【競走】林が男子１００ｍを制す！主力も躍動し４種目優勝！／第59回東京六⼤学対校陸上競技⼤会

２０２６年４月５日、日吉陸上競技場にて開催された第５９回東京六⼤学対校陸上競技⼤会。今年の競走部が目標にしていた「１０種目優勝」には届かなかったものの、男子総合３位、女子総合４位を死守し、合計４種目優勝で大会を終えた。男子対校１００ｍでは林が優勝、主将の須﨑は男子対校走高跳２連覇達成、副将の倉田は３年ぶりの出場ながらも、女子対校やり投で大会新記録を出し優勝するなど、主力の活躍が多く見られ、５月の関東インカレも見据えた見どころ満載の大会となった。

大学総合順位

・男子総合得点

順位 大学名 男子総合得点 1 法政大学 162 2 早稲田大学 144 3 慶應義塾大学 107 4 明治大学 82 5 立教大学 69 6 東京大学 57

・女子総合得点

順位 大学名 女子総合得点 1 早稲田大学 32 2 法政大学 15.5 3 立教大学 10.5 4 慶應義塾大学 10 5 東京大学 1 明治大学 1

トラック

男子対校１００ｍでは林明良（政４・攻玉社）が優勝。２０２４年の六大学陸上では男子対校２００ｍで大会記録を更新し、主将・須﨑からも大きな期待を寄せられている林は、予選から一位通過し他を圧倒する走りを見せる。勢いそのままに、決勝でも向かい風０.８mを跳ね除け、１０秒４７で見事優勝。レース後には大学ラストイヤーに懸ける熱い思いを語った。

男子対校８００ｍには市村瞭太郎（経３・慶應志木）と野田大晴（経４・慶應湘南藤沢）が出場。今年度から中距離ブロック長に就任した市村は、序盤から積極的な走りで好位置につけると、終盤にはキレのあるラストスパートを繰り出し、１分５２秒５７の４位でフィニッシュ。野田も最後まで粘り強い走りを見せ、１分５３秒６１の自己記録で８位に入った。

男子対校５０００ｍには、ケニアでの留学経験もある今大会の有力候補の一人、成沢翔英（環４・山梨学院）が出場した。男子OP５０００ｍ３組と併合して行われたこのレースには、昨年の都大路（全国高校駅伝）を沸かせた大注目ルーキー・早稲田大学の新妻遼己（スポ科１・西脇工業）など、タレントが集結した。序盤から早大勢が先頭を引っ張る中、成沢はすぐ後方の位置をキープし、箱根常連選手たちに引けを取らない走りを見せた。終盤まで順位を落とすことなくレースを進め、１４分０１秒６９で２位に入った。（なお、OP出場選手の順位は対校戦順位に含めていない。）

フィールド

男子対校走高跳では、主将・須﨑遥也（商４・丸亀）が大会前の宣言通り大会２連覇を達成。バーの高さ２ｍをただ一人１回でクリアすると、続く２ｍ５ｃｍも１回でクリアし単独首位に立った。５月の関東インカレでは、彼の活躍は必須となる。昨年は期待を受けながら入賞を逃しているため、再び迎える大舞台でその雪辱を晴らせるか注目である。

今年の飛躍候補筆頭、男子対校走幅跳を制した細萱颯生（政３・桐朋）。２回目で２位につけたが４，５回目とファールで記録を伸ばせず、５回目終了段階で暫定３位。迎えた最終６回目の試技。向かい風の中、１位の記録を１ｃｍ上回る「７ｍ３９ｃｍ」をマークする勝負強さを発揮し、同種目大会初優勝を決めた。六大学を“前哨戦”と位置づける細萱。５月の関東インカレでの更なる活躍を誓う。

女子対校やり投では、今大会３年ぶりの出場となる倉田紗優加（環４・伊那北）が優勝。３月にはやり投の本場であるチェコへ遠征した。帰国後の初戦となった今大会、１回目の投擲で５２ｍ０１を記録すると、そのままリードを守り切り、大会新記録で優勝を飾った。日本インカレ覇者であり、副将として「結果でみんなを引っ張る」と語っていた倉田。その決意を自らの投擲で体現する形となった。

得点者成績

・男子

競技名 選手名 記録 順位・得点 １００ｍ 林明良（政４・攻玉社） 10秒47 １位・８点 ２００ｍ 三宅陽立（環２・県立長田） 21秒51 ４位・５点 ８００ｍ 市村瞭太郎（経３・慶應志木） 1分52秒57 ４位・５点 野田大晴（経４・慶應湘南藤沢） 1分53秒61（PB） ８位・１点 ５０００ｍ 成沢翔英（環４・山梨学院） 14分01秒69 ２位・７点 １１０ｍＨ 五十嵐大輝（総３・県立川和） 14秒79 ５位・４点 ４００ｍＨ 藤原聡大（商３・県立佐原） 52秒30（PB） ４位・５点 沼田直樹（法３・慶應） 54秒60 ７位・２点 ３０００ｍＳＣ 村松駿平（総２・法政第二） 9分24秒49 ４位・５点 走高跳 須﨑遥也（商４・丸亀） 2m05 １位・８点 渡部瑞己（理２・県立湘南） 1m95（PB） ３位・６点 棒高跳 渡部瑞己 3m70 ５位・４点 大熊靖吾（環３・都立駒場） 3m30（PB） ６位・３点 走幅跳 細萱颯生（政３・桐朋） 7m39 １位・８点 黒川拓人（総３・慶應湘南藤沢） 6m78 ８位・１点 三段跳 金成悠司（総３・法政第二） 14m72 ３位・６点 砲丸投 山田直弥（商４・県立清水南） 11m08 ５位・４点 五十嵐大輝 10m93 ６位・３点 円盤投 高橋諒（商３・桐朋） 35m98 ３位・６点 山田直弥 32m98 ４位・５点 やり投 岸村祐月（環２・県立八日市） 59m52（PB） ４位・５点 西尾伊織（文３・桐朋） 41m83 ８位・１点 ４×４００ｍR 圓山倫生（総２・県立新潟）, 長谷川滉（総３・都立駒場）, 川西晴大（理２・早稲田）, 沼田直樹 3分14秒07 ４位・５点

・女子

競技名 選手名 記録 順位・得点 １００ｍ 玉置彩乃（文３・成田） 13秒21 ３位・１点 １５００ｍ 小林華佳（法３・県立安積） 4分54秒82 ２位・２点 １１０ｍＨ 後藤若奈（環２・県立大分舞鶴） 15秒11 ３位・１点 ４００ｍＨ 藤井菜々子（法２・県立修猷館） 1分03秒86 ３位・１点 走幅跳 喜久里彩吹（商２・県立那覇国際） 5m48 ２位・２点 やり投 倉田紗優加（環４・伊那北） 52m01 １位・３点

取材：神谷直樹、小林由奈、鈴木拓己、竹腰環、中原亜季帆、檜森海希、森田紗羽、山口和紀