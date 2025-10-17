【競走】「未来に希望を継ぐ走りを」競走部ＯＢインタビュー・片岡孝昭さん（前編）　箱根駅伝予選会直前特集⑨

３１年前――三色旗の襷は箱根路で継がれた。１９９４年／第７０回箱根駅伝、記念大会として出場枠が増えたこの年、慶大競走部は１０年ぶりの本戦出場を遂げた。今回ケイスポでは、当時駅伝主将としてチームを牽引した片岡孝昭さんにインタビューを行い、駅伝チームの状況、箱根予選会、そして１月２、３日の出来事まで、色褪せない当時の記憶を辿った。箱根駅伝予選会まで、あと１日。

片岡孝昭…法学部法律学科卒業（１９９４年度）。４年生次には、駅伝主将として慶大１０年ぶりの箱根駅伝本戦出場に貢献。大会では２区・区間１９位の成績を残した。現在は箱根駅伝プロジェクトのプロジェクトマネージャー。

※本記事に掲載されている写真の一部は、慶大競走部ＯＢの方よりご提供いただいたものです

――慶應義塾大学に進学された経緯、そして競走部に入部しようと思われた理由を教えてください。

私は、高校は愛知県だったんですけれども、県大会を越えて東海大会に出た時、グラウンドで慶應から声をかけていただいたんです。それまで慶應は進路の候補には入っていなかったんですが、「こんな自分にも声をかけてくれる大学があるんだ」と思って。もともと大学でも陸上を続けたい気持ちはあったので、それがきっかけで慶應に進学することを決めました。

――４年生として主将を務められた１９９４年、慶大は１０年ぶりに箱根駅伝本戦に出場しました。出場までの経緯を簡単に振り返っていただけますか？

一応、僕らが入部した時から、「自分たちの４年次は記念大会にあたり、出場枠も増えるはずだ」と先輩方から言われていたんです。従って、チームとしてもそれを見 越して、高校生の勧誘にも力を入れていて、僕らの代は４年生の時に１１人いました。。そんなふうに、ある程度人数もそろえて準備をしていたところがありました。 加えて、ＯＢ の方々の「１０年に一度の記念大会にはぜひ出てほしい」という期待も 大きくて、僕らが４年の春には、新しい合宿所が OB の寄付で建てられたんです。環境面で もすごく支えてもらっていました。

――当時のチームの練習環境は？

環境も少しずつ整備されていた時期でした。ＯＢの皆さんの寄付で新しい合宿所が建てられたのに加え、コーチもついてくれました。当時の慶應は今のように専任コーチが いるわけではなく、基本的には学生主体でやっていました。そこに、僕らより２０年上のＯＢで、箱根を走られた角田さんが練習を見てくれました。角田さんは社会人になっても現役でマ ラソンを続けていて、当時最も出場資格が厳しかった福岡国際マラソンに１５〜１６年連続で出場されていたような方でした。その角田さんが週に１〜２回ほど来てくださって、箱根駅伝の素晴らしさとともに、いろいろなアドバイスをくださるようになったんです。そうやって、箱根を本気で目指す土台が作られていったと思います。

――当時は、予選会を通過できるとどの程度思われていましたか？

それまで何年も予選会では１４位前後が定位置で、記念大会での出場条件は１１位以内。正直、実現出来ないことではないとは思っていました。チーム全体としても「このチャンスを逃すまい」と夏を通して距離をしっかり踏んで、万全の状態で当日のレースに臨みました。

――本戦出場はギリギリの戦いだったそうですが

すんなり（予選通過が）決まったわけではなかったんです。結果的に、僕らは（順位として） は１０位に入ったんですが、合計タイムが１０時間５１分４５秒で、当時は順位だけでなく「１０時間５０分以内」という１０人合計の制限タイムも設定されていて、（制限タイム） を１分４５秒オーバーしてしまっていたんです。よって、その場では出場が保留になったんです。２日後くらいに関東学連から連絡が来て、ようやく出場が決定しました。当時１０位が慶應、１１位が筑波で、どちらも“オリジナル４（※第１回大会に参加した４校）”ということもあって、きっと両校のＯＢの方々の強い後押しもあったんじゃないかなと思っています（笑）。そんなふうに、本当に山あり谷ありの出場決定でした。

――予選会を突破し本戦出場が決まったとき、率直にどんなお気持ちでしたか？

もう本当に、「夢が叶ったんだ」という喜びが１番に来ましたね。個人としても、チームとしても「箱根を目指してやってきたんだ」という思いが強かったですし、本当に“箱根に出ること”そのものが夢だったので。

チーム全体でももちろん盛り上がりましたけど、出場決定の電話が来たのが２日後の午後くらいで、ちょうどその時、合宿所にメンバーがあまりいなかったんですよ。それで、帰ってきた部員に一人ずつ伝わっていくような形で、徐々にその喜びが広がっていった感じでした。だから、「電話が来た瞬間に全員で歓喜！」というよりは、だんだん、じわじわと実感が湧いてきたという（笑）。

この前、取材のお話をいただいて久しぶりに当時の日誌を読み返したんですが、そこにも１９９３年の一番の出来事として、“箱根出場決定”って書いてありました。それだけ、自分の中でも特別な瞬間だったんだと思います。

――本戦出場決定後、関係者やＯＢの方々からどのような声や励ましがありましたか？

箱根が決まってからずっといろんな方から声をかけられ、差し入れも含めて多くの支援がありました。部員の家族やＯＢの方は喜んでくれましたし、合宿所で当時食事を作ってくれた神田おばちゃんが地域の方に声をかけてくれて、合宿所でお祝いをしてくれました。とても多くの方から祝福の言葉をいただき、非常に有難かったですね。そういう意味では、皆さんの支援や励ましへの感謝に尽きるひと時でしたね。

――本戦までの２か月間、チーム全体の調子の波（上振れ・下振れ）はどのように推移していましたか？

とにかく「頑張れば今度は箱根路を走れるかもしれない」という、すごく具体的な目標が目の前にできたことで、チーム内の雰囲気は一気に変わりましたね。今度は「本戦のメンバー に入るぞ」という競争が本格的に始まって、みんなのやる気がどんどん高まっていったんです。チーム全体が“勢いづく”というか、活気に満ちていて、「さあやるぞ！」という一体感や高揚感は本当に強く感じていました。

ただ、今振り返ると、やっぱり我々にとっては初めての経験だったので、少し浮かれすぎていたところもあったのかなと思います。

――駅伝主将として臨まれた箱根駅伝。２区を走ると決まったのはいつ頃だったのでしょうか？

僕らは学生主体でやっていたので、予選会後にある程度「本戦ではどの区間を誰が走るか」っていう話をしていました。予選会のときの順番をもとに、「自分はここがいい」「いや、自分はここを走りたい」みたいな感じで、みんなで話し合いながら合意形成されていったんです。箱根駅伝って、たしか本戦の３〜４日前くらいには正式なエントリーがあるんですけど、その時点では区間配置の見通しはほとんど立っていました。あとは細かい部分をコーチと相談しながら最終的に決めた、という流れです。みんながそれぞれ「どこを走りたい」っていう思いを持っていて、それが自然に形になっていった感じですね。

【前編・了】

（取材：竹腰環、野村康介 編集：竹腰環）