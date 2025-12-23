【ソッカー（女子）】最終節を目前に控えた４年生選手のご家族へのインタビュー企画第２弾！守部葵選手のご両親

１１月２日、勝てば２部優勝、１部昇格が決まる最終節を迎えたソッカー部女子。チームの悲願が達成されれば、４年生にとっては大学サッカーラストマッチとなる。ケイスポでは、最終節を目前に控えた４年生のご家族にインタビューを行い、お話を伺った。第２弾は、守部葵（環４・十文字）選手のご両親。中学、高校と強豪に所属し、憧れのソッカー部への入部を果たしたものの、けがに苦しめられることも多かった葵選手のサッカー人生。そんな中で見えた葵選手の成長と、ご両親の想いを語ってもらった。

（このインタビューは１１月２日の最終節の試合前に行いました）

――サッカーをするお子さんを育ててこられた中で、高校までの印象に残っている出来事やエピソードを教えてください。

お父様：葵は中学の頃、浦和レッズレディースに所属していたのですが、その時に膝の成長の病気になってしまって、なかなか練習ができず、試合にも出られない状態が続きました。それでも、全国大会の３位決定戦で、最後に試合に出させてもらったのが印象的ですね。

お母様：小学生の頃にＪＦＡのパイロットプログラムに参加した時、「ぜひサッカーを続けさせてあげてください」と言っていただいて、中学もＪＦＡアカデミーやレッズに挑戦することになりました。正直に言いますと、私は娘がサッカーを始めることに最初は戸惑いもあったので、（中学で強豪チームを目指すまでになった際には）「まさかこんな人生を歩むとは」と思って、驚く気持ちもありました。慶應に関しては、弟が初等部から慶應だったこともあって、早慶戦も彼女にとって一つの夢だったということを話していました。

お父様：中学３年生の頃、等々力での早慶戦を見に行った時に、「この舞台に立ちたい」ということを彼女は言っていて、それを目標に高校を選んで、大学も無事に慶應に入ることができました。高校の時からずっとけがをしていて、なかなか思うように自分のプレーができずに、人一倍負けず嫌いなのでかなり辛い想いをしたのではないかと思いますが、最後のブログにも「最後は笑って終わりたい」と書いてあったので、サッカーが好きなまま終わってもらえて良かったと思います。

守部葵選手の部員ブログはこちらから！

『存在意義』（４年 守部葵） | 慶應義塾体育会ソッカー部女子net

――葵さんがソッカー部を目指し始めた頃、ご家庭ではどういった形でサポートされていましたか。

お父様：先ほどお話した早慶戦を見て、１５歳の時にはすでにソッカー部を目指していたので、（中学生の段階から）私生活のルーティンなどについて所々でアドバイスをしてきましたが、ほとんど彼女自身でやっていました。もちろん、ソッカー部の先輩方のサポートがあった上での話ですが、ＡＯ入試の書類から何から全部自分でやって、私の助けは一切受けずにやっていたと思います。コロナ禍だったので、最終面談もZoomで行われるなど大変だったと思いますが、最初から最後まで、自分で決めて、自分で入ったという印象です。

――大学サッカーでの４年間で一番印象に残っている出来事やエピソードを教えてください。

お父様：やはり、等々力での早慶戦を見て彼女はソッカー部に入りたいと思い始めたので、今年の早慶戦でピッチに立てたことです。彼女も言っていましたが、私もほんとうに嬉しく思いましたし、感謝しかないですね。

お母様：彼女はほんとうにけがの不遇が続きましたが、そこで腐ることなく後輩のリクルートを頑張っていました。「慶應に行きたい」と思っていた子にも、そこまで慶應への想いが強くない子にも、あまねく願書や志望動機、研究計画書などの入学のお手伝いをすごくしていたようです。自分がプレーできないときは、副将でもありますし、声を大きく出すことなどリーダーシップを取る姿が見られました。慶應だからこそそういったことを学べましたし、できたと思います。

――大学での４年間を経て、葵さんのどんなところに成長を感じていますか。

お父様：以前は、どちらかと言うと自分のためにサッカーをしていたと思いますが、今は、「チームのために自分が何をできるか」ということを常に考えながらやっているところがとても成長したと思っています。人間として、すごく宝になると思います。

お母様：私も同じことになりますが、けがをはじめ、度重なる試練をさらなる糧としながら、自分なりにチームに貢献できることを率先して、取り組んでいたように思います。学生生活は楽しいこともたくさんあったと思いますが、最終的にはソッカー部のために献身的な姿でいてくれたことを誇りに思いますし、仲間たちのおかげで成長できたと心から感謝しております。

――最終節では葵さんのどんな姿を見たいですか。

お父様：今まで１３年間ずっと見てきましたけれども、競技サッカーは今日で終わりということで、最後の姿を目に焼き付けたいと思います。最後は笑って終われるようなプレーをしてもらいたいです。

お母様：このグラウンドの景色を見ていると、葵のサッカーが最後なんだなと思って感極まっていますが、最後は笑って終われるように、いいプレーを見せてもらえたらと思います。

――最後に、葵さんに向けてメッセージをお願いします。

お父様：１３年間お疲れ様でした。楽しませてもらったし、これからも楽しませてもらえるように、頑張ってもらいたいと思います。

お母様：葵のサッカーの最後を慶應でできたことは、ほんとうに意味深いものだと思っています。葵の選んだ道で、楽しくサッカー人生の幕を閉じることができて良かったね！またママと何か楽しいことを見つけて、これからも一緒にやっていきましょう！

迎えたキックオフ。

葵選手はボランチでスタメン出場。持ち前の鋭いパスでビルドアップの中心を担い、攻守にチームを引っ張っていく。

２９分には同期の坂口芹（総４・仙台大学附明成）選手からパスを受け、中央で前を向いて前線への楔のパスを狙うと、オウンゴールを誘い、貴重な追加点の起点となった。

リードを４点と拡げて迎えた５９分、電光掲示板に“６”が表示され、葵選手の交代が告げられた。主将の小熊藤子（環４・山脇学園／スフィーダ世田谷ユース、RB大宮アルディージャWOMEN内定）選手と言葉を交わし、ピッチを去った葵選手。１３年間続けてきた競技サッカーでの最後の瞬間となった。

そんな中でも、チームのために、ベンチで声を出し、チームを盛り立てていく。７５分の坂口選手のゴールや、８８分の十文字高校時代からの後輩・野村亜未（総３・十文字）選手のゴールの場面では、とびきりの笑顔でゴールした選手を出迎えた。

ソッカー部での４年間で学んだ「チームのために自分が何をできるか、常に考え、献身すること」を最後まで実践し続けた葵選手。試合は慶大が勝利し、悲願の昇格を達成した。葵選手にとっても、大学での４年間、サッカー人生１３年間の有終の美を飾る結果となった。

フォアザチームに徹してきた１年間。試合に出ている時も、そうでない時も、勝利のためにベストを尽くした。多くの人の心を打ったその姿は、彼女が等々力で荒鷲のエンブレムに憧れを持ったように、未来のソッカー部員の目標となるはずだ。

サッカー人生はここでピリオドを打つ葵選手。「プロサッカー選手になる」という夢には届かなかったが、これからは「フットサル日本代表になる」という新たな目標に向け、卒業後も挑戦を続ける。

（取材：柄澤晃希）