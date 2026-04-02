【競走】「教えて！キャプテン！」主将アンケート（後編）／六大学対校陸上直前企画２０２６　No.４

チームを率いる主将のキャラクターは、その年のチームの雰囲気を決める。東京六大学陸上部にも６通りの主将像があった。今回は関口裕太（早大主将）、山田暉斗（法大主将）、藤本裕乃介（東大主将）、神戸毅裕（明大主将）、榊原聡真（立大主将）、須﨑遥也（慶大主将）ら全６大学の主将にアンケートを実施。後編は、来たる六大学対校陸上に向けての目標や意気込みについての回答集！
【早稲田大学主将】
関口裕太選手
専門：１００メートル
スポーツ科学部スポーツ科学科４年／東京學館新潟高校出身
【東京大学主将】
藤本裕乃介選手
専門：８００・１５００メートル
工学部化学生命工学科４年／大阪府立北野高校出身
【法政大学主将】
山田暉斗選手
専門：砲丸投げ
経済学部現代ビジネス学科４年／法政大学第二高校出身
【明治大学主将】
神戸毅裕選手
専門：１００・２００メートル
経営学部経営学科４年／明星学園高校出身
【立教大学主将】
榊原聡真選手
専門：１００・２００・４００メートル
コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科４年／豊川高校出身
【慶應義塾大学主将】
須﨑遥也選手
専門：走高跳び
商学部商学科４年／丸亀高校出身
関口
勝って当たり前の試合という風な位置付けと私もチームも考えているので、１位を勝ち取りたいと思っています。
山田
男女共に総合優勝目指して頑張ります。
藤本
上位進出をチームとしての大きな目標にしています。そのために、部員一人ひとりが日々の練習から高い意識を持って取り組み、それぞれが自分の力を最大限発揮できる状態で大会に臨めるようなチームを作っていきたいと考えています。
神戸
３位
榊原
総合順位／男子３位／女子３位。昨年より高い総合順位を目指します。
須﨑
男女合わせて１０種目優勝です。今年の競走部のスローガンは「全勝せよ」です。ただ試合で勝つだけではなく、部員一人ひとりが“全うする”という強い覚悟が込められています。その実現のために、私含め個々が自分の限界に挑み続けています。
関口
大学陸上で初めて臙脂ユニフォームを着て出場した試合なので、初心に帰った気持ちになれます。
山田
初めて公式ユニフォームを着用して出場した大会であり大学初戦だったため、今でも鮮明に記憶に残っています。
藤本
熱気や規模感にあふれ、スタンドに各校の応援団が並ぶ壮観な景色が印象的な大会です。インカレにも劣らない盛り上がりを見せる、特別な対校戦だと感じています。
神戸
応援団が来てくださり、全大学が全力で応援する姿が特に鮮明に記憶に残っています。シーズン最初となる対抗戦をエネルギッシュに完遂するには、応援してくださる皆様の力が不可欠だと毎年感じています。
榊原
大学１年の東京六大学。日本トップ選手のレベルの高さに圧倒されるとともに、各大学が威信をかけて競技や応援に全力を注ぐ姿に、熱さや誇りを感じました。
須﨑
初めて出場したのは大学３年の時でした。結果として優勝しましたが、記録は決して満足のいくものではなく、どこか噛み合わないもどかしさが残る試合だったことを今でも鮮明に覚えています。さらに実は、その年、男子の慶應から優勝者が自分一人だけだったんです。勝利の喜びの裏側で、チームとしての結果に対する悔しさと、どこか拭いきれない寂しさを感じました。六大学は、応援団が一体となって競技を盛り上げる、他にはない特別な舞台です。スタンドからの声援、大学の誇りを背負う空気感、そのすべてが選手の力を引き出します。同時に、個の力だけでなく、チーム全体の総合力が問われる試合でもあると思います。だからこそ六大学は、単なる勝敗以上に、自分自身とチームの現在地を突きつけてくる舞台です。
関口
対校男子１００メートルに出場する水野琉之介（３年）選手。スタートから中盤の爆発的な加速に注目。
山田
私以外だと、対校男子砲丸投に出場する大畑歩斗（２年）選手に注目しております。日頃から同じ競技者として共に練習に取り組んでいて、練習の内容や動きの質を見ていても仕上がりが良く好記録が生まれるのではないかと期待しています。
藤本
男子対校５０００メートルに出場予定の大森智（４年）です。２月１日の日本学生ハーフ（丸亀ハーフ）で６３分５６秒の自己ベストを記録するなど、現在勢いのある選手です。スピードのある走りが持ち味で、対校戦でもチームに流れを引き寄せてくれる存在だと思います。
神戸
男子走幅跳びの宮坂玲皇（２年）。元々、素晴らしいポテンシャルを持ちながら、冬季練習を着実にこなせていたためです。ですが隔たりなく全員着実に、地道に冬季練習を積んでくれたので、全選手に注目しています。
榊原
対校４００メートルＨの渡井琥鉄（２年）。この冬で１番努力していた選手です。昨年の関東新人で頭角を現し、成長著しい期待の選手です。また、１年生ながらハードルパートを牽引し、誰よりも熱い気持ちをもって、練習姿勢や言動でチームを支え鼓舞し続けていました。競技力だけでなく人間力も優れる渡井君に期待です。
須﨑
中距離ブロック所属の成沢翔英（４年）です。彼はこの冬季練習期間、ケニアとオーストラリアで現地のクラブチームと合宿を重ねてきました。日常とは異なる環境の中で、自らを追い込んだ経験に大きな期待が集まっています。元々ビックマウスで周囲に強いインパクトを与える存在ですが、その言葉に見合うだけの結果を出してくれるのではないか、と思わせてくれる魅力があります。
関口
１１２代目のスローガンである『覇者で在れ』を胸に刻み、走ります。
山田
シーズン初戦となりますので、まずは自分自身の中で設定している目標を確実に達成できるよう、全力で頑張ります。
藤本
冬季での練習の部員の積み重ねが六大学という大舞台でどう表れるのか、私個人としてチームにとても期待しています。全六大学それぞれの挑戦が重なり合いシーズンインに弾みをつけられるような大会にしましょう！
神戸
優勝目指してがんばります！
榊原
自分自身最後の東京六大学になります。主将として臨む東京六大学も今年だけです。主将として４年間の集大成として、最高のパフォーマンスで過去最高の成績を個人としてもチームとしても出していきます！
須﨑
まずは、日頃より多大なるご支援と温かいご声援を賜っている皆様に、心より御礼申し上げます。六大学は、新たな代として初めてKマークを纏い臨む、シーズンの幕開けとなる一戦です。ここから始まる戦いに大きな希望を抱きながら、チーム一丸となって挑みます。また、各選手にとって、冬季練習の成果を確かめる重要な機会でもあります。この経験を糧に、学生個人選手権や関東インカレ、さらには日本インカレへとつながる確かな一歩にしていきます。今シーズンの慶應競走部の挑戦に、ぜひご期待ください。
企画：中原亜季帆／慶應スポーツ新聞会
取材協力・写真提供：早稲田大学競走部、法政大学陸上競技部、東京大学陸上運動部、明治大学体育会競走部、立教大学体育会陸上競技部、慶應義塾體育會競走部