【野球】４季ぶりＡクラスに向け勝ち点獲得へ　柔軟な投手起用で強打の立大に挑む／２０２５秋季リーグ戦 立大戦展望

第４週に東大から今季初の勝ち点を獲得した慶大。優勝へ一縷（いちる）の望みを残していたが、第５週の結果によって４季連続のＶ逸が確定した。第６週の相手である立大は、自力優勝こそなくなったが、まだ逆転優勝の可能性は残されている。２０１７年春季以来の悲願達成に燃える立大を前に、慶大は４季ぶりのＡクラス返り咲きを懸け、絶対に勝ち点を落とせない。プライドをかけた意地の戦いが繰り広げられるだろう。

開幕週の慶法戦、第３週の慶明戦を落とした中で迎えた慶東戦は波乱の幕開けだった。頼みの綱の渡辺和大（商３・高松商業）が攻略され、打線も力のない打球を連発。３対６で敗れ、１回戦を落とした。１９８１年以来、４４年ぶりの慶東戦勝ち点献上の危機だったが、２回戦では主将・外丸東眞（環４・前橋育英）が快投。今季初勝利を挙げ、チームも１勝１敗のタイに持ち込むと、３回戦も中塚遥翔（環２・智辯和歌山）の本塁打などで赤門軍団を下し、なんとか勝ち点を獲得した。

奇跡の逆転優勝へ僅かな可能性を残した状況で第４週を終えたが、第５週の他大学の結果により、慶大の優勝の可能性は完全に消滅。２４年春から４季連続のＶ逸が確定した。ただＡクラス入りの可能性は大いにある現状。残りの２カードは１つでも順位を上げ、来季以降につなげたいところだ。

対する立大は１７年春以来、１７季ぶりの栄光を目指す。今季は３カードを終え、勝ち点２、勝率．６２５。残りを全勝しても自力で首位の明大を上回ることは出来ないが、まずは慶大相手に無敗で勝ち点を取り、第７週に望みをつなぎたい。打線は今春三冠王の核弾頭・山形球道（コミュ４・興南）が早立３回戦の３安打から完全復活。打率．３１３、２本塁打とさすがの成績を残している。さらに、２番を打つ小林隼翔（コミュ２・広陵）は３０打数で４本塁打と脅威的な長打力を携え、山形と小林隼は六大学で最強の１・２番コンビと言えるだろう。また、落合智哉（スポ３・東邦）、村本勇海（文２・大阪桐蔭）が好調を維持する中、春に中核を担った鈴木唯斗（コミュ４・東邦）や主将の西川侑志（社４・神戸国際大附）らは上がり目を残しており、まさに精鋭揃いの陣容だ。

投げては小畠一心（営４・智辯学園）、竹中勇登（コミュ４・大阪桐蔭）の右腕コンビの先発が予想される。 特に、今春の慶立戦にて計１４回２／３を１４奪三振、自責点２と奮闘した小畠には要警戒だ。ブルペンにも抑えの吉野蓮（コミュ４・仙台育英）ら力のある投手が控えており、加えて、８試合を戦って未だに失策がないバックの安定した守りも投手陣を支えている。

８試合で４２得点を挙げた強力立大打線に立ち向かう慶大投手陣。今季はいずれも、１回戦は渡辺和、２回戦は外丸が先発しているが、渡辺和が慶東戦で打ち込まれたため、今春の慶立戦で２試合に先発し、計１５回２／３を自責点３と好投した外丸を１回戦の先発に変更することも考えられる。また、外丸は平成以降で３０人目となる通算２０勝に王手をかけており、記録達成にも大きな期待がかかる。

第６週はプロ併用日がないため、先発陣はもちろん中継ぎ陣の活躍も必須。夏季ＯＰ戦で複数回を投げる機会も多かった小川琳太郎（経４・小松）や水野敬太（経２・札幌南）を、慶東３回戦のようにロングリリーフとして起用し、継投策で戦うこともあり得るだろう。そんな中で、注目は熊ノ郷翔斗（環１・桐蔭学園）だ。直近４試合続けてベンチ入りしているが、いまだリーグ戦での登板はない。入学後の実戦経験も決して多くはないものの、１０月１２日のＯＰ戦では、”火の玉ストレート”を武器に１回を２奪三振無失点と好投した怪腕が、神宮の晴れ舞台でついにベールを脱ぐか。

野手は、「三塁を誰が守るか」という点がキーとなる。夏季ＯＰ戦は捕手から転向した渡辺憩（商２・慶應）が多くの試合で先発出場していたが、リーグ戦では守備のミスが相次いだことからか、慶明２回戦以降は八木陽（法２・慶應）が先発起用されており、渡辺憩は一塁へと守備位置を移している。慶應義塾高校時代は遊撃手として甲子園優勝に貢献した八木。安定した三塁守備でダイヤモンドに落ち着きをもたらすことが出来るか。打撃面では、シーズンを通して左腕に翻弄される展開が多く見られている慶大。小畠と竹中、両本格派右腕の先発が目される中、どういった対応を見せるのか。

１９２５年秋に発足した東京六大学野球。慶大と立大の初対戦は、３対４で立大が勝利している。それでも、その後の２回戦、３回戦を慶大が取り、史上最初の慶立戦は慶大が勝ち点を獲得した。戦前から紡がれてきた六大学の歴史も、今年で１００年。慶大は、１９６４年春の２回戦で渡辺泰輔さんが六大学史上初の完全試合を達成するなど、立大には通算２８４勝１６７敗３１分と大きく勝ち越している。今秋１回戦で４８３試合目となる慶立戦。義塾の意地か、はたまた飛躍を見せるセントポールの勢いか。注目の１回戦は１０月１８日の１３時３０分頃開始予定だ。

（記事：柄澤晃希）