 178/83 経４ 慶應 26 大澤 蒼生 178/80 理１ 慶應志木

立正大学 先発 # 氏名 身長(cm)/体重(kg) 学部学年 出身校 1 原口 凌河 172/97 データ４ 大分東明 2 毛内 孝樹 173/97 データ４ 青森山田 3 横山 翔 181/110 データ２ 熊谷工業高校 4 佐藤 陽翔 175/89 データ３ 熊谷工業高校 5 シオシウア ・ヴェア 198/116 データ２ Dilworth school 6 ブレンダン ・ゴース 187/103 データ１ Outeniqua High School 7 宮下 隆誠 181/85 データ２ 東福岡高校 8 ヴィリケサ ・リモリモ 190/98 データ４ Queen Victoria 9 加藤 真矢 166/74 データ４ 御所実業 10 浅場 悠斗 170/78 データ４ 朝明 11 畠山 凛星 169/70 データ２ 黒沢尻工業 12 西濱 綾生 180/86 データ３ 倉敷 13 橋本 大尊 174/84 データ３ 東海大仰星 14 高橋 遼成 168/73 データ４ 日大高 15 吉田 碧那 175/73 データ３ 湘南工科大附 リザーブ 16 澤田 晃希 172/90 データ２ 本庄第一 17 阿部 耕作 170/99 データ４ 三好 18 杉田 脩 172/89 データ２ 本庄第一 19 テビタ ・バティウェティ 200/122 データ３ Lelean Memorial School 20 田中 夢都 182/101 データ４ 中部大春日丘 21 下井田 雄斗 160/69 データ２ 國學院栃木 22 魚住 将汰 174/77 データ４ 大阪桐蔭 23 武曽 博利 173/80 データ２ 天理 24 若林 慶 175/72 データ２ 大阪桐蔭 25 岩重 拓海 174/89 データ４ 大分東明 26 麻木 悠嗣 178/112 データ３ 男鹿工業

戦評

慶大のキックから始まった春季交流戦第７節、開始早々ペナルティを取られて自陣深くまで攻め込まれるも、冷静なディフェンスでボールを再獲得する。キック攻防を制し、敵陣ラインアウトからのモールでアドバンテージを獲得し、前半６分に再び、敵陣深くでのラインアウトを獲得する。そこからモールを形成して押し込み、最後はＳＨ尾関がパスダミーを駆使し、相手をかわしてトライを決める。そしてＦＢ小野澤がコンバージョンキックを決め、７点を先制する。

その後、相手のキックから攻撃を展開されるも、慶大の粘り強いディフェンスで相手のペナルティーを誘発し、敵陣深くのラインアウトから、ＣＴＢ脇が大きくゲインし、尾関からの素早いパスを受けたＳＯ田村がサイドに切り込み、トライライン際に迫る。トライにはつながらなかったものの、その後も慶大はチャンスを作り、多彩なアタックを展開する。

１９分には、センターライン付近での慶大ボールのスクラムからＳＨ尾関がボールを持ち出す。そこから尾関が相手のディフェンスをかわし、フォローに来ていたＷＴＢ草薙がパスを受け、そのまま左サイドから相手を振り切って走り切り、トライ。その後のコンバージョンキックも決まり、１４－０となる。

その後、自陣２２メートルライン付近での立正大ボールのラインアウトから仕掛けられたアタックに対して、慶大は献身的なディフェンスを見せ、こぼれたボールに素早く反応し危機を脱するも、再び相手のキックパスから一気に自陣深くに攻め込まれ、チャンスを与えてしまう。しかし、慶大は粘り強いディフェンスを発揮し、スクラムを獲得する。そこから今度はＣＴＢ脇が相手ディフェンスの隙をついたキックを繰り出すと、そのボールをＣＴＢ諸田が再びキックでつなぎ、このボールを拾ったＳＨ尾関からパスを受けたＦＢ小野澤が、持ち味のランでハーフラインからトライゾーンまで走り切り、トライを決めた。小野澤はその後のコンバージョンキックも見事に成功させ、２１－０とさらに点差を広げる。

しかし前半３３分、立正大にディフェンスのわずかな隙を突いたキックを繰り出され、今試合初トライを許す。その後、キックからのアタックやＮＯ８恩田が相手のディフェンスを引きずりながら果敢にアタックし、慶大は敵陣深くで攻めの姿勢を見せるもトライにはつながらず、我慢の時間が続く。

両校ともペナルティが続き、そこから立正大にアタックを展開され、トライラインまで攻め込まれるも、懸命なディフェンスで守りきり、２１－５と点差を維持したままハーフタイムを迎えた。

リードを保ったまま試合を折り返すこととなった慶大は、後半頭からＰＲ山北に替えて鈴木、ＨＯ藤森に替えて井吹、ＰＲ浦城に替えて中谷をピッチへ送り、フロントローを総入れ替え。さらにＦＬ申に替えて小川和も投入した。

