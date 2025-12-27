【アイスホッケー】裏側から選手を支えてきたＴＲとＭＧが迎える最後の早慶戦／ＭＧ西凜々花×ＴＲ神田迪子〜早慶戦前４年生対談①〜

スローガン「Unite」を掲げ、互いに支えあいながら戦ってきた慶大スケート部ホッケー部門。

チーム一丸となり、エイワ杯２０２５年度関東大学アイスホッケーリーグ戦において来春の１部Ａグループの残留を決めた。「１部Ａ残留」という一つの目標を達成し、勢いそのままに第８９回早慶アイスホッケー定期戦（早慶アイスホッケー定期戦Instagram）を迎える。対するワセダとは今季３回の対戦を経験し、未だ勝利を掴めていない。年明け１月４日に行われる華の早慶戦で新年にふさわしい勝利を掴み取り、連覇を目指す。

今回はこの試合で引退となる４年生のMG・西凜々花（政４・慶應女子）さん、TR・神田迪子（法４・慶應女子）さんに対談形式でお話を伺いました。ぜひ最後までご覧ください！

プロフィール

（写真左）ＭＧ・西凜々花（政４・慶應女子） ①あだ名→りーてん ②勝負飯→朝ごはんにメロンパンを食べること ③アイスホッケー以外の趣味→散歩 ④部員のプチエピソード→ＤＦ・有馬龍太（経４・武修館）選手が、１年生の時にのど飴をプレゼントしてくれた。しかし、それ以降のど飴をもらったことがない。 ＴＲ・神田迪子（法４・慶應女子）は顔が似ていることから中学校の顧問からインコと呼ばれている。 （写真右）ＴＲ・神田迪子（法４・慶應女子） ①あだ名→みっちゃん ②勝負飯→ふしみだんご ③アイスホッケー以外の趣味→運転 ④部員のプチエピソード→ＭＧ・西凜々花が仕事でミスった時の反応が面白い。中学校の顧問におっちょこちょいのちょいと呼ばれていた。

お互いについて

──他己紹介をお願いします

神田→西 今の部員からはあまりスポーツやっていた側とは思われていないと思うのですが、中学はソフトボール、高校はラクロスをしていてちゃんとスポーツをやっていました。彼女はすごい頭が良いなと思っていて、論理的に考えられる人だなと思っています。見た目はアイドルみたいに可愛らしい感じなんですけど、中身は真反対でクールであまり執着がなくて、誰に対してもサバサバしています。

西→神田 中高は両方主将をやってて、大学でもスポーツをやる側に進むかなと思っていたんですけど、トレーナーになっていました。筋肉の構造とかをちゃんと調べていて、（入部して）３か月くらい経った時には話してるワードが専門的すぎて、私には理解不能でした（笑）。チームの役に立てるように、部外の時間も使って勉強していて、すごく責任感の強い人だなと思います。性格面でいうと、サバサバしているように見えて、意外と妹気質で人懐っこくて後輩ともすぐ仲良くなれるという一面があります。

マネージャー・トレーナーとは

――マネージャーとトレーナーになろうと思った理由は何ですか

西 マネージャーはずっとやりたいと思っていて、スポーツをやる側で続けることも考えたのですが、学生で最後の挑戦できる機会なのでせっかくなら新しいことをやってみたいなと思ったのが理由です。

アイスホッケーを選んだ理由は、人数が比較的小規模で、見学に行った時に先輩と後輩が壁なく喋っているのを見てすごく良いなと思いました。マネージャーもそんなに人数がいるわけじゃなくて、先輩と後輩とも仲良くなれそうだなと思ったのが一番の決め手でした。

神田 私はずっとスポーツをやっていたんですけど、高校の時に両足の靭帯を切ってしまって、スポーツをやるなら手術しなきゃいけない状況でした。

やりきったという思いが強くそれほどスポーツを続けたいとは思わなかったのと、体育会に入って厳しい環境に身を置きたかったこともあり、トレーナーになりました。

自分が主将をやっている時も、プレーで頑張って厳しいこと言って引っ張るというよりは、サポートしながらやっているような感じでした。なので、サポートする方が向いているのかなと思ってスタッフになりました。

最初はマネージャーをやろうと思っていたんですけど、私の２つ上の先輩の黒部巴美（令６卒）さんが姉と同級生で仲良くて、紹介してくださって。興味をもって見に行って、巴美さんのお話を聞きました。

他の部活と比べてトレーナーという役職が新しくて、自分のやることを自分で決められるため、最低限やらなきゃいけないことだけをやっても良くて、たくさんやりたいことがあれば自分で挑戦できる環境だよと言われました。そこでどうせやるなら大変なことをやりたいなと思いました。入ってすぐ、巴美さんが留学に行かれるということで、自分一人で不安だったのですけど、逆に面白そうだなと思ってので、その特殊さに惹かれてこの部活に入りました。

