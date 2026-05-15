【野球】最速で５月１７日に優勝決定　１回戦のエース対決がカギを握る／２０２６春季リーグ戦　法大戦展望

第５週を終えた東京六大学野球２０２６春季リーグ戦。唯一全カードで勝ち点を獲得している慶大は勝ち点３で単独首位を走っている。残るは３週。５月１６日から始まる第６週には優勝の可能性が残された４校が出場する。首位の慶大は３位の法大と、２位の明大は４位の早大と対戦。第６週での優勝の可能性があるのは慶大のみで、以下の場合に優勝が決まる。

・慶大が２勝０敗で勝ち点を獲得し、かつ明大が１敗

・慶大が２勝１敗で勝ち点を獲得し、かつ明大が勝ち点を落とす

優勝決定は最速で５月１７日１１時開始予定の第１試合・慶法２回戦の試合終了時。優勝すれば２３年秋以来５季ぶり４１回目。

ここまで立大、明大、東大から勝ち点を獲得し、６勝１敗の勝ち点３で単独首位を走る慶大。残るは第６週の慶法戦と、第８週の早慶戦の２カード。２位の明大と３位の法大はともに２カードを残し勝ち点２。勝ち点１で２カードを残す４位の早大まで優勝の可能性は残されているが、現時点では先頭を走る慶大と、慶大を追う明大と法大による三つ巴の様相か。

慶大は２４年秋から３季連続５位と低迷していたが、今季はすでに４位以上が確定していて、Ａクラス入りも濃厚。優勝すれば、主将・廣瀨隆太（令６商卒・現福岡ソフトバンクホークス）や２年生エース・外丸東眞（令８環卒・現東芝）を擁した２３年秋以来５季ぶり４１回目となる。

今季の慶大はまさに隙のない戦いぶり。復活、いや覚醒したエース・渡辺和大（商４・高松商業）、東大２回戦で６回１安打無失点と好投した先発２番手・広池浩成（経４・慶應）、ブルペンを支える鈴木佳門（経２・慶應）や水野敬太（経３・札幌南）ら投手陣は、チーム防御率１．６０でリーグトップ（２位は明大の２．９６）と、抜群の安定感を誇る。

打線も７試合で二桁得点３回と好調。イニングあたりの得点数もリーグ１位だ。ここまで打順の変更はあれど、スタメンで出場した野手は９選手のみ。春のオープン戦で信頼を勝ち取り、固定された選手たちが結果を残している。好調ぶりを表すのは三振と四死球の数。昨季はチーム全体でアプローチに課題があったが、今季は三振３３に対して四死球は３５と改善が見られている。特に、４番を張る中塚遥翔（環３・智辯和歌山）は元来持っていた長打力を伸ばしながら確実性もつけ始め、２本塁打はリーグトップタイ、打率．３６０はリーグ４位、８打点はリーグ３位と三冠王も射程圏内だ。

第６週で対する法大は３カードを終え、４勝３敗で勝ち点２。立大、早大から勝ち点を獲得したが、東大にまさかの０勝２敗で優勝争いから一歩後退した。慶大から２勝０敗で勝ち点を獲得すれば慶大と同率首位に躍り出るが、勝ち点を落とすと１２季連続のＶ逸が確定する。２０年春以来の優勝に向け、まずは慶法戦で勝ち点を獲得し、第７週に控える“血の法明戦”に弾みをつけたいところだ。

昨年は春秋で計８試合を戦った慶法戦。慶大はいずれも１勝１分２敗で勝ち点を落としている。この８試合は慶大４７得点、法大４８得点と壮絶な乱打戦を繰り広げた。

その展開の一因となってしまったのが、渡辺和の法大との相性の悪さ。昨年は法大以外には５４回を防御率２．８３と好成績も、法大相手には１９回を防御率９．００。Ｋ％も法大以外には２２．７％を記録したが、法大相手には１２．２％に留まった。昨年は被打率．５００（１０打数５安打）で２被弾と苦手とする中村騎士（営３・東邦）に加え、今季からレギュラーを張る金谷竜汰（法４・東海大菅生）や土肥憲将（キャリア４・鳴門）ら右打者への投球が肝となる。左打者も、昨年から主軸を張る片山悠真（文４・八王子学園八王子）、今泉秀悟（キャリア３・石見智翠館）に、打率．４２９で首位打者の俊足巧打・境亮陽（営２・大阪桐蔭）、リーグトップタイの２本塁打を放っている怪物スラッガー・井上和輝（法２・駿台甲府）など切れ目がない。昨季歴代２位タイのシーズン２７安打を放った藤森康淳（営４・天理）こそ状態が上がっていないが、昨秋のドラフトで１位指名された松下歩叶（令８営卒・現ヤクルトスワローズ）の抜けた穴を感じさせない強力打線を今季も形成している。

野手陣とは裏腹に、昨年苦しんだ法大投手陣。昨季の慶法１回戦で７回１死まで完全投球を見せた山床志郎（文３・高鍋）の離脱などベストコンディションでないながらも、今季は総力でカバーしている。１回戦の先発が濃厚な助川太志（グローバル４・茗溪学園）は、４先発で１８回１／３とイニングは多く消化していないが、防御率１．４７はリーグ３位。渡辺和と助川の投げ合いが目される１回戦の結果が勝ち点獲得のカギとなってきそうだ。２回戦はここまで菅井颯（営３・日大山形）が先発しているが、小刻みな継投策で戦ってくるだろう。

慶大の注目投手は熊ノ郷翔斗（環２・桐蔭学園）。昨季デビューした速球派右腕だ。法大打線の核となる井上和に真っ向勝負を演じ、慶大に流れを引き寄せたい。

野手は服部翔（政３・星稜）に注目。昨年１年間固定できなかった三塁手のポジションに定着した。ここまで３失策も、本職は遊撃手の服部による三塁守備は絶品。１番を打つ俊足の境を出塁させない守りで、投手を援護したい。

神宮の青空に三色旗が高らかに掲げられるか。はたまた夜明けを誓う暁の太陽がそれを阻止するか。激戦必至の慶法戦が始まる。

（記事：柄澤晃希）