【競走】林が男子１００ｍを制す！主力も躍動し４種目優勝！／第59回東京六⼤学対校陸上競技⼤会

競走

２０２６年４月５日、日吉陸上競技場にて開催された第５９回東京六⼤学対校陸上競技⼤会。今年の競走部が目標にしていた「１０種目優勝」には届かなかったものの、男子総合３位、女子総合４位を死守し、合計４種目優勝で大会を終えた。男子対校１００ｍでは林が優勝、主将の須﨑は男子対校走高跳２連覇達成、副将の倉田は３年ぶりの出場ながらも、女子対校やり投で大会新記録を出し優勝するなど、主力の活躍が多く見られ、５月の関東インカレも見据えた見どころ満載の大会となった。

 

大学総合順位
・男子総合得点
 
順位大学名男子総合得点
1法政大学162
2早稲田大学144
3慶應義塾大学107
4明治大学82
5立教大学69
6東京大学57

・女子総合得点

順位大学名女子総合得点
1早稲田大学32
2法政大学15.5
3立教大学10.5
4慶應義塾大学10
5東京大学1
 明治大学1
 
 
トラック

林明良（政４・攻玉社）

男子対校１００ｍでは林明良（政４・攻玉社）が優勝。２０２４年の六大学陸上では男子対校２００ｍで大会記録を更新し、主将・須﨑からも大きな期待を寄せられている林は、予選から一位通過し他を圧倒する走りを見せる。勢いそのままに、決勝でも向かい風０.８mを跳ね除け、１０秒４７で見事優勝。レース後には大学ラストイヤーに懸ける熱い思いを語った。

 

左：市村、右：野田

市村瞭太郎（経３・慶應志木）

野田大晴（経４・慶應湘南藤沢）

男子対校８００ｍには市村瞭太郎（経３・慶應志木）野田大晴（経４・慶應湘南藤沢）が出場。今年度から中距離ブロック長に就任した市村は、序盤から積極的な走りで好位置につけると、終盤にはキレのあるラストスパートを繰り出し、１分５２秒５７の４位でフィニッシュ。野田も最後まで粘り強い走りを見せ、１分５３秒６１の自己記録で８位に入った。

 

成沢翔英（環４・山梨学院）

男子対校５０００ｍには、ケニアでの留学経験もある今大会の有力候補の一人、成沢翔英（環４・山梨学院）が出場した。男子OP５０００ｍ３組と併合して行われたこのレースには、昨年の都大路（全国高校駅伝）を沸かせた大注目ルーキー・早稲田大学の新妻遼己（スポ科１・西脇工業）など、タレントが集結した。序盤から早大勢が先頭を引っ張る中、成沢はすぐ後方の位置をキープし、箱根常連選手たちに引けを取らない走りを見せた。終盤まで順位を落とすことなくレースを進め、１４分０１秒６９で２位に入った。（なお、OP出場選手の順位は対校戦順位に含めていない。）

 

フィールド

主将・須﨑遥也（商４・丸亀）

男子対校走高跳では、主将・須﨑遥也（商４・丸亀）が大会前の宣言通り大会２連覇を達成。バーの高さ２ｍをただ一人１回でクリアすると、続く２ｍ５ｃｍも１回でクリアし単独首位に立った。５月の関東インカレでは、彼の活躍は必須となる。昨年は期待を受けながら入賞を逃しているため、再び迎える大舞台でその雪辱を晴らせるか注目である。

 

細萱颯生（政３・桐朋）

今年の飛躍候補筆頭、男子対校走幅跳を制した細萱颯生（政３・桐朋）。２回目で２位につけたが４，５回目とファールで記録を伸ばせず、５回目終了段階で暫定３位。迎えた最終６回目の試技。向かい風の中、１位の記録を１ｃｍ上回る「７ｍ３９ｃｍ」をマークする勝負強さを発揮し、同種目大会初優勝を決めた。六大学を“前哨戦”と位置づける細萱。５月の関東インカレでの更なる活躍を誓う。

 

倉田紗優加（環４・伊那北）

女子対校やり投では、今大会３年ぶりの出場となる倉田紗優加（環４・伊那北）が優勝。３月にはやり投の本場であるチェコへ遠征した。帰国後の初戦となった今大会、１回目の投擲で５２ｍ０１を記録すると、そのままリードを守り切り、大会新記録で優勝を飾った。日本インカレ覇者であり、副将として「結果でみんなを引っ張る」と語っていた倉田。その決意を自らの投擲で体現する形となった。

 

得点者成績

・男子

競技名選手名記録順位・得点
１００ｍ林明良（政４・攻玉社）10秒47１位・８点
２００ｍ三宅陽立（環２・県立長田）21秒51４位・５点
８００ｍ市村瞭太郎（経３・慶應志木）1分52秒57４位・５点
 野田大晴（経４・慶應湘南藤沢）1分53秒61（PB）８位・１点
５０００ｍ成沢翔英（環４・山梨学院）14分01秒69２位・７点
１１０ｍＨ五十嵐大輝（総３・県立川和）14秒79５位・４点
４００ｍＨ藤原聡大（商３・県立佐原）52秒30（PB）４位・５点
 沼田直樹（法３・慶應）54秒60７位・２点
３０００ｍＳＣ村松駿平（総２・法政第二）9分24秒49４位・５点
走高跳須﨑遥也（商４・丸亀）2m05１位・８点
 渡部瑞己（理２・県立湘南）1m95（PB）３位・６点
棒高跳渡部瑞己3m70５位・４点
 大熊靖吾（環３・都立駒場）3m30（PB）６位・３点
走幅跳細萱颯生（政３・桐朋）7m39１位・８点
 黒川拓人（総３・慶應湘南藤沢）6m78８位・１点
三段跳金成悠司（総３・法政第二）14m72３位・６点
砲丸投山田直弥（商４・県立清水南）11m08５位・４点
 五十嵐大輝10m93６位・３点
円盤投高橋諒（商３・桐朋）35m98３位・６点
 山田直弥32m98４位・５点
やり投岸村祐月（環２・県立八日市）59m52（PB）４位・５点
 西尾伊織（文３・桐朋）41m83８位・１点
４×４００ｍR圓山倫生（総２・県立新潟）, 長谷川滉（総３・都立駒場）, 川西晴大（理２・早稲田）, 沼田直樹3分14秒07４位・５点

 

・女子

競技名選手名記録順位・得点
１００ｍ玉置彩乃（文３・成田）13秒21３位・１点
１５００ｍ小林華佳（法３・県立安積）4分54秒82２位・２点
１１０ｍＨ後藤若奈（環２・県立大分舞鶴）15秒11３位・１点
４００ｍＨ藤井菜々子（法２・県立修猷館）1分03秒86３位・１点
走幅跳喜久里彩吹（商２・県立那覇国際）5m48２位・２点
やり投倉田紗優加（環４・伊那北）52m01１位・３点

取材：神谷直樹、小林由奈、鈴木拓己、竹腰環、中原亜季帆、檜森海希、森田紗羽、山口和紀

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