【野球】９回に一挙７点で５点差を大逆転勝利！ 史上初の新人戦６連覇へ好発進／東京六大学野球２０２６春季フレッシュトーナメント 東大戦 @明治神宮野球場

６月２日（火）東京六大学野球２０２６春季フレッシュトーナメント 東大戦 @明治神宮野球場

慶大は９回に５点差を一挙７点で逆転し、８―６で東大とのブロック初戦に勝利した。４回表に廣瀨央裕（商２・慶應）の適時打で１点を先制するも、その裏に２点を失い逆転される。その後４点を追加され、５点ビハインドで迎えた９回表、先頭・廣瀨の本塁打と青木祐貴（政１・慶應）の適時打で３点差に迫る。なおも１死一、二塁で山田望意（法１・慶應）に３点本塁打が飛び出し、同点に追いつく。さらに１死三塁から山本勇太（政２・慶應湘南藤沢）、稲富瑠己（法２・桐蔭学園）の連続適時打で２点を勝ち越し。その裏は２死一、二塁のピンチを招いたが、最後は本多大輝（理２・県立長野）が締めてリードを守り切った。勝ち投手は７３球を熱投の３番手・齊藤眞俊（商２・慶應湘南藤沢）。次節の法大戦に勝利すれば決勝進出が決まり、史上初の新人戦６連覇に王手をかける。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 0 0 0 1 0 0 0 0 7 8 東大 0 0 0 2 0 3 0 1 0 6

リーグ優勝の歓喜から一夜明け、１、２年生が出場するフレッシュトーナメントが開幕した。２０２３秋から５連覇中の慶大は、東大、法大とのブロック戦を戦い、首位通過すれば決勝に進出する。東大は今季リーグ戦に出場した選手を多数スタメン起用。慶大のスタメンでリーグ戦出場経験のある選手は山本勇のみだった。

慶大先発の宮﨑慶（経２・鎌倉学園）は、走者を背負いながらも変化球中心の粘りの投球。３回裏に２死一、三塁で重盗を仕掛けられた場面も冷静に対処するなど、３回まで無失点に抑える。

打線は、今季リーグ戦で３先発の東大の次世代エース候補・池田剛志（理Ⅱ２・江戸川学園取手）の直球とスライダーを攻略できず、０―０で序盤３回を終える。

４回表、紺野真太郎（商１・慶應）がチーム初安打で出塁すると、２死一、二塁で廣瀨が中前に適時打を放ち、１点を先制する。

しかし、その裏に宮﨑が１死満塁とされると、阿部千慈（理Ⅰ２・仙台第二）の犠飛と田渕叶登（文Ⅲ１・宇都宮）の適時打で２点を奪われ、逆転を許す。

５回裏は２番手の鷹尾充千雄（総２・慶應）が力強い投球で三者凡退に抑えるも、６回裏に１死満塁から田渕に走者一掃の適時打で３点を献上。なおも１死三塁だったが、継投した齊藤眞が最速１４７ｋｍ／ｈの直球を武器に２者連続三振を奪い、無失点に抑える。

打線は５回以降、軟投派の２番手・小山喜弘（文Ⅱ２・灘）とリーグ戦の登板経験豊富な３番手・中根慎士郎（文Ⅰ２・筑波大駒場）に無得点に抑えられる。８回裏には失策で１点を失い、１―６とリードを拡げられる。

５点を追う９回表、中根に対し、先頭・廣瀨が内角をうまくさばいて右翼席に本塁打を放ち、１点を返す。その後四死球で１死一、二塁とすると、青木が適時打を放ち、３点差に迫る。なおも一、二塁で、山田が左翼席に起死回生の３点本塁打を放ち、同点に追いつく。勢いは止まらず、紺野が三塁打で好機をつくると、継投した富田雄太（文Ⅱ２・麻布）から山本勇が適時二塁打を放ち、勝ち越し。続く稲富も適時打で、この回７点目。打者１１人の猛攻となった。

９回裏は齊藤眞が２死を取った後に一、二塁のピンチを招くが、代わった本多大が見逃し三振に抑えて試合終了。８―６の接戦を制した。

新人戦の連覇記録は、明大が２０１２春から２０１４春に記録した５連覇と、慶大が２０２３秋から継続中の５連覇。慶大が優勝すれば１９回目、史上初の６連覇となる。

◆活躍選手コメント

山田望意（法１・慶應）

本日の試合を振り返って、苦しい展開が続く中で試合に出ているメンバーをはじめ、全員が勝つことを諦めずに戦ったのが形になったと思います。次の試合も勝って、このチームで初めての優勝に向けて頑張ります。とにかく昨日の疲れが残っている中応援に来てくれた先輩のために勝つことができてよかったです。引き続き応援よろしくお願いします。

（記事：柄澤晃希、写真：奈須龍成、林佑真）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [9] 青木祐貴（法１・慶應） 空三振 遊ゴロ 右飛 右飛 左安 1 齊藤眞俊（商２・慶應湘南藤沢） 1 本多大輝（理２・県立長野） [8] 林李峰（法２・中京） 遊飛 中飛 空三振 2 山田望意（法１・慶應） 右飛 左本 [6]5 紺野真太郎（商１・慶應） 左飛 中安 遊ゴロ 左安 中３ [3] 山本勇太（政２・慶應湘南藤沢） 投ゴロ 左安 左安 遊直 左２ [4]6 稲富瑠己（法２・桐蔭学園） 四球 遊飛 遊飛 一飛 中安 [7]89 廣瀨央裕（商２・慶應） 二ゴロ 中安 右飛 右本 三邪飛 [D] 水上雄磨（薬１・仙台一） 二ゴロ 空三振 H 原遼希（経１・慶應） 三安 RD 小林航（環１・前橋育英） H8 嘉村幸太郎（環２・敦賀気比） 死球 右飛 [5] 竹田紘大（商２・慶應） 遊ゴロ 遊ゴロ 4 清原勝児（商２・慶應） 左安 右飛 [2] 島凜太朗（商２・城南） 空三振 空三振 H7 加藤右悟（環２・慶應） 遊ゴロ 四球

◆慶大投手成績