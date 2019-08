【ソッカー（女子）】関東リーグ後期第６節　好調を維持する慶大　残留へ大きな価値を持つ勝ち点１を獲得　東京国際大戦

【ソッカー(女子)】関東リーグ後期第6節 好調を維持する慶大 残留へ大きな価値を持つ勝ち点1を獲得 東京国際大戦