後半最初の得点を挙げ、試合を優位に運びたかった慶大だが、キックオフ直後からギアを上げた立正大の猛攻を受け、自陣から抜け出せない時間が続く。すると４５分、自陣５ｍライン付近で犯した反則を起点とした速攻を食い止められずにトライを与え、２トライ１ゴールで逆転という点差に縮められてしまう。

悪い流れを断ち切りたい慶大は４７分、蹴り合いの中でＣＴＢ脇が背後のスペースへ絶妙なキックを流し込むと、気まぐれな楕円球は立正大の選手に当たって軌道を変え、タッチを割る。敵陣深くでマイボールラインアウトを得た慶大は、まずモールで立正大ディフェンスラインの横幅を狭めると、ＢＫへの展開から再びボールを受けた脇が強いヒットでタックラーを突き飛ばしてインゴールを陥れる。キックにもランにも磨きがかかる脇のトライで、慶大は一気に勢いを取り戻す。

得点直後、試合再開のキックオフで、この日キックで慶大を揺さぶり続けていた立正大が仕掛ける。１０ｍラインをわずかに超える高い弾道のキックで再獲得を狙った。それでも、前半１０分からスクランブル出場という形で春季大会デビューを飾ったＷＴＢ大澤が空中で一回転しながらボールを確保。１年生らしからぬ大胆かつ冷静なプレーでチームに落ち着きをもたらした。

５０分、取り戻した主導権を手放さないよう、慶大はさらなる交代を決断。ＬＯ山﨑に替えてパパス、ＳＨ尾関に替えて森、ＣＴＢ諸田に替えて横山を投入し、ピッチにエネルギーを再注入する。

すると５３分、ＰＲ中谷からのフラットなパスを受けたＰＲ鈴木がＢＫ顔負けの鋭いステップでオレンジの防壁に風穴を開け、一気に敵陣２２ｍラインまで侵入。ＤＦラインの再構築が間に合わないうちに、ＳＨ森の素早い配球からＦＬ茅、ＦＢ小野澤、ＷＴＢ大澤とボールが繋がり、気付けばインゴールまでの距離は残り５ｍとなる。ＦＷ陣の後方に立って相手との距離を取ったＳＯ田村優が小野澤へロングパスを供給すると、パスダミーを駆使しながら切り込んだ小野澤が投入直後の横山にオフロードパスを繋いで追加点。

公式戦デビューを飾った４年生・鈴木が作ったチャンスを全員で繋ぎ、華麗なパスワークからトライを奪うと、小野澤がこの日５本目のコンバージョンも沈め、スコアは３０－１０となる。

今季初出場ながら１トライ５ゴールとブランクを感じさせないパフォーマンスを見せた小野澤はここで交代。こちらも今季初出場となった小林がピッチへ送られる。小林はＳＯに入り、田村優がＦＢに回った。５８分にはＬＯ本田に替えて髙橋も投入するなど、積極的に交代カードを切っていく。

勢いに乗る慶大はディフェンスも冴えわたった。５８分に主将・ＮＯ８恩田の低く鋭い〝魂のタックル〟でノックフォワードを誘発すると、６１分には相手のペナルティキックを大澤がジャンピングキャッチしてタッチを割らせない。立正大が大外から突破を試みても、６４分のシーンでは大澤と横山が素早く連動してランコースを消し、６６分のシーンでは小林が快速を飛ばしてボールホルダーに追いついて、どちらの場面でもきっちりと相手をタッチの外へ押し出した。アタック側に与えられる全ての選択肢に対して、規律を保った集中力の高いディフェンスを継続し、徹底的にピンチの芽を摘み取った。

守備で作った流れを攻撃に繋げたい慶大は６９分、自陣でのマイボールスクラムからのアタックで、ＣＴＢ脇と立ち位置を入れ替えて助走を長く取ったＳＯ小林がトップスピードに乗ってランを仕掛け、立正大を受け身に回らせる。小林からパスを受けたＦＢ田村優が背後のスペースにキックを蹴ると、ＷＴＢ草薙が全速力でチェイスし、鋭いタックルを突き刺す。更に後方から加勢したＦＬ茅がラックに絡んでターンオーバーし、理想的な形でエリアとボールポゼッションを獲得する。

続く７０分、ＳＨ森がパスダミーを駆使してラックサイドを突破すると、サポートに入ったＰＲ鈴木が再びビッグゲインを見せる。鈴木のサポートに入ったＣＴＢ脇はタックルを受けたが、再びラックから森が持ち出してトライ。点差を３０点に広げる。

