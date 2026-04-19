【競走】林が男子１００ｍを制す！主力も躍動し４種目優勝！／第59回東京六⼤学対校陸上競技⼤会

２０２６年４月５日、日吉陸上競技場にて開催された第５９回東京六⼤学対校陸上競技⼤会。今年の競走部が目標にしていた「１０種目優勝」には届かなかったものの、男子総合３位、女子総合４位を死守し、合計４種目優勝で大会を終えた。男子対校１００ｍでは林が優勝、主将の須﨑は男子対校走高跳２連覇達成、副将の倉田は３年ぶりの出場ながらも、女子対校やり投で大会新記録を出し優勝するなど、主力の活躍が多く見られ、５月の関東インカレも見据えた見どころ満載の大会となった。
|順位
|大学名
|男子総合得点
|1
|法政大学
|162
|2
|早稲田大学
|144
|3
|慶應義塾大学
|107
|4
|明治大学
|82
|5
|立教大学
|69
|6
|東京大学
|57
・女子総合得点
|順位
|大学名
|女子総合得点
|1
|早稲田大学
|32
|2
|法政大学
|15.5
|3
|立教大学
|10.5
|4
|慶應義塾大学
|10
|5
|東京大学
|1
|明治大学
|1
男子対校１００ｍでは林明良（政４・攻玉社）が優勝。２０２４年の六大学陸上では男子対校２００ｍで大会記録を更新し、主将・須﨑からも大きな期待を寄せられている林は、予選から一位通過し他を圧倒する走りを見せる。勢いそのままに、決勝でも向かい風０.８mを跳ね除け、１０秒４７で見事優勝。レース後には大学ラストイヤーに懸ける熱い思いを語った。
男子対校８００ｍには市村瞭太郎（経３・慶應志木）と野田大晴（経４・慶應湘南藤沢）が出場。今年度から中距離ブロック長に就任した市村は、序盤から積極的な走りで好位置につけると、終盤にはキレのあるラストスパートを繰り出し、１分５２秒５７の４位でフィニッシュ。野田も最後まで粘り強い走りを見せ、１分５３秒６１の自己記録で８位に入った。
男子対校５０００ｍには、ケニアでの留学経験もある今大会の有力候補の一人、成沢翔英（環４・山梨学院）が出場した。男子OP５０００ｍ３組と併合して行われたこのレースには、昨年の都大路（全国高校駅伝）を沸かせた大注目ルーキー・早稲田大学の新妻遼己（スポ科１・西脇工業）など、タレントが集結した。序盤から早大勢が先頭を引っ張る中、成沢はすぐ後方の位置をキープし、箱根常連選手たちに引けを取らない走りを見せた。終盤まで順位を落とすことなくレースを進め、１４分０１秒６９で２位に入った。（なお、OP出場選手の順位は対校戦順位に含めていない。）
男子対校走高跳では、主将・須﨑遥也（商４・丸亀）が大会前の宣言通り大会２連覇を達成。バーの高さ２ｍをただ一人１回でクリアすると、続く２ｍ５ｃｍも１回でクリアし単独首位に立った。５月の関東インカレでは、彼の活躍は必須となる。昨年は期待を受けながら入賞を逃しているため、再び迎える大舞台でその雪辱を晴らせるか注目である。
今年の飛躍候補筆頭、男子対校走幅跳を制した細萱颯生（政３・桐朋）。２回目で２位につけたが４，５回目とファールで記録を伸ばせず、５回目終了段階で暫定３位。迎えた最終６回目の試技。向かい風の中、１位の記録を１ｃｍ上回る「７ｍ３９ｃｍ」をマークする勝負強さを発揮し、同種目大会初優勝を決めた。六大学を“前哨戦”と位置づける細萱。５月の関東インカレでの更なる活躍を誓う。
女子対校やり投では、今大会３年ぶりの出場となる倉田紗優加（環４・伊那北）が優勝。３月にはやり投の本場であるチェコへ遠征した。帰国後の初戦となった今大会、１回目の投擲で５２ｍ０１を記録すると、そのままリードを守り切り、大会新記録で優勝を飾った。日本インカレ覇者であり、副将として「結果でみんなを引っ張る」と語っていた倉田。その決意を自らの投擲で体現する形となった。
・男子
|競技名
|選手名
|記録
|順位・得点
|１００ｍ
|林明良（政４・攻玉社）
|10秒47
|１位・８点
|２００ｍ
|三宅陽立（環２・県立長田）
|21秒51
|４位・５点
|８００ｍ
|市村瞭太郎（経３・慶應志木）
|1分52秒57
|４位・５点
|野田大晴（経４・慶應湘南藤沢）
|1分53秒61（PB）
|８位・１点
|５０００ｍ
|成沢翔英（環４・山梨学院）
|14分01秒69
|２位・７点
|１１０ｍＨ
|五十嵐大輝（総３・県立川和）
|14秒79
|５位・４点
|４００ｍＨ
|藤原聡大（商３・県立佐原）
|52秒30（PB）
|４位・５点
|沼田直樹（法３・慶應）
|54秒60
|７位・２点
|３０００ｍＳＣ
|村松駿平（総２・法政第二）
|9分24秒49
|４位・５点
|走高跳
|須﨑遥也（商４・丸亀）
|2m05
|１位・８点
|渡部瑞己（理２・県立湘南）
|1m95（PB）
|３位・６点
|棒高跳
|渡部瑞己
|3m70
|５位・４点
|大熊靖吾（環３・都立駒場）
|3m30（PB）
|６位・３点
|走幅跳
|細萱颯生（政３・桐朋）
|7m39
|１位・８点
|黒川拓人（総３・慶應湘南藤沢）
|6m78
|８位・１点
|三段跳
|金成悠司（総３・法政第二）
|14m72
|３位・６点
|砲丸投
|山田直弥（商４・県立清水南）
|11m08
|５位・４点
|五十嵐大輝
|10m93
|６位・３点
|円盤投
|高橋諒（商３・桐朋）
|35m98
|３位・６点
|山田直弥
|32m98
|４位・５点
|やり投
|岸村祐月（環２・県立八日市）
|59m52（PB）
|４位・５点
|西尾伊織（文３・桐朋）
|41m83
|８位・１点
|４×４００ｍR
|圓山倫生（総２・県立新潟）, 長谷川滉（総３・都立駒場）, 川西晴大（理２・早稲田）, 沼田直樹
|3分14秒07
|４位・５点
・女子
|競技名
|選手名
|記録
|順位・得点
|１００ｍ
|玉置彩乃（文３・成田）
|13秒21
|３位・１点
|１５００ｍ
|小林華佳（法３・県立安積）
|4分54秒82
|２位・２点
|１１０ｍＨ
|後藤若奈（環２・県立大分舞鶴）
|15秒11
|３位・１点
|４００ｍＨ
|藤井菜々子（法２・県立修猷館）
|1分03秒86
|３位・１点
|走幅跳
|喜久里彩吹（商２・県立那覇国際）
|5m48
|２位・２点
|やり投
|倉田紗優加（環４・伊那北）
|52m01
|１位・３点
取材：神谷直樹、小林由奈、鈴木拓己、竹腰環、中原亜季帆、檜森海希、森田紗羽、山口和紀