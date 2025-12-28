【アイスホッケー】高校時代からの絆　早慶戦２連覇で慶大の時代を築きあげよ！／ＤＦ大塚丞×ＦＷ郷基成〜早慶戦前４年生対談②〜

スローガン「Unite」を掲げ、互いに支えあいながら戦ってきた慶大スケート部ホッケー部門。チーム一丸となり、エイワ杯２０２５年度関東大学アイスホッケーリーグ戦において来春の１部Ａグループの残留を決めた。「１部Ａ残留」という一つの目標を達成し、勢いそのままに第８９回冬季早慶戦を迎える。対するワセダとは今季３回の対戦を経験し、未だ勝利を掴めていない。

年明け１月４日に行われる華の早慶戦で新年にふさわしい勝利を掴み取り、連覇を目指す。今回はこの試合で引退となる４年生のＤＦ・大塚丞（経４・慶應）選手とＦＷ・郷基成（経４・慶應）選手に対談形式でお話を伺いました。ぜひ最後までご覧ください！

※ＦＷ・小島佑太（法４・慶應）選手も参加予定でしたが、都合により欠席となりました。

（写真右）ＤＦ・大塚丞（経４・慶應） ①あだ名：じょーつか ②試合前のルーティン：元気よくアップをする ③勝負飯：ブリトー ④ホッケー以外の趣味：服の買い物、ブロスタ ⑤〇〇選手のプチエピソード：ＦＷ・立島健太（法４・慶應）が自分ルールを作る。例えば飲み会は月に１回だけ、朝練後の朝マックに行かないなど。プチ縛りで２週間後くらいに忘れて、２か月後に急に復活する。 （写真左）ＦＷ・郷基成（経４・慶應） ①あだ名：ごうくん ②試合前のルーティン：東伏見で試合がある時はふしみだんごを食べる ③勝負飯：ふしみだんご ④ホッケー以外の趣味：読書、料理 ⑤〇〇選手のプチエピソード：兄の小島（佑）が弟のＦＷ・小島壯太（経１・慶應）にあたりが強い。一つのプレーごとに弟に説教をしていて、弟も兄がミスをすると怒る。

お互いについて

──他己紹介をお願いします

郷→大塚：背番号４１番、今年からＤＦになった大塚丞選手です。実はでもないですけど、塾高時代に同じクラスでアイスホッケー部の見学に行こうと誘って、その結果このアイスホッケーの世界に足を踏み入れてくれました。彼は塾高時代から唯一高校から始めた選手としてずっとやってきて、今年、ＤＦに転向して、ぐんぐん実力を伸ばしています。１年早く体育会に入っていたらと密かに思っています。

大塚→郷：背番号２７番のＦＷの郷くんです。塾高からの仲で、７年目の付き合いになります。郷くんの一番の注目ポイントは、パックを持っていない時のフォアチェック（前線から相手にプレッシャーをかけること）がずば抜けて上手いところです。身長は小さいんですけど、小さな巨人みたいな感じで、身長１８０ｃｍあるとんでもない相手でも、迷わずチェックに行きます。パックを奪って、次の攻撃に繋ぐという結構重要なポジションを担っている選手です。早慶戦で攻撃力のある早稲田に勝つためには、キーマンになってくるのではないかなと思います。

大塚→小島：背番号４番のＦＷで、学力面もそうなんですけど、ホッケー面でも頭が良くて、基本的には司令塔的な立ち位置だと思っています。

郷→小島：３セット目という守り重視のセットなんですけど、そこで司令塔としてウイング２人を動かしたり、自分も攻守の要となっていて、チームにいなくてはならない存在だなと思っています。

──３人での思い出について教えてください

郷：高校の時に部活終わりに協生館のローソンで、Ｌチキをかけてジャン負けが奢るというのをやっていて、小島が毎回負けると異様に悔しがって、負け惜しみを言うというのが印象的です（笑）。

