【ラグビー】花園準優勝の実力者　「ピラニアタックル」でチームを引っ張る／注目ルーキー特集ｖｏｌ．３　米本啓太朗

４月１日、２０２６年度大学学部入学式が日吉記念館で行われた。若き血滾るフレッシュな塾生たちが並木道を駆け上がり、蹴球部にも多くのルーキーが加入した。ケイスポでは、そんなルーキーたちの中から注目選手５人にインタビューを行った。

第３回目となる今回は、米本啓太朗（政１・京都成章）にインタビュー。代名詞のピラニアタックルを武器に花園準優勝を果たした京都成章高校で正ＨＯを務めた米本は、同校で培ったハードワークで慶大をけん引する。

――自己紹介

京都成章高校から来ました、フッカーの米本啓太朗です。学部は法学部政治学科です。

――ラグビーを始めたきっかけ

もともと空手をやっていた時、親から体が大きかったため違うスポーツを勧められました。小学校２〜６年生までタグラグビーをし、６年生のときに藤沢ラグビースクールでラグビーを始めました。

――神奈川県出身ながら、高校から京都成章に進学した理由

違う環境でラグビーをしたかったことや、チームの雰囲気、叔母（高校の）が近くに住んでいたという生活面も含め進学を決心しました。

――地元を離れることで困った思い出

関東と関西の人の違いですね。関東は真面目な印象でコーチの話に従順でしたが、関西は自分をもっている人が多く、コーチに意見を言える人もいて衝撃を受けました。

――自分だけ意見が言えない環境だったか

最初は驚きましたが、段々空気になれていったので、今ではだいぶ関西の雰囲気に慣れてきていると思います。

――京都成章のピラニアタックルが有名だと思うが、極意は教わったか

ピラニアタックルという名をつけたのはある記者の方で、意味としては１人の相手にどんどんがっついていくもので、気持ちの面で「つかんだら離さない」という思いが、ピラニアタックルの秘訣だと思います。

――高校入学からピラニアタックルを教わってきたか

タックルできないやつは試合に出ることができない感じだったため、基本的にみんなタックルが上手でした。伝統的にディフェンスのチームだったと思います。

――決勝に進出した昨年度の花園を振り返って

決勝の相手は桐蔭学園でした。神奈川からきたこともあり知り合いもいる中での対戦でしたが、今年は優勝を狙える代だと思っていました。キャプテンが怪我をして欠場の中でも日本一になろうという思いが強かったです。今でも試合を見ることができないくらい悔しさが残っていますが、仲間と日本一長く一緒にプレーをできて良かったです。

――慶應に進学した理由

幼いころから自分自身が文武両道を大事にしていたこと、慶應は他のチームと違いスポーツ推薦がなく様々な背景のある人がいるため進学しました。

――花園決勝で戦った桐蔭学園出身の喜選手や前鹿川選手と同じチームになったことについての心境

もともと一緒にやっていた雄真（前鹿川／政１）と一緒にできるのはうれしいし、喜くんは去年ずっと活躍していたので、心強いなと感じました。

――以前から慶應にあこがれていたとのことだが、試合も見ていたか

高校、大学ラグビーが好きで、その一環として慶應のラグビーを見ていました。

――蹴球部入部前と入部後の印象

慶應はラグビーの始まりの地と聞いていたので、伝統のあるチームだということは知っていました。入部してみて、この伝統がただ続いているだけではなく、部員一人ひとりが慶應ラグビーの一員として行動していて、挨拶の大切さなど先輩方から教わることが多く、伝統がひしひしと伝わってきます。

――慶應の法学部政治学科に入学した理由

ＡＯ入試とｆｉｔ入試が自分がラグビーと両立させながらできた入試方法だったため、法学部政治学科に進学しました。

――大学生活で楽しみにしていること

大学生活で楽しみにしていることはいろんな人と関わることです。もともと、ラグビーをしている子たちの集まりで過ごし、高校もスポーツ科でスポーツをやっている子の中で過ごしていたため、いい意味でスポーツとは関係のない人たちとの関わりは刺激になると思います。

