【アイスホッケー】守りの柱とポイントゲッターが迎える最後の早慶戦／ＤＦ有馬龍太×ＦＷ勝見斗軌〜早慶戦前４年生対談④〜

スローガン「Unite」を掲げ、互いに支えあいながら戦ってきた慶大スケート部ホッケー部門。

チーム一丸となり、エイワ杯２０２５年度関東大学アイスホッケーリーグ戦において来春の１部Ａグループの残留を決めた。「１部Ａ残留」という一つの目標を達成し、勢いそのままに第８９回早慶アイスホッケー定期戦（早慶アイスホッケー定期戦Instagram）を迎える。対するワセダとは今季３回の対戦を経験し、未だ勝利を掴めていない。年明け１月４日に行われる華の早慶戦で新年にふさわしい勝利を掴み取り、連覇を目指す。

今回はこの試合で引退となる４年生のＤＦ・有馬龍太（経４・武修館）選手、ＦＷ・勝見斗軌（法４・Ontario Hockey Academy）選手に対談形式でお話を伺いました。ぜひ最後までご覧ください！

プロフィール

（写真右）主将・ＤＦ・有馬龍太（経４・武修館）

①あだ名→馬

②試合前のルーティン→１周回って何もない

③勝負飯→麵屋こころ

④アイスホッケー以外の趣味→ドライブ

⑤部員のプチエピソード→普段は遅刻しないＧＫ・多田圭之介（政４・慶應）選手が最近朝の陸上トレーニングに寝坊で３０分くらい遅刻した

（写真左）ＦＷ・勝見斗軌（法４・Ontario Hockey Academy）

①あだ名→ガキ

②試合前のルーティン→２日前まで追い込んで、１日前は何もしない。当日の朝にバイクを２０秒オン、１０秒オフを３回やる

③勝負飯→なし

④アイスホッケー以外の趣味→格闘技（アイスホッケーの試合の翌日に格闘技の試合にも出場する）

⑤部員のプチエピソード→ＴＲ・神田迪子（法４・慶應女子）が合宿期間にゆで卵を食べている動画でいじられていた

それぞれについて

──他己紹介をお願いします

有馬→勝見 彼は長い間カナダでホッケーをやってきて、ホッケーに注力してきた選手で自分と同じく１年浪人しています。そこから大学に入学して１年目は結構遊んでいて部活にコミットせず、チームに迷惑をかけていたんですけど、１年目から試合に出て活躍しています。

部内では愛されキャラでありつつ、精神年齢が低めでガキ扱いされがちです。格闘技をやっていることもあって、色んな人を殴る傾向もあります。去年までは先輩とじゃれあう程度だったんですけど、最近は後輩に手を出すようになってコンプラ的に心配です（笑）。

簿記の勉強もしていて、簿記のネタをこすってくるのがしつこいです（笑）。この間合宿に行った時も合宿経費を旅費交通費という簿記の勘定科目で申請していて少し面倒くさいです。

勝見→有馬 彼は高校で日本一になっていて、バリバリアイスホッケーをやっていました。小学校の頃にサマー大会という１番大きいクラスの大会の決勝戦で戦ったという面白い関係です。僕が勝ったんですけどね（笑）。僕は覚えていなかったんですけど、その後にも苫小牧でＵー１８の日本キャンプで同じセットでプレーしていて、接点を持ちながらこれまで過ごしてきました。

入学前の３月に春合宿があるんですけど、それに参加していなかったので「何してるんだろう」と思ってインスタを見たら金髪姿で「有馬温泉に行ってきました！」みたいな投稿をしていて（笑）。そんな感じで彼は大学に入学してからも遊んでいて、遅刻魔で結構やらかしています。試合会場のトイレでプロテインをぶちまけて、放置した状態で集合して連盟の方に怒られたりで大丈夫かなと思っていました。

今年はしっかりキャプテンとしてみんなを引っ張っていますし、陸上トレーニングで走る場面でもみんなを引っ張っていく存在です。思っていたよりトップダウンではなく、ボトムアップなところもあってすごく良い主将だと思います。

──お互いのプレーの魅力についてお聞かせください

有馬→勝見

有馬 チームで圧倒的なポイントゲッターです。今シーズン、ゴールもアシストも１位だよね？

勝見 うん、多分。

有馬 結構、得点できなくて苦戦する代が続いていたんですけど、今年は（勝見）斗軌が得点してほしい時に得点してくれるので、彼のおかげで間違いなく助けられています。

個人技の部分で、１人で走って、パック持ってチームに勢いを持ってきてくれる場面もありつつ、大事なところでターンオーバー（攻めている途中で敵パックを奪われること）して怒られることもあります。

勝見→有馬

勝見 この体を見てもらえばわかるんですけど、圧倒的にでかくて強いディフェンスリーダーです。本当にいてほしい時にいなくなることもあるんですけど、しっかりチームにとって良い働きをしてくれます。

たまに攻めにも参加するんですけど、この体格で全員なぎ倒しながら身体張って得点を決めていて、意外と大事なところで得点してくれます。

まとめるとたまに攻めにも参加してくれるし、堅実に守りもしつつ、ちょいやらかすという感じです（笑）。

──お互いに直してほしいところはありますか

有馬→勝見

有馬 最近だと彼、茶髪なんです。後輩に示しがつかないので、髪を黒くしてほしい。部則的にも黒しかダメなので。

勝見 染めます…

勝見→有馬

勝見 たまに面白くないことを自分でも言うのに、僕が面白くないことを言うと、「何それ」みたいに真顔で言ってくるのでちょっと（笑）。それもキャラなので全然良いんですけどね。

