【野球】入江が４回１失点の好投　終盤に１点を返すもあと一歩及ばず／秋季フレッシュ法大戦　＠明治神宮野球場

１１月３日（月）東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント法大戦 ＠明治神宮野球場

早慶戦から一夜明け、神宮球場では１、２年生が出場する秋季フレッシュトーナメントが開幕。慶大は昨々秋から優勝し続けており、今回は大会５連覇がかかっている。まずブロック１位を目指したい慶大は、入江祥太（環１・石橋）が４回１失点の好投を見せたが、打線は法大先発・槙野遥斗（営１・須磨翔風）の前に７回まで無得点に抑えられた。８回、市橋慶祐（商２・小野）の適時打で粘りを見せたものの、あと一歩及ばず１－２で惜敗した。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 法大 0 0 1 0 1 0 0 0 × 2

慶大バッテリー：●入江、本多大、勝倉、松井ー市橋

法大バッテリー：○槙野、櫻田ー只石

慶大本塁打：なし

法大本塁打：山田１号ソロ（３回）

◆慶大出場選手

打順 守備位置 選手名 1 ［４］６ 林純司（環２・報徳学園） 2 ［９］ 貞包健勝（環２・城北） 3 ［５］３ 渡辺憩（商２・慶應） 4 ［３］ 延末藍太（商２・慶應） R８ 北川昂政（総２・広島新庄） 5 ［２］ 市橋慶祐（商２・小野） 6 ［８］ 一宮知樹（経１・八千代松陰） 5 井上雄貴（文２・岐阜） 7 ［D］ 山本勇太（政１・慶應湘南藤沢） 8 ［７］ 林李峰（法１・中京） H4 清原勝児（商１・慶應） 9 ［６］ 服部翔（政２・星稜） H7 山本海（経２・慶應） H 安達英輝（商２・慶應）

前日まで行われた早慶戦で２連敗を喫し、秋季リーグ戦５位で＂チーム外丸＂の戦いに幕を閉じた慶大。一夜明けたこの日、下級生中心の新たな挑戦であるフレッシュトーナメントが開幕した。慶大は、平成２４年春季〜２６年春季で明大が達成して以来、史上２校目となる大会５連覇を狙う。

先発マウンドを託されたのは春季リーグ・法大３回戦でも登板経験のある１年生右腕・入江。スターティングメンバ―には林純司（環２・報徳学園）、渡辺憩（商２・慶應）らリーグ戦経験者が名を連ねた。対する法大の先発は、１年生ながら春秋通算１２試合に登板している、本格派右腕・槙野。ストレートと落ちる変化球を巧みに操り、序盤から慶大打線を翻弄した。

慶大は３回、林純の右前安打と服部翔（政２・星稜）の相手失策による出塁でチャンスを作るが、あと一本が出ず無得点に終わる。その裏、入江は１番、２番を打ち取り２死を奪うも、高校通算２０本塁打のスラッガー・山田頼旺（法１・中京大中京）に初球を捉えられ、左翼席へのソロ本塁打で先制を許す。

５回からは、神宮デビューとなる本多大輝（理１・県立長野）がリリーフ登板。先頭打者・高田洸希（法２・享栄）に左前安打を許し、犠打で１死二塁とされると２番・小川大に初球を捉えられ適時二塁打を浴び、追加点を献上。しかし、先制本塁打を放っている山田を空振り三振に仕留めるなど後続を断ち、最少失点で切り抜けた。

６回、２番・貞包健勝（環２・城北）が２死から死球で出塁すると、続く渡辺憩の右前安打で２死一、二塁のチャンスを作る。スタンドから慶大野球部員のアカペラ応援歌で４番・延末藍太（商２・慶應）を後押しするも空振り三振に倒れ、２者残塁となった。

その裏、本多大に代わり３番手・勝倉拓海（文２・東京都市大付）も神宮デビューとなるマウンドにあがる。この日安打を放っている高田を１４０キロの直球で見逃し三振に打ち取り、法大８安打目となる右前安打を浴びるも、続く打者を併殺打に抑える。落ち着いたピッチングを披露し、中継ぎとしての役割を果たす。

７回、なんとしても2点差を縮めたい慶大は市橋が左前安打で出塁するも、後続が倒れ２死一塁となる。続く８番・林李峰（法１・中京）のところで代打・清原勝児（商１・慶應）が登場。フルカウントから粘って四球を選び２死一、二塁と迫るが、続く代打・山本海（経２・慶應）は空振り三振。またも、２者残塁の結果となった。

８回、ようやく打線が繋がる。先頭・林純がフルカウントから右翼線に落ちる二塁打を放ちチャンスメイク。その後、２死となるも延末が四球を選び、一、二塁に。続くこの日安打を放っている市橋が左前へ運び、待望の１点を返す。

その裏は、リーグ戦出場経験のある松井喜一（経２・慶應）が抑えとして登板。安打を許すも、捕手・市橋が盗塁を刺す好守でリズムを作り、結果的に打者3人に抑える。

良い流れで迎えた最終回、山本勇太（政１・慶應湘南藤沢）、清原が粘りながらも打ち取られると、山本海のところに代打・安達英輝（商２・慶應）が打席に立つ。放った当たりは中堅に抜けるかと思われたがファインプレーに阻まれ、試合終了となった。

フレッシュトーナメント５連覇に向け、初戦を勝利で飾りたかった慶大だったが、チャンスであと一打が出ず惜敗。それでも、入江をはじめとする投手陣の好投、市橋の執念の一打など次戦につながる一戦となった。５連覇の可能性はまだ残されているため、一戦必勝の思いで翌々日に行われる早大戦に臨みたい。

（記事：河合亜采子／写真：河合亜采子、神戸佑貴、柄澤晃希、奈須龍成）