──トレーナーとマネージャーの仕事内容について教えてください

西 マネージャーは練習中は、ビデオを撮ったり、笛を吹いたりとかそういう仕事をしています。また部外の仕事が多いのが特徴で、練習場所の予約をしたり、合宿の手配をしたりとかＳＮＳを動かしたりしています。一番大きな仕事は早慶戦の運営を早大のマネージャーと協力してやっていて、外部の業者への依頼や会場設営、パンフレットとかポスターも全部自分たちで作っています。当日も走り回ってタイムスケジュールを管理していて、進行などをやっています。

神田 トレーナーはメインはトレーニングメニューを考えることで、練習は陸上トレーニングと氷上トレーニングがあるのですけど、陸上の方のメニューを考えたり、ウエイトのメニューを考えたりしてます。あと体重管理や食事管理、けが人が出た時の対応などがあります。一年の計画じゃないんですけど、「この時が一番大事だからそこにピークをもっていこう」などと選手に伝えて、そのためにはどういう食事で、どういうトレーニングで、どの量でやるのかを伝えています。

――今までチームの一員として関わる中で苦労したことをお聞かせください

西 マネージャーはチームの目標や勝利に直接的に貢献できる場面がすごく少なくて、実感も得られにくいのでモチベーションを保つのが大変だったというところがあります。

一番大変だったことは、３年生の時に春の早慶戦で、責任者を務めた時です。大会が完成した時には達成感を得られたんですけど、それまでの準備期間である４か月間はゴールが見えない中でずっと膨大な量の仕事をしなきゃいけないというところですごい大変だったなと思います。

神田 トレーナーは一番嫌なことを言う立場なので、結構選手から批判を受けることもありました。チームのためを思って時間をかけたことに対する否定を受け入れつつどうやる気を出してもらうか、こっちが結構一方的に壁打ちする感じを４年間ずっと繰り返してきたので、それに慣れるのが大変でした。

私たちはホッケーをやったことないので、「やったことないのにわからないだろ」と言われたら言い返せることがなかったりとか、自分のやりたい範囲とできる範囲が違ったところが結構大変でした。

──お互いの存在はどのようなものでしたか

西 悩んでいることがあったときに一番話しやすい存在でした。「誰も気にしてないよ」という言葉で自分が気にしすぎだったなと立ち直れたりすることもあって、すごくありがたかったです。

私はマネージャーの先輩が何人もいたんですけど迪子は先輩がいない中で自分が引っ張っていかないといけない立場でした。頑張っている姿や仕事に向き合っている姿に自分も頑張らないといけないと奮い立たせてくれるような存在でもありました。

神田 夏合宿は２週間くらいあって、マネージャーは前半と後半でシフト制になっていて、トレーナーは全部行く必要があります。１年生の時、初めての合宿で西さんが前半だけいて、後半はいなかったんです。先輩がいなくて悩みを西さんにしか話していなかったこともあって西さんがいなくなった途端、急に体調を崩して。そんなこともあって、自分が思う以上に頼りにしている存在だと思っています。

あと、マネージャーとトレーナーでは試合に臨む気持ちが結構違うと思っていて。私たちトレーナーはもうやることはやりきって試合を迎えます。なので、お客さん気分じゃないですけど、ドキドキしながら試合を観ています。その一方でマネージャーは私たちよりも自分ごとで捉えていて、心配して楽しみにしながら、サポートしている感じがします。それを特に西さんから強く感じていて、選手との向き合い方を尊敬しています。

４年生の仲間へ

――４年生の同期はどのような存在でしたか

西 マネージャーからすると選手の活躍は全員嬉しいんですけど、やっぱり同期の活躍はもう一段階上で嬉しいというか。今の４年生は１年生の頃から試合に出場して、試合の鍵になる実力のある選手も多いです。試合期間は同期がゴールを決めたり、ナイスセーブしたりする姿を見るのがモチベーションになっています。

神田 先ほど立島健大（政４・慶應）が言っていましたが、タイプが違う人が揃っている部活です。有馬龍太や多田圭之介（政４・慶應）は特に部活に真面目なタイプなので話すときは部活のことも話しますし、スタッフ陣のことも考えて発言してくれるので、良い話し合いができます。一方で立島や大塚丞（経４・慶應）とかは逆に部活の話は一切せず、ただ飲みに行って楽しい時間を過ごさせてくれるような存在でした。すごくどちらのバランスも良くて、私にとってそれぞれが良い役割を担ってくれていたと思います。