──アイスホッケーを始めたきっかけについて教えてください

有馬 身内でホッケーをやっていた人は誰もいないんですけど、５歳の時にたまたま長野の軽井沢で小学生の全国大会をふらっと見て、その時に始めたいと思いました。親にやりたいと言い続けて６歳の時に始めました。

勝見 僕は最初親にスケートに連れて行ってもらったのがきっかけで、めちゃくちゃハマりました。１年間ぐらい毎週通っていたので、スポーツに繋げたいという話が出てきて。スケート競技はフィギュアスケート、アイスホッケー、スピードスケートがあって、一応全部動画を見たんですけど、格闘技が趣味なことからもわかるように荒々しいのが好きなので、アイスホッケーを選びました。

慶大でのアイスホッケーについて

──アイスホッケー部門は慶應義塾高校時代から大学で続けている選手が多い中、お二人は慶應義塾高校以外から大学に入学しました。その点で違いを感じたところはありますか

有馬 全然違うよね。

勝見 うん。良い点と悪い点の両方出そう。

有馬 みんな良い車乗ってる（笑）。

勝見 あとは仲が良いですね。僕とか有馬は本当に厳しい競争の中でやってたのでそれに比べるとそこまでバチバチしていないです。

有馬 悪い点で言うと、結構生ぬるいところはありますね。

勝見 単純に日本の環境とかもあると思うんですけど、練習の回数もそんなに多くなかったり、大学の授業との両立が大変だったりと部活にコミットしにくい環境なのかなとは思います。

──今シーズンは関東大学リーグで１部Ａ残留も果たしました。インカレもまだ残っていますが、どのようなシーズンでしたか

勝見 最初はもっと悪い方向に行くのかなと思っていました。でも意外と結果が出たというか。春大会の最初の立教戦など絶対に勝たないといけない試合で負けていた中で、そのあとの１部Ａの試合を通してすごく成長してチームとしてすごく力がついた年だったと思います。

有馬 伸びた１年間だったよね。

──どの部分の力が伸びたと思いますか

勝見 １部Ａでやっていたこともあって、高地トレーニングじゃないですけど全部の基準が上がっていました。その時はやる気があって練習にもしっかり取り組んでいたのはあると思います。

最近は練習への姿勢が下がってきているなというのは正直感じているので、この後はどうなるのかはわからないです（笑）。乞うご期待という感じです。

──４年間で印象に残っている試合やプレーはありますか

有馬 去年（５２年ぶりに）勝った早慶戦です。

勝見 個人的に印象に残っているのは１年生の頃に降格を決めた青学戦です。実際に降格を決めたわけではないんですけど、勝っていたら残留の可能性があった試合で、自分の中で悔しかったです。１年生だったこともあり、結構心に残っています。

同期の存在について

──４年生の同期は一緒に長い間過ごしてきてどのような存在でしたか

勝見 どんな時もずっと一緒にいたというか。４年間ずっと共に過ごして、良いところも悪いところも一番共有できた存在です。

有馬 ずっとそばにいた存在でした。さっきも話に上がったんですけど１年生の時に結構遊んでて、部活に迷惑かけていて。２年生の時もちょっと遊んでいて（笑）。３年生で就活で忙しくなって、今年は主将になって人に厳しく言うようになりました。色々な自分の変化がある中でもずっとそばにいた存在はやっぱり同期だったなと思います。

早慶戦について

──早慶戦でどんなプレーをしたいですか

勝見 圧倒的に点を取ってハットトリックして勝ちたいぐらいの気持ちです。

有馬 自分が絶対にやらなければいけないことは出場しているときに失点しないことです。守りの柱として、失点は避けたいです。去年の早慶戦で１ゴール、２アシストをして４点中３点に絡むというかなり良い試合でした。次の早慶戦でもポイントには絡みたいなと思っていて、ＦＷがチャンスを作れるようなパス出しをしていきたいです。

──早大の選手で負けたくない選手はいますか

勝見 ＤＦ・共田野安（国教４・George Eliot Secondary School）です。僕は愛知県出身で、彼は長野県出身なんですけど、長野のやまびこの森アイスアリーナでよく試合をしていました。ずっと知り合いで試合もやっていて、大学生になって大舞台で戦うので一番負けたくないです。小学生の頃みたいに勝ちたいですね（笑）。

有馬 強いてあげるならＦＷ・清水朝陽（社４・武修館）ですね。僕は浪人してるので、彼は高校の後輩なんです。僕は生徒会長をやっていたんですけど、彼は１個下の生徒会長でした。直属の後輩で可愛がっていたんですけど、気づいたら早稲田の主将になっていて。彼には負けたくないですね。

──最後に早慶戦に向けて意気込みをお願いします

有馬 前回、５２年ぶりに勝利して本当に色々な方々からおめでとうという言葉をいただきました。早慶戦に勝利するって本当にすごいことだと実感できたので、何としても冬季早慶戦２連覇を達成して恩返しできるように頑張りたいと思います。

勝見 圧勝できるように頑張ります。

──ありがとうございました！

（取材：神谷直樹、水野翔馬、檜森海希 記事：檜森海希）

早慶戦日程

２０２５年１月４日（日）

１６：３０ 現役戦開会式

１７：３０ 現役戦試合開始

詳細は以下の早慶アイスホッケー定期戦公式Instagraよりご覧ください！

第８９回早慶アイスホッケー定期戦