大塚：いつも一緒にいるからこれといったエピソードがあまりないですね（笑）。

──お互いに直してほしいところはありますか

大塚→郷：郷くんはもうちょっと話してほしいですね（笑）。そのしゃべらなさみたいなのが、部の中では良さみたいになっているんですけど。この前、衝撃的だったのは、塾高から一緒にやっている２年生の後輩の子がいるんですけど、その子が４、５年一緒にいるのに喋ったことがないと言っていて（笑）。その後、その子と練習中にホッケーの道具の話をしていて、初対面の人と話すようなことを話し始めたんです。もっと上手いこと自分からコミュニケーションを取って欲しいです（笑）。

郷→大塚：だる絡みしてくることですかね。本当にＴＰＯを考えずに、合宿とかで疲れていて早く寝たい時も、寝させない感じでだる絡みをしてくるので、空気を読んでほしいなと思っています（笑）。

郷、大塚→小島：本当にデリカシーがなくて、ヒヤッとすることがあるので、察する力を身につけてほしいですね（笑）。

アイスホッケーという競技

──アイスホッケーを始めたきっかけは何でしたか

郷：自分は父がもともとアイスホッケーをやっていたのと、出身が栃木県の日光に近い比較的ウィンタースポーツが盛んな地域に生まれました。親の意向だとは思うんですけど、気づいたらアイスホッケーを始めていたという感じになります。

大塚：僕も父がもともとやっていて、塾高に入ったらアイスホッケー部があって、それでたまたま同じクラスにいた郷くんがアイスホッケー推薦で入ってきたことを知って。声をかけて仮入部に連れて行ってもらって、早慶戦に行ったらめちゃくちゃ面白くて、スピード感だとか展開の速さだとかが飽きなかったです。入部してハマって、今までずっとやっています。

──慶大が目指すアイスホッケーについて教えてください

郷：出身校とか見ても付属校から上がってくる選手だったり、全国的に見てもそんなに強豪校ではないところから集まった選手が多いなかで、いかにして強豪校に勝っていくかというなかで、走り勝つホッケーというのが慶應の目指すところであり、良いところかなと思います。技術では劣っていても、走りだったり、身体を張った守りで凡事徹底をして勝つのが慶應のホッケーかなと思います。

大塚：考える組織的なホッケーが慶應の売りだと思っています。秀でた選手は何人かいるんですけど、全国的なスター集団に僕ら平均的な選手が競っていくためには、チームプレーが肝心です。試合前には相手チームを分析して一週間そのチームに特化した練習を行ったりしています。

──練習はどのようなスケジュールで行っていますか

郷：スケジュール的には、月曜日の朝に陸上競技場やウェイトルームでトレーニングをします。火、水、木の深夜の時間に氷上練習を行っています。金曜日には、試合に向けたミーティングがあって、週末に試合をしています。

大塚：氷上練習でも色々あって、火曜日は１対１のボディチェック激しめで結構疲れる練習をやって、週始めの練習でギアを上げます。２日目の水曜日がコンビネーションで、３日目で試合形式と２日目、３日目は連携プレー中心にやっています。

──お互いのプレーの魅力についてお聞かせください

大塚→郷：とにかく走って、相手につっこむことですかね。とにかく速いですね。陸上でのトレーニングでも、トップ３くらいに入るくらい速いです。そのくらいの体力の持ち主です。体力とビビらないところですかね。

郷→大塚：俺も正直、走力って言おうとしてたんだけど（笑）。走力に加えて、今年からディフェンスになって、最近は練習でも結構いいシュートを打つようになってて、後輩でバリバリ試合出てるヤツよりも、全然いいシュートを打っているので、是非そのシュート力を試合でもみせてほしいです。

