【ホッケー（女子）】白熱の秋季リーグ４戦を振り返る！いざ５位決定戦へ／秋季リーグ戦まとめ

秋季リーグ戦では、ここまで駿河台大、東農大、防衛大、学習院大の４試合を戦った慶大女子ホッケー部。最初の２戦で駿河台と東農大に敗れ後がなくなるも、防衛大に１ー０で勝利。１部Bプール３位で、５ー８位決定予選へと駒を進めた。負ければ入替戦の順位決定予選では学習院大と対戦。主導権を握りながらも得点番にスコアを刻むことができないまま、０−０で試合はSOに突入する。それぞれ７秒、５名のシューターによって行われるSO。１週目は３−３で決着がつかず、迎えた２週目。GK・峰岸佳子（経３・慶應女子）の必死の守りに、最後は副将／MF・岩越美佳（法４・慶應女子）がゴールで応え、歓喜の試合終了。SOにもつれ込む大接戦を制した慶大は、入替戦回避で11月９日（日）に行われる５位決定戦への出場を決めた。なお、５位決定戦では本年度７度目の対戦となる防衛大と、再び対戦する。

関東１部リーグについて

慶大女子ホッケー部が所属する関東１部は、各４校からなるA・Bの２プール計８校で構成。今季は、駿河台大、東農大、防衛大と同じBプールで戦ってきた。リーグ戦で各プールの総当たり戦を行なった後、両プールが合流して順位決定戦を行う。そして、全８校のうち下位２チームが２部との入替戦に出場しなければならない。

【第１戦 駿河台大戦】

1 2 3 4 計 慶大 ０ 0 ０ 0 0 駿河台大 ２ １ ４ ２ ９

秋季リーグ初戦の駿河台大戦は、苦しい幕開けとなった。大学からホッケーを始めた選手が大半を占める慶大に対し、駿河台大は大半が経験者。パスの速度や強度に圧倒され、相手のプレーを読みながらも止め切ることができず。無失点に抑えたかった第１Qで、２失点。第２Qにも１点を献上し、０ー３で試合を折り返す。少しでも点差を縮めたい慶大だったが、幾度もサークル内への侵入を許し第３Qに痛恨の４失点。さらに第４Qにも２点を許し、０ー９で試合終了。強豪・駿河台大に敗れ、黒星発進となった。主将／FW・新井里英（政４・成城学園）は「もっとサークルの外で、守備を強化して守り抜きたかった」としながらも、「駿河台は、全員が慶應よりも上手いチーム。そんなチームと戦えたことが守備力UP、１対１の強度を進化させる上で後につながる試合だった」と試合を振り返る。

【第２戦 東農大戦】

1 2 3 4 計 慶大 ０ 0 ０ 0 0 東農大 １ ３ ０ １ ５

第２戦の相手も、リーグ戦上位の東農大。立ち上がりはパスがうまく繋がらず、開始４分にはPCから失点。少ないチャンスの中でも、FW・新井里英やMF・岩越美佳らが縦に切り込んでいくが、決定機は生まれない。副将／DF・尾関恵真 （経４・慶應湘南藤沢）がナイスクリアを見せたところで、第１Q終了。第２Qでも立て続けに２点を奪われるが、MF・夏目もな（経２・慶應女子）が強度の高いプレスで粘りを見せたほか、DF・西潟遥（経４・International school of Düsseldorf ）とFW・新井里英がうまく相手に寄せてボールを奪取。さらに、GK・峰岸佳子のファインセーブが光る。このままロースコアで後半に持ち込みたい慶大だったが、残り時間僅かで再びゴールを叩く鈍い音。０ー４で迎えた第３Qは、DF・佐藤美奈（法３・法政大高）や４年生が相手をゴールに寄せつけず。無失点で最終Qへ繋げる。最終第４Qでは３度のPCを取られるも追加点を与えず、反撃の好機を伺う。しかし得点を奪えないまま、PCから再び失点。０ー５で東農大に敗れた。フィールドゴールでは得点を許さなかったものの、サークル内の守備に課題が残る試合となった。

