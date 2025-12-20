【What is 〇〇部？】チームワークで己を磨く／File.36　拳法部

実戦練習を終えると、入念なダウン、ミーティングと進み、 練習は２０：３０頃に終了。ハードに、 緊張感を持って取り組みながらも、 部員同士がアドバイスを求め積極的にコミュニケーションを重ねる 姿が印象的だった。

実戦練習では動画を撮影してチーム全体に共有し、練習後のフィードバックも欠かさずに行っている。

実戦の最中は、「いいよ！ 惜しい！」と、絶えず活気のある声が掛けられていた。

最後は実戦練習。間合いの駆け引きを重ね、 一瞬の隙を突いて蹴りや突きを狙っていく。

１８：４０頃に防具をつけ、打撃の練習を開始。 力強い突きや蹴りが当たった際は、 破裂するような音が蝮谷にこだました。

続いて型の練習。突きや蹴りを各々行い、 部員同士で指導し合うシーンも見られた。

この日は１８：００に練習開始。 まずはシンプルな準備運動で始まるが、 テニスボールを足裏で踏んで転がすような目新しい練習も。 さらに、受け身や瞬発系のトレーニングなど、 拳法の特性に合わせたアップが２０分間行われた。

また、 個人としては昇段級審査会での昇段を目指し、 日々の練習に励んでいる。

２５年度はチームの活動目標として、新人戦優勝・早慶戦連覇・全国ベスト４の３つを掲げ、以下のような結果を収めた。

オフの日は資格勉強に取り組んでいる部員もおり、 学業との両立が可能。また、 サークル活動やバイトをしている部員も多くいる。

マネージャーは週２日、練習に参加することとなっている。

平日の練習は火水木金の１８：００〜２０：３０で行われており、 選手はその中から３日を選んで参加するシフト制を取っている。 週末は日曜日の１０：３０〜１３：００で行われ、 選手は全員が参加。平日と合わせ、計週４日で練習を行う。

部員は選手２７名、マネージャー５名の計３２名。特徴的なのは、途中入部の部員も多いこと。３２名のうち９名が１年秋以降に入部している。

選手の多くは高校時代に運動部に所属していたが、 格闘技や武道をしていたのは一握り。 慶應義塾高の拳法部から慶大拳法部に進んだ選手はいるものの、 それ以外で高校時代に拳法を心得ていた選手はいないという。

慶大拳法部は１９５３年に創部し、１９９８年に体育会加入。 日吉記念館右の階段で蝮谷を下り、 蝮谷テニスコート手前で左に曲がると見えてくる、蝮谷拳法場で練習を行 っている。拳法場は、入って左手を少林寺拳法部、 右手を拳法部という形で分け合って使用している。

拳法とは、日本拳法と呼ばれることが一般的な武道。自衛隊でも採用されている実戦的な総合格闘技で、突き・蹴り・投げなどあらゆる技を用いることができ、自由度が高い。また、顔と胴体に防具とグローブを装着しているため、技を安全に受けられるという特徴もある。体重制はなく、無差別級で争われるため、小さい者が大きい者を制することが可能であり、これこそが日本拳法の醍醐味であると言える。

慶大の体育会を深堀りしていく連載企画、「What is 〇〇部？」。第36回は、拳法部！迫力ある打撃や投げが繰り出される日本拳法を極めし選手たちは、どんな練習を行っているのか。そして、拳法部の特色とは何なのか。練習の取材と主将へのインタビューを行い、その全貌に迫った。（取材：１２月８日）

練習後、２５年度主将の小久保遼（商４） 選手にインタビューを行った。

主将インタビュー

ーー拳法を始める前にやっていたスポーツはありますか。

もともと、空手とテニスをやっていて、空手がきっかけとなって塾高の拳法部に入りました。

ーー塾高の拳法部はどのくらいの人数が所属していましたか。

自分の時は２０人前後ぐらいでした。

ーー塾高でやっていた方で大学でも続けられている方は、どのくらいいますか。

すごく少ないですね。今（４年生で）残っているのは自分だけで、後輩も１人しかいないというくらいです。

ーー拳法の競技の特性として、練習で特に鍛えるところはどんなところですか。

一番大事なのは足だと思います。ステップを踏んだり、踏み込んだりしますし、蹴りもあるので基礎となる足は自然と鍛えられていくと思います。筋トレもそこに加えてやっています。

ーーウォーミングアップでは、テニスボールを足裏で転がすトレーニングをされていましたが、どういった目的ですか。

足の裏をほぐすという趣旨でやっています。半年前くらいにＯＢの方のご協力を得てフィジカルトレーナーをつけていただきました。その方から「足の裏をほぐすとけがが減る」とアドバイスをいただいて、取り入れた形です。

ーーご自身のスタイルや得意技を教えてください。

自分はカウンターが得意なので、カウンターを活かした胴突きが得意技としてあります。

ーー拳法をやっていて一番楽しいのはどんな瞬間ですか。

自分としては、仲間が勝った瞬間ですね。この間の早慶戦でも、自分が勝ったときもすごく嬉しかったですが、後輩や同期が勝った瞬間の方が喜びが強かったです。

ーーここまでの４年間での一番の思い出を教えてください。

早慶戦で勝てたことです。早慶戦には特別な想いがあるので、去年に引き続き２連覇できたことが一番の思い出です。

ーー今年度はチームとしてどんな目標を掲げてきましたか。

今年度は、新人戦優勝、早慶戦連覇、全国ベスト４という３つの目標に向けて頑張ってきました。

新人戦に関しては惜しくも準優勝であと一歩届きませんでしたが、早慶戦は連覇することができました。全国大会は次の日曜日（インタビューは１２月４日、全国大会は１２月７日）に引退試合としてあるので、ベスト４を取れたらと思います。

ーー主将になってからの１年間を振り返って、いかがでしたか。

周りに頼りきりだったというのが正直な感想なんですけれども、ほんとうに周りに支えてもらって、早慶戦に勝てましたし、後輩たちが新人戦を勝ち上がっていく姿を見られたので良い１年間になったと思います。

ーー拳法部の特徴を教えてください。

距離感が近いところだと思います。上下関係も少ないですし、横のつながりも強いと思うので、関係性で挑む試合はより一層力が入りますし、応援しがいがあると思っています。

ーー今日の練習でも、学生同士でアドバイスし合う姿が見られました。

声掛けやフィードバックは大事にしています。自分では気づけないことに周りの学生が気づいてくれていることもありますし、自分からフィードバックしに行くと考える力や主体性が育まれていくので、この部活の良いところの一つとしてあると思います。

ーーこの１年間でチームのどんなところに成長を感じていますか。

組み技が強くなったと思います。ソーナイン（経４）が去年から入ってくれたことで、技術が育まれたと思いますし、あとは組みをメインとした練習を今年から取り入れて、もともとは他校から組みが弱いと言われることもありましたが、今は全員が組みをできるようになり、組みで勝負するという選択肢もあるくらいなので、そこがチーム全体で一番成長した点だと思います。

ーー最後に、日曜日の全国大会に向けて意気込みをお願いします。

ベスト４を目指して全力を尽くしたいと思います。個人としては今までの７年間積み上げてきたものを全部出し切れたらと思います。仲間を頼りにして頑張ります。