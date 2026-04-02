【競走】「教えて！キャプテン！」主将アンケート（後編）／六大学対校陸上直前企画２０２６　No.４

初めて出場したのは大学３年の時でした。結果として優勝しましたが、記録は決して満足のいくものではなく、どこか噛み合わないもどかしさが残る試合だったことを今でも鮮明に覚えています。さらに実は、その年、男子の慶應から優勝者が自分一人だけだったんです。勝利の喜びの裏側で、チームとしての結果に対する悔しさと、どこか拭いきれない寂しさを感じました。六大学は、応援団が一体となって競技を盛り上げる、他にはない特別な舞台です。スタンドからの声援、大学の誇りを背負う空気感、そのすべてが選手の力を引き出します。同時に、個の力だけでなく、チーム全体の総合力が問われる試合でもあると思います。だからこそ六大学は、単なる勝敗以上に、自分自身とチームの現在地を突きつけてくる舞台です。