郷→小島：バランスが良くて、セットの特性上、１セット目は攻め、２セット目はバランス、３セット目は守りみたいな役割はあるんですけど、そのなかでも、バランスが取れてて、自分の仕事をサボらないというのが良さかなと思います。どうしても負担の大きいポジションで手を抜く場面もあるんですけど、小島はあまりそういうのがなくて、いつもいいプレーをするなと思っています。

４年生の仲間の存在

──同期の存在はどのような存在ですか 大塚：僕は結構特殊で、２年生から入っているので、実質同期が２つの代に渡っています。今年の一個下の３年生とは一年間同期という形で、今の４年生とは去年から２年間にわたって同期という形でした。僕は良い意味でなんでも話せる同期というのが幅広くいて、ご飯行く時とかに困らなかったです（笑）。また、今の郷くんの代は高校から始めたのが僕だけなので、全員がアドバイスをくれる存在で、全員師匠です。 でも、１個下の代は、僕と同じ高校始めのメンバーが５、６人くらいいます。同じ高校始めの人たちと切磋琢磨することを味わってこなかったので、そういった意味では、彼らと同期という１年間があったので、練習中に同じ視点でアドバイスを言い合うことができました。今の同期からは、試合に出るうえで高いレベルのアドバイスをもらえるので、二つの視点からアドバイスをもらえて、成長させてくれるような同期たちだったなと思います。 郷：塾高から一緒に上がってきた同期と新しく大学から慶應に入ってきた同期が一緒になったというところで、常に刺激がありました。名前を出すと勝見（＝斗軌、法４・Ontario Hockey Academy）と有馬（＝龍太、経４・武修館）は高校から高いレベルでずっとやってています。体育会の中でも、特に秀でた選手で、ホッケー面でも、私生活でも、陸上のトレーニングにおいてもすごく意識高くやっています。高いレベルでやってきた人というので、刺激的になりましたし、知らない世界を知って、より塾高出身者も引き上げられたかなと思っています。逆に、塾高からの同期は、良くも悪くも安心感があります。

早慶戦にむけて

──早大のホッケーの印象について教えてください 郷：去年勝ったには勝ったんですけど、やっぱり早稲田は強いなというのが第一印象です。正直選手も有名な選手がいたりというのは、もちろんですけど、直接対決して、早稲田の強さは勝つべくして勝っているというか。やはり、強度の高いプレーをして勝っているなと思います。勝ちにきている試合はうちが嫌がるプレーを徹底してしてくるというしたたかさがあります。 大塚：個人技が光ってて、そこに目が行きますが、組織的なプレーがしっかりしているという印象です。うちがちょっとしたミスをして、そこに漬け込まれて、失点することが結構あります。そこで崩れないで耐えられれば、うちのスター選手たちが１セット目で点をもぎとって、絶対勝てると思います。 ──個人的に早慶戦で目指すプレーはどのようなプレーですか 郷：フォアチェックというのが、僕の一つの強みかなと思っているので、流れを持ってくるような泥臭いプレーをしたいなと思います。 大塚：ディフェンスって球出しが一番重要なんですよ。そこから攻めの起点になるので。なので、そこでシンプルに運んで、変にフォワード陣のリズムを崩さないことと、素早くパス出しをして、自陣でパックを取られないような堅実なプレーを徹底したいなと思います。 ──早慶戦に向けた意気込みをお願いします！ 郷：高校時代から考えると、通算１４回目で最後ですし、去年勝ったということもあって、今年も勝ってこれからは慶應の時代だというのを築いていければなと思います。 大塚：史上初の２連覇を達成して、どんどん新しい歴史を作りたいなと思います。 ──ありがとうございました！

（取材：神谷直樹、水野翔馬、檜森海希 記事：水野翔馬）

早慶戦日程

２０２５年１月４日（日）

１６：３０ 現役戦開会式

１７：３０ 現役戦試合開始

詳細は以下の早慶アイスホッケー定期戦公式Instagramよりご覧ください！

早慶アイスホッケー定期戦【公式】