直後、慶大はＣＴＢ脇に替え、負傷を乗り越えピッチに帰ってきた副将・笠原を投入する。

最後まで攻撃の手を緩めない慶大は７９分、素早いパスワークで相手のペナルティを誘うと、敵陣深くでのマイボールラインアウトから逆サイドへ展開し、最後はディフェンスラインのギャップを突いたＳＯ小林がゴールポスト真裏へグラウンディングした。

続く８１分、ＦＷ陣がスクラムで相手のコラプシングを誘発し、小林のアドバンテージを活かしたチャレンジングなロングパスを供給すると、これがＷＴＢ草薙に繋がりタッチライン際を独走。圧倒的なスピードで３人のタックルをいなしてダメ押しのトライを挙げ、最終スコア５４－１０としてノーサイドを迎えた。

一時は点差を詰められたものの、落ち着いた試合運びで再びリードを拡大し、攻守両面で立正大を上回った慶大。５月中旬から下旬にかけて行われた招待試合、練習試合、定期戦で得た収穫を活かし、また見つかった課題を修正して、春季大会再開初戦のゲームを完勝で飾った。４月から始まった春季大会も残り２試合を残すのみとなり、ここからは２勝１敗でＢグループ３位につけている法政大、全勝かつ全試合で６０得点以上を記録している首位・帝京大という強敵との連戦が待ち構えている。日本一達成に向けたマイルストーンである春季大会優勝を達成すべく、誇り高き黒黄の戦士たちは「ＡＬＬ ＩＮ」を貫き続ける。

選手インタビュー

◇尾関航輔（政２・慶應）

ーー今日の試合を振り返って

今回の試合はセットスピードと取り切りというところにフォーカスしてきました。バックスとしてはプレーの精度にこだわって練習してきたんですけど、ところどころ良いところは見えた一方で、まだまだ改善していかないと、日本一のアタックと日本一のディフェンスには及ばないかなというのが率直な感想です。

ーー公式戦で初めて９番でスタメン出場となったが、心境は

もちろん黒黄の９番は昔から憧れではあったんですけど、日本一という目標を掲げている以上、そこに甘んじることなく、９番に満足しないで日本一のスクラムハーフを目指していかなければいけないかなと思っています。

ーーＳＨながらランで仕掛けるシーンも多かった ご自身のプレーを振り返って

自分の持ち味は、積極的に仕掛けることができるところだと思っています。９番になったからといって守りに入ることなく、しっかり自分のランや積極的なところを出していくというのが個人的なテーマでもあった試合なので、そこをしっかり出せたのは良かったかなと思います。

ーーＳＨとして、ゲームメイクで意識したこと

フォワードに放るパスの精度というのを、個人的には追求したいなと思っていたんですけど、そこはまだまだ改善の余地があると思っています。あとは、キックを使ってしっかり押し込んでいくことでゲームメイクをしていこうって話をしていました。そこのゲームメイクの部分は、１０番の田村選手を筆頭に、１２番の脇さんだったり、上の学年の選手がしっかりフォローして助けてくれたので、ゲームメイクのところはしっかりできたかなと思います。

ーー次戦・法政大戦に向けて

とにかく自分たちにフォーカスして、相手がどういうチームだとか、どういうアタック、ディフェンスをしてくるかに関係なく、日本一のアタックと日本一のディフェンスをしなければいけないと思っています。準備期間は１週間あるので、自分たちにベクトルを向けて、１個１個のプレーの精度だったり、セットプレーだったり、そういうところにこだわって頑張りたいと思います。

◇小野澤謙真（環３・静岡聖光学院）

ーー久々のＡ戦復帰。どのような気持ちで臨んだか

まずはチームとしてやることをしっかりやることを目標にしていて、チームとしてのフォーカスがあったので、そこに向かってっていうのは意識していたのですが、それ以上にゲームのプレッシャーとかで上手くいかない部分があって、修正できずにダラダラしちゃった部分があったので、そこは課題かなと思います。

ーー試合を振り返って

まずは怪我なくできたのが良かったのと、試合に勝つことができて良かったです。ただ、自分のミスから前半トライ取られたりとか、全体的にバックスのミスからの失点がまだ多くて。 もうちょっとやることを事前に決めて、前半１０分から修正みたいなことができなかったので、そこは課題かなと思います。

ーーコンバージョンキックを１本も外さなかったが、プレッシャーはなかったか

真ん中寄りだったので決めれる角度が多かったっていうのが１つと、チームメイトがしっかり内側まで行ってくれた相手が結構広く守ってた時に内側のスペースに向かってしっかりゲインしてトライしていたのが良かったかなと思います。

ーー次節の意気込み

次節はまずスタメンで出れるように、来週１週間頑張るのと、出た時はもっとバックスのミスを減らして、バックスからチームを勝たせるような試合をしたいです。

（取材／記事：小野寺叶翔、塩田隆貴、月井遥香 記事：髙木謙）