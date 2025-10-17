【競走】箱根駅伝予選会展望～立川を攻略せよ～　箱根駅伝予選会直前特集⑩

箱根駅伝予選会まであと１日！目前に迫った予選会に向けて、この記事では当日のコースや想定タイム、慶大の戦力を徹底分析。慶大は第７０回大会を最後に本戦出場から遠ざかっていますが、今季は４年生を中心に実績を積み重ね、この正念場に向けて着々と力を養ってきました。出場を決めれば３２年ぶり。三色の襷は今年こそ、箱根路を駆けるでしょうか。これを読んで、是非当日も声援を送りましょう！

失意の予選会から一年

大エース・田島公太郎、木村有希（ハーフマラソン塾記録保持者）（共に令７卒）らを擁し、「慶大史上最強」ともいえる戦力で挑んだ昨年の箱根駅伝予選会。箱根駅伝プロジェクト７年目、本戦出場への期待に満ちた中で迎えた予選会だった。だが、結果は前年の順位を大きく下回る総合２９位。チームがその真価を発揮することはなかった。失意の予選会から一年、今季は４年生がハーフマラソンやトラック種目で活躍を披露し、チームの主力へと成長。夏以降はＡチームに加わる下級生も増え、戦力の底上げは着実に進んでいるはずだ。

“公園と２００番”、レース攻略の鍵

そんな慶大が、箱根駅伝本戦へと出場するための鍵は何か。キーワードは「公園」と「２００番目」だ。

「公園」とは、予選会のコースに含まれる国営昭和記念公園である。予選会において、選手は陸上自衛隊立川駐屯地→立川市街地→国営昭和記念公園と、３つのエリアを経由して走る。この中で出走経験者たちの多くがポイントに挙げるのが、最後に走る公園内のコースだ。 このコースは１４ｋｍ過ぎのからフィニッシュ地点まで７kmにわたる。平坦な市街地とはうって変わり、公園内では細かいアップダウンが選手たちの体力を奪う。さらには待ち受ける急なヘアピンカーブや折り返し地点、上昇する気温・湿度。昨年の予選会では多くのランナーが公園内で失速、棄権者も多数となった、まさに”魔のコース”なのである。慶大の選手たちは、公園に入るまでの市街地コースでなるべく消耗を防ぎ、最後まで垂れることなく走りきる、ペース配分が求められるだろう。

それでは「２００番目」とは何の順位か？これは、予選会での個人順位だ。チーム上位１０名の合計タイムを比較してのチーム順位が選考基準となる予選会だが、今回は個人順位に着目してみたい。では、なぜ「個人２００位」に着目するのか。今年の予選会と同じルートで行われた、直近３大会を振り返ってみよう。この３大会において、チーム内１０番目の選手が個人２００位以内でゴールした大学は２２チームあったが、その内２１チームが本戦に出場している。この条件での本戦出場率は、驚異の９割超えだ。

一方で、近３年で学内９番目・１０番目の選手が個人２００位よりも後のゴールとなったチームの中で、本戦に出場できたのは僅か５チームのみ。しかもこの５校全てにおいてチーム内の１番手は個人１５位以内でゴールしており、いわゆる”絶対的エース”を擁するチームだったのだ。慶大はエントリーメンバーの持ちタイムから見ても、出走メンバー全員の総合力で突破を狙うチームである。つまり慶大のようなチームとしては、９番手・１０番手の選手までが個人２００位以内で走りきれなければ、本戦への出場は難しいといっていい。

では、「個人２００位」でコースを走りきるためのタイムはどれくらいか。このタイムには、当日の気候条件が大きく関係している。近３年の予選会における個人２００番目の選手の走破タイムと、予選会当日の午前１０時半に計測された東京の気温・湿度は以下の通りだ。

大会 記録 気温 湿度 第１０１回（２０２４年） ６７分２０秒 ２６．１℃ ７９％ 第１００回（２０２３年） ６４分４６秒 １８．５℃ ５１％ 第９９回（２０２２年） ６６分００秒 ２１．６℃ ７５％