西 あと良い意味でみんな友達が多くないです。部員で授業を一緒に受けたり、私たち二人と同期の何人かが同じアルバイトをしていたりします。部活中だけではなくプライベートでも一緒にいる時間が長かったなと思います。

――選手からかけられた言葉で印象に残っているものはありますか

西 １年生の時、原因が部内か部外か忘れたんですけど私が落ち込んでいた時があって。その時にＦＷ・（勝見）斗軌（法４・慶應）が「ちょっと元気なくない？」みたいなことを言ってくれて。縦割り班のミーティングで、「なんか元気ないと思うので、同期で元気づけたいと思います！」みたいなことを言ってくれたんです。その時に私のことを気にかけてくれているんだなと思ったんですけど、それがこの間もあって、「元気なくない？」みたいな感じで声をかけてくれました。やらなければいけないことが重なって大変な時ではあったので、それも気にかけてくれているのかなと思って、すごく嬉しかったです。

神田 私は仕事の面で嬉しかったことでいうと2年前のリーグ戦で良い結果を残している状況だった時に選手から「トレーナーのトレーニングメニューのおかげだと思う」と言ってもらえたときです。お世辞だと思って、「ありがとう」と言ったら、「本当に思ってるんですよ」みたいに論理的に話してくれて。そういうことを言ってくれるとチームの勝敗に自分が関与できているんだと実感できて嬉しかったです。

もう一つは普段の練習の送迎は選手がしてくれているんですけど、私は有馬の車に乗っていて、後輩の沖野颯一（環３・慶應）と横須賀まどか（政３・慶應女子）と一緒に練習に行っています。この間私が落ち込んでいるときに、１回家に帰って、湯船につかっていたんですね。そしたら電話がかかってきて、「もう寝る準備しちゃっているかもしれないんだけどラーメン行かない？」と言われたんです。沖野は寡黙な性格で私に声をかけていいかわからなかったと有馬に伝えて二人で話し合って、わざわざ戻ってきてくれて私が好きなラーメンに連れて行ってくれました。不器用ながらにお馬さん（有馬）が励ましてくれて支えられているなと実感しました。

早慶戦にむけて

――スケート部ホッケー部門に携わるまでと現在で早慶戦に対するイメージは変わりましたか

西 私はマネージャーとして運営側として携わっていますが、入部前は早慶戦はただ楽しい試合として観戦していました。選手の熱い気持ちは観て感じてはいたんですけど、その裏ですごくたくさんの時間を費やして準備してくれている人がいると知ることができました。他の部活の早慶戦に行っても準備している側に目がいくようにもなりました。

神田 入部する前は弊部の早慶戦を観たことがなかったので、あまりイメージがなかったです。普段は弊部の関係者でなくてもそんなに喜んでくれるんだっていうくらいすごく喜んでくれて。普段私たちが当たり前のように見ている選手のチェックにもすごく盛り上がってくれて、早慶戦でアイスホッケーの魅力に気付かされて、こんなに盛り上がるスポーツなんだと毎回感じさせられます。たくさんの方が喜んでくれて、選手にとってもスタッフにとっても貴重な機会だなと思います。

――早慶戦を戦う選手たちへメッセージをお願いします！

神田 最初は少し冗談めいたことを言わせていただきます（笑）。私たちは１年生の頃からデリカシーのない部員に悩まされてきました。本人たちにも早慶戦で勝ったら今までの失言を許すと伝えていたら、去年勝っちゃって。３年分は流したんですけど４年目もだいぶ言われたので「勝たないと許さないぞ」と言いたいです（笑）。

あと、自分が思っていたよりも早慶戦を観ていると選手の熱量も相まっていつも見ている試合よりも思いがこみ上げてきます。みんな点数を決めて勝ってもらいたいところではありますが、怪我無く頑張ってほしいです！

西 マネージャーは早慶戦の舞台を用意するところまでが役割で、試合が始まってからの盛り上げは選手の役割だと思っています。勝利すると盛り上がると思うので、一番は勝ってほしいです。あとは戦い抜いてほしいという気持ちがあります。観に来ている誰よりも一番のファンというか、一番熱い気持ちを持って応援しているのがスタッフだと思うので、その思いも背負って戦ってくれたらうれしいなと思います。

――ありがとうございました！

（取材：神谷直樹、水野翔馬、檜森海希 記事：神谷直樹、檜森海希）

早慶戦日程

２０２５年１月４日（日）

１６：３０ 現役戦開会式

１７：３０ 現役戦試合開始

詳細は以下の早慶アイスホッケー定期戦公式Instagramよりご覧ください！

早慶アイスホッケー定期戦【公式】