――早慶戦への印象は

他のチームとの試合とは異なり、秩父宮で開催されＯＢの方々の注目度も段違いで違いますし、伝統的な試合だと思います。だからこそ出場したい気持ちもあるし、２０１０年以降勝てていないため、自分たちの代で勝ちたいと思います。

――花園決勝でトイメンとなり、早大に進学した堂園尚悟（スポ１・桐蔭学園）選手との再戦もあり得ると思うが、意気込みは

出来れば決勝で対戦したいです。次は負けないように頑張りたいです。

――４年間で戦いたい選手

明治の岡元聡志（商１）や帝京の笹岡空翔（医療技術１）くんとか、（京都）成章高校の同期と戦いたいです。

――慶應の中で共に戦ってみたい選手

小坂くんや三善くんとも戦ってみたいですが、喜くんとは同じフロントなので、一緒にスクラムを組んでみたいです。

――尊敬している慶大の先輩

中山（大暉／令７環卒）さんや原田（衛／令４総卒）さんなど、同じポジションの人を尊敬しています

――入部して仲良くなった部員

三善遼（総１・東海大仰星）とか喜（瑛人／文１・桐蔭学園）とか、中沢（慧亮／総１・佐久長聖）くんが喋りやすくて、仲良いです。

――仲良くなりたい先輩

全員と仲良くなりたいです（笑）特に一人挙げるとすると、驥世（＝申／文２・慶應）くんは、この間自分が先輩に怒られてしまったときに、カバーしてくれたり、話しかけてくれたので、驥世くんですかね。

――練習を先輩としてみて印象的な選手

３年の諸田（章彦／環３・桐蔭学園）さんは、１人で１チーム分の声を出していてすごいと感じます。

――練習中に声出すことを意識しているか

しんどいときはチームも、自分としても静かになってしまうので、いい意味で空気を読まず喋れるような選手になりたいです。

――新入生インタビューで取材する喜選手、三善選手、浅野選手、小坂選手への印象

小坂とは小学校、中学校の時から対戦していて縁がありました。普段はちょけている奴ですが、オングラウンドになるとハドルを組むときも積極的に発言したりしていてギャップが面白いですね。三善くんは、関西っぽい人で喋るのが好きだし、いじるのもいじられるのも好きでそのキャラが可愛いです。年上であることを感じさせず、フランクに関われます。喜は、本人には言ってないけど、自分たちの代の中で一番すごいプレイヤーだと思っていたので一緒に練習できることが嬉しいです。ウエイトもストイックにやっているので、見習って追いつけるように頑張りたいと思います。優心（浅野）はキャプテンらしく、ハドルで話すときもリードしています。彼のモットーは「現状維持は退化」で、ウエイトも妥協せず重りを２.５㎏でも重くすることを意識していて尊敬します。

――持ち味や、注目してほしいプレー

フッカーなのでセットプレーに注目してほしいですね。持ち味は運動力だと思っているので、チームがしんどいときも走っているし、走って良いところに顔を出す選手になれればと思います。

――高校時代のタックルの強みが慶應のディフェンスと通ずるものがあるか

高校でもディフェンスが伝統的に強いチームだったため、システムは違っても根幹の部分は通ずるものがあるので、経験を生かしていきたいと思います。

――現時点で足りていないと思うこと

現状足りてないことは、先輩方に比べてフィジカルの部分だと思うので、日頃の練習を多くやって成長したいと思います。また、自分は負けず嫌いなので、他の人が同じ練習をやっていたらそれ以上に自分は練習したいです。

――今年の目標と４年間の目標

今年の目標はタイガージャージを着て試合に出ること、４年間の目標は応援される人間になることです。

――お忙しい中ありがとうございました！

※一部写真は蹴球部より提供していただきました。

（取材：島森沙奈美 記事：石黒結文）