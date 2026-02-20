【野球】中等部から１０年間の慶應野球部人生　示し続けた誇りと覚悟／４年生卒業企画「光るとき」　No.３・今泉将

２５年度に卒業を迎える４年生を特集する特別企画「光るとき」。第３回となる今回は、野球部の副将・今泉将（商４・慶應）。鳴り物入りで慶大野球部に入部するも、３年目を終えて無安打と苦しんだ今泉。それでも、副将として挑んだラストイヤーの４年春に初安打と初本塁打を記録した。そして、最後の安打となった４年秋の早慶戦での一本には、数多くのドラマがあった。

小学校１年生で野球を始めた今泉は、慶應中等部を受験し、見事合格。中等部では野球部に入部した。決して強豪とは言えない軟式の野球部だが、「慶應のユニホームに袖を通してみたい」という想いから、入部に迷いはなかった。

塾高に進み、野球部では２年秋からレギュラーを掴んだ。塾高野球部は２０１８年に春夏続けて甲子園に出場したものの、今泉が入部した２０１９年以降は全国の舞台に手が届かず、苦しい時期でもあった。

身長１８７センチ。右の大砲候補として期待され、大学野球部の門をたたいたが、１年目は苦戦を強いられた。そんな中でも、結果が出ない今泉のポテンシャルを、堀井哲也監督は誰よりも買っていた。監督のマンツーマン指導の効果が現れ、２年になる春のオープン戦で今泉は覚醒を果たす。現広島東洋カープの齊藤汰直（当時亜細亜大学新２年）から本塁打を放つなど躍動すると、その春にリーグ戦で神宮デビューを飾った。本人は２年時のシーズンを「悔しかった」と振り返るが、ここまでは順調にも思えた。

しかし、ここからは誰が見ても茨の道そのものだった。上級生となり、結果を求められる３年目。春のキャンプではレギュラーとして起用されるも、肩にけがを負い、帰京を余儀なくされた。春のリーグ戦出場は、わずか１打席のみ。夏のキャンプではハムストリングの肉離れを起こし、秋のレギュラー争いから完全に脱落した。Ｂチームでも出場機会を失い、吉開鉄朗（当時商２／新商４・慶應）と毎日続けていた自主練習も、やめてしまおうかと思うほど追い込まれていた。

そんな今泉を立ち直らせたのは、Ｂチームの先輩たちの姿だった。４年秋でＢチームに所属する状況でも、誰ひとりメンバー入りを諦めていなかった。引退試合となる早慶戦の直前まで必死に自主練習する先輩たちを見て、「あと１年ある自分がこんなところで終わっていられない」と気持ちを切り替えて、再び練習に打ち込んだ。

副将に就任した４年目。打撃向上のため、メンタルトレーニングを始め、ビジョントレーニングでボールの見方を改善し、過去４度の肉離れをしていた身体を変えるために栄養士をつけ、体重を７キロ落とした。まさに心技体、取り組めることはすべて取り組み、野球人生最後の１年に臨んだ。

春の立大２回戦。ついにリーグ戦初安打を放つと、次の試合で初本塁打・初打点を記録。法大２回戦では逆転の３点本塁打を放つ活躍を見せた。しかし、チームは５位と低迷。個人としても、満足できる成績とは程遠かった。このシーズン中、堀井監督から言葉をかけられた。「絶対に下を向くな。お前の一挙手一投足を全部後輩たちが見ているから。お前が下を向くとみんなも下を向くから。絶対、どんなときも顔を上げて堂々とプレーしろ」。

ラストシーズンの４年秋。今泉はベンチスタートが続き、チームも開幕から２カードを落とし、４カード目を前に早々とＶ逸が決まった。

そんな状況でも、今泉は声を出し、がむしゃらに練習し続けた。最後の早慶戦まで諦めなかった１年前の先輩たちのように、誰よりも一生懸命に練習する最上級生の姿が、グラウンドにあった。

最終週の早慶戦が終われば、４年生は引退となる。１回戦で敗れ、後がない状況で迎えた２回戦。０―３と３点を追う７回表。三塁側席・左翼席で『若き血』を響かせた塾生と塾員の視線の先には、背番号１の背中があった。「７回の表、慶應義塾大学の攻撃は、６番・竹田くんに代わりまして、今泉くん。バッター・今泉くん」。カウント２―２からの５球目だった。低めの変化球を拾い、右中間に落とした。一塁上で咆哮すると、ベンチが、スタンドが、沸き立った。これが、今泉が放った大学最後のヒットだ。

決して輝かしい成績を残せたわけでも、望んだ栄光を掴めたわけでもない。しかし、中等部から１０年間。慶應義塾を背負って戦う者の誇りと覚悟を、これ以上なく示し続けてきたのが、今泉将の野球人生だ。

４年秋の早大２回戦。０―３で敗れ、今泉が慶應野球部の一員として戦った最後の試合だ。ゲームセットの後、早大選手と握手を交わし、スタンドへのあいさつに向かう今泉の目には、光るものがあった。それでも、下を向かなかった。顔を上げた。誰よりも、大きく、真っ直ぐ伸びた、堂々とした背中のまま、１０年目のグレーのユニホームを脱いだ。

（取材、記事：柄澤晃希）