【第３戦 防衛大戦】

1 2 3 4 計 慶大 ０ 0 １ ０ １ 防衛大 ０ ０ ０ ０ ０

２敗で迎えた第３戦の相手は、２度の練習試合、春リーグ、Bインカレ、定期戦と今季すでに５度も顔を合わせた防衛大。入替戦回避の鍵を握るこの試合は、互いに熟知・分析し尽くした両校の対決となった。今季の公式戦では防衛大に勝ちのない慶大だが、スカウティングで相手の戦い方を予測し、主導権を握り続ける。それでも両者譲らず、０ー０で迎えた第３Q。試合の均衡を打ち破ったのは、慶大だった。PCから、尾関恵真が防衛大ゴールを突き刺し１ー０。慶大が貴重な先制点を挙げる。しかし、５yd動かさずにサークルに侵入できる23mラインの外から、積極的にボールを打ち込んでくる防衛大。第４Qは終始、慶大が守備に回る展開に。リードは僅か１点。立ち込める暗雲に追い打ちをかけるように雨も降り始め、ただならぬ緊張感が選手たちを襲う。自陣サークル内から出られず、クリアしてもすぐに相手にポゼッションを握られてしまう。そんな苦しい展開の中でも、最後まで１点を守り抜いた慶大が辛勝ながらも大きな１勝を掴み取った。この結果をもって、慶大は１部Bプール３位となり、順位決定予選ではAプール４位の学習院大と対戦することが決まった。

【第４戦 学習院大戦】

1 2 3 4 SO 慶大 ０ 0 ０ 0 ５ 学習院大 ０ ０ ０ ０ ４

運命を分かつ、５ー８位決定予選。負ければ入替戦という重圧を背に、慶大は学習院との試合に臨んだ。右攻めが有利なホッケーにおいて、学習院大は慶大を左に追い込み、さらには最終ラインでボールを回せないように守備を張ってきたため、慶大の強みを出すことができない難しい試合に。それでも、慶大は何度もサークル内に侵入。得点の好機を演出するが、決め切ることができない。３度のPCを獲得しながらも、得点は０。そのまま４Qでは決着がつかず、試合は延長のSOへ。

サッカーのPKのような形式で行われるSO。５人のシューターによって行われ、一人当たり７秒以内にシュートを決めなければならない。１本目は両校外し慶大から０ｰ０。その後は１−１、２−１、２−２、３−３と１周目では勝敗が決まらず、SOは２周目へと突入する。ここからは、１本でも差がついた瞬間に試合終了。ただならぬ緊張感に包まれる会場。両者６本目を外し、７本目で先攻の学習院大がゴール。外せば敗北の大一番で副将の尾関恵真 が勝負強さを発揮し４−４。そして、迎えた８本目。GK・峰岸佳子の堅守で相手のミスを誘い、決めれば勝利の慶大８本目。ゴール前に歩みを進めたのは副将・岩越美佳。会場中の注目を一身に背負った岩越は、渾身の一振りで相手GKを抜き５−４。この瞬間、慶大の勝利と入替戦回避が確定。学習院大が崩れ落ちる中、慶大サイドは大きな歓喜に包まれた。よって慶大は11月9日に行われる５位決定戦へ駒を進め、４年生は11月15日（土）に行われる華の早慶戦でラストマッチを迎える。

（記事・取材：長掛真依）

▽以下、選手コメント

主将／ FW・新井里英

ーー学習院に勝ち入替戦回避、そして５位決定戦出場を決めました

本当に良かったなというのが一番です。ただ相手がすごくプレスをレフトにかけてきたので、自分たちが攻めたいように攻められなかったけど、それを打開できなくて。結果的には勝てて良かったですけれど、プレスをかけて取りきれるシーンがあったのに、シュートでも枠の外に外れたりとか、サークルインできても決め切れなかったので課題の多い試合でもありました。

ーー学習院大の守備に対して、打開策は

FWが後ろに張ってきたので、オフェンスの時に最終ラインに回させてもらえなくて。縦パスを強いられて、前後に張られる。中が空いているけど、サークルの正面で受けられてしまう可能性も合ったのと、練習できていなかったからリスキーでうまく右に展開できなかったです。

ーー試合はSOに突入しましたが

絶対勝たなきゃいけない試合だから、SOで決めるのももちろんだけど、止めるのもすごく大事で。シューターは５人だけど、キーパーは１人。学習院は経験者も多い中で、８本中４本しっかり止め切ってくれたのがすごく大きかったと思います。特に２周目は１本でも差がついたら試合終了だから、１本止めてくれるとシューターにとって精神的に大きいので。本当に良かったです。

ーーご自身のプレーを振り返って

守備はサークル外で取りきれるシーンも多かったのが良かったです。プレスも、ミッドラインで取り切れることが多かったので良かったです。

ーーこの勝利を今後にどう繋げていきたいですか

勝てたのは良かったけれど、早稲田に勝つ、次の試合で５位を取るためには、得点力はもっと必要だと思うので。フィールドゴールを決め切る力を鍛えられるように、練習中から意識的に取り組みたいと思います。