そして、今年の予選会が行われる１０月１８日、天気予報は曇り時々晴れ、最高気温は２５℃と予想されている。スタート時刻が例年より１時間前倒しされることも鑑みると、当日は第９９回に近い気候で試合が行われそうだ。つまり、個人２００位以内で走りきるためのタイムは「６６分」が目安になる。このタイムを何人がクリアできるのかが、箱根駅伝本戦出場への分かれ道になるだろう。

注目の選手

ここまでは、慶大が予選会を攻略するためのポイントを検討してきた。ここからは、特に当日の走りに注目してほしい選手を３人、ピックアップしていく。

まず１人目は、駅伝主将の東叶夢（環４・出水中央）である。ハーフマラソンのＰＢは６４分１８秒（２０２５学生ハーフ）。高校時代には決して強豪校ではなかった母校で主将を務め、チームを全国高校駅伝１４位に導いた。今季は日本学生ハーフマラソンでＰＢを更新、駅伝で活躍していた選手と直接戦ったことで「自分が箱根路を走るビジョンが初めて明確に見えたレースだった」と東は語る。チーム内でハーフマラソンの持ちタイムはトップであり、本来の走りを見せられればタイムを稼げる公算は高い。予選会での目標は「チームトップ」、主役となって本選出場へとチームを導く、夢を叶える力走を期待。

２人目は鈴木太陽（環４・宇都宮）だ。ハーフマラソンのＰＢは６５分４６秒（２０２３箱根駅伝予選会）。チームで唯一、４年連続で予選会に出場している。今季は５月に行われた関東インカレ男子１５００mで３位表彰台。同種目で６月の日本インカレに出場すると塾記録を大きく塗り替える激走で６位に入賞し、日本選手権にまで出場した。中距離ランナーとして輝かしい結果を残した鈴木だが、昨年までは長距離への適応を課題としていた。ただ、今年の夏合宿では距離を踏む“成功体験”を積み上げ、長距離への苦手意識を克服。合宿後も調子を維持しており、「ミドル鈴木」から「ロング鈴木」への移行は順調と言えそうだ。予選会での目標は東と同じく「チームトップ」。持ち味のスピードを生かし、チームに希望の光を与えられるか。

３人目には芦野清志郎（理３・高田）を推したい。今季は５０００ｍと１００００ｍでＰＢを更新。４年生が主体となっている駅伝チームにおいて、本選出場への鍵となる、注目の３年生だ。「今年の４月ごろから、１次関数のように順調に伸びてきた」と芦野は語る。今夏にはＢチームからＡチームへと昇格。その後も順調に練習を積めており、予選会間近の１０月５日に行われた日体大記録会ではチーム一番の走りを見せている。昨年の予選会にはエントリーこそされたものの、出走することはかなわず。今回は走る機会を与えてくれた方たちに「魂からの感謝を伝えられるような走りをしたい」と気合十分だ。目標タイムは「６４分台」。ダークホースとして、感謝を込めた激走に期待だ。

３人以外のエントリーメンバーに目を向けると、関口功太郎（経４・宇都宮）と弓田一徹（環２・法政二）はハーフマラソンで６５分台のＰＢを持つ。ここに１００００mでチーム随一のタイムを誇る副将・安田陸人（商４・開成）が加わり、ここまでがチームの核を形成するか。ここに加わってくるのが６６分台中盤のＰＢを持つ渡辺諒（法４・慶應）や稲生健人（経３・慶應）、ラストイヤーに懸ける島田亘（法４・慶應志木）といった面々になる。また、三四会から加入した２人の医学部ランナー、金丸蒼（医５・国立）と澤田薫（医２・渋谷教育幕張）からも目が離せない。田口涼太（政２・慶應志木）、石野日向（商２・横浜国際）、村松駿平（総１・法政二）といった下級生からの突き上げにも期待したい。この１４人の中から、当日は１２人がスタートラインに立つ。彼らが１００％の実力を発揮すれば、チームとしての総合力は格段に向上するはずだ。

本戦出場へ

箱根路から３０年余り遠ざかっている慶大にとって、本戦への出場はもはや夢物語なのかもしれない。それでも、予選会に臨むランナーたちは死力を尽くし、持てる力の全てを掛けた、魂の走りを見せてくれるはずだ。当日は沿道であれテレビの前であれ、選手に可能な限りの声援を送ってほしい。

（記事：鈴木拓己、中原亜季帆）

