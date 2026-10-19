【野球】打線が沈黙し１安打完封負け 明大に勝ち点献上で春秋連覇もお預け／東京六大学野球 ２０２６秋季リーグ戦 明大３回戦 ＠明治神宮野球場

１０月１９日（月）東京六大学野球２０２６秋季リーグ戦 明大３回戦 ＠明治神宮野球場

勝てば春秋連覇達成となる大一番。１勝１敗で迎えた明大との第３戦の先発を託されたのは渡辺和大（商４・高松商業）だったが、初回に先制を許すと、肩の違和感を訴え緊急降板。急きょ水野敬太（経３・札幌南）が登板するが、２回、４回にも失点を喫し、５点を追う苦しい展開となる。反撃に転じたい慶大だったが、明大先発・浦久響（国日３・日本航空石川）の前に打線が沈黙。７回まで１安打に抑えられ、８回以降は２番手・松本直（情コミュ４・鎌倉学園）の前に得点を奪えない。０ー５の完封負けで明大に勝ち点を献上し、優勝も次週以降にお預けとなった。第６週終了時点で、優勝の可能性が残されているのは慶大、明大、立大の３校。優勝の行方は第９週（１１月７日〜）の早慶戦まで持ち越しとなった。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 明大 1 1 0 3 0 0 0 0 0 5

慶大バッテリー：●渡辺和、水野、鈴木佳ー吉開

明大バッテリー：〇浦久、松本直ー福原

慶大本塁打：なし

明大本塁打：なし

１勝１敗で迎えた明大との第３戦。勝利で春秋連覇が決まる慶大は、先発に中１日となるエース・渡辺和を起用。前日は中盤まで一進一退の攻防を見せたものの、終盤に明大打線に突き放され敗戦を喫した。この試合では失点を最小限に抑え、守備で作ったリズムを攻撃につなげられるかがポイントになる。

初回、小原大和（環４・花巻東）が四球で出塁するも後続が倒れ得点とはならない。その裏、先発・渡辺和は１死から田上夏衣（商３・広陵）に中安打を許すと、内海優太（商４・広陵）にもしぶとく右安打を浴び、２死一、三塁のピンチを背負う。続く福原聖矢（国日４・東海大菅生）に投じた２球目が暴投となり先制される。その直後、３球目を投げたところで、渡辺和は肩の違和感を訴えて緊急降板。急きょ水野がマウンドに向かう。水野は福原を遊ゴロに抑え、この回は１失点で切り抜ける。

２回裏、水野は先頭の光弘帆高（商４・履正社）に四球を与えると、続く若狭遼之助（商４・星稜）に二塁打を浴び、無死二、三塁とされる。続く為永皓（情コミュ１・横浜）に犠飛を打たれ、追加点を許す。

４回裏、光弘の右安打に失策が絡み１死二塁とされると、若狭、為永に四死球を与え、１死満塁となる。ここで慶大は３番手として鈴木佳門（経２・慶應）を登板させるも、内藤大翔（政経４・天理）、岡田啓吾（商４・前橋育英）に押し出しの四死球を出し、２点を献上。さらに田上の二ゴロの間にもう１点追加され、５点ビハインドの苦しい展開となる。

５回表、ここまで無安打に封じられてきた浦久から竹田一遥（環２・聖光学院）が遊安打を放ち、チーム初安打を記録する。しかし後が続かず、得点を奪えない。

鈴木佳は５、６、７回は４三振を取るなど三者凡退に抑え、味方の反撃を待つ。

８回表、明大は先発・浦久に代え、松本をマウンドに送る。慶大打線はなんとか反撃の糸口を見出そうと、村岡龍（商４・慶應）を代打起用するも、松本の前に三者凡退に終わる。その裏、５イニング目に突入した鈴木佳は２死一、二塁とされるも、為永を左飛に切って取り、打線の最後の攻撃に望みをつなげる。鈴木佳は結局、４回２／３を１安打無失点に抑え、５三振を奪う好投を見せた。

意地を見せたい９回表、先頭の小原が死球で出塁すると、今津慶介（総４・旭川東）の一ゴロが進塁打となり、この試合初めて得点圏に走者を進める。続く中塚遥翔（環３・智辯和歌山）が四球を選び好機を拡大するも、一宮知樹（経２・八千代松陰）、林純司（環３・報徳学園）が倒れ、試合終了。０ー５で敗戦を喫した。

春秋連覇に王手をかけていた慶大だったが、この試合で決めることはできず、明大に勝ち点を献上する形となった。渡辺和のアクシデントもあり、序盤からリードを許す苦しい展開となった慶大。反撃したい打線も明大投手陣の前に沈黙し、１安打で完封負けを喫した。次戦は早慶戦。春から見せてきたつながる打線が再び威力を発揮し、春秋連覇の歓喜を味わいたい。

（記事：福田龍之介／写真：河合亜采子、奈須龍成、山内悠暉、原田武郎）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [8] 丸田湊斗（法３・慶應） 中飛 死球 一ゴロ 遊飛 5 上田太陽（商４・国学院久我山） [D] 小原大和（環４・花巻東） 四球 一ゴロ 空三振 死球 [4] 今津慶介（総４・旭川東） 中飛 一ゴロ 空三振 一ゴロ [9] 中塚遥翔（環３・智辯和歌山） 二ゴロ 四球 空三振 四球 [7]8 一宮知樹（経２・八千代松陰） 見三振 空三振 遊ゴロ 捕邪飛 [6] 林純司（環３・報徳学園） 死球 空三振 遊直 一飛 [3] 吉野太陽（法４・慶應） 遊併殺打 空三振 見三振 [2] 吉開鉄朗（商４・慶應） 左飛 三ゴロ 三ゴロ [5] 竹田一遥（環２・聖光学院） 三ゴロ 遊安 H7 村岡龍（商４・慶應） 投ゴロ

◆慶大投手成績