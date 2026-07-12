【野球】法大との壮絶なシーソーゲームを制しサヨナラ勝ち 上級生の総力で掴み取った執念の『一勝』／第９回MatureCup・法大戦

７月１１日（月）第９回 Mature Cup 対法政大 ＠日体大健志台球場

試合への出場機会が少ない３、４年生が中心となって戦うMature Cup。本大会に出場する慶大は、法大との一戦に臨んだ。試合は法大に２度追い付く粘りを見せると、１点ビハインドの５回裏に３得点を奪って初めて勝ち越し。その後逆転を許したものの、副将・寶田裕椰（経４・三重）、森本亜裕夢（商４・慶應）の本塁打で再びリードを奪う。９回表に西本省太（経４・慶應志木）が同点に追いつかれたが、９－９で迎えた９回裏。山口龍之介（環４・大分上野丘）が１死一塁からサヨナラ適時二塁打で試合を決め、日体大健志台球場に歓喜のファンファーレが鳴り響いた。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 法大 0 2 1 0 2 2 0 0 2 9 慶大 0 2 0 1 3 3 0 0 1x 10x

慶大バッテリー：別所、中村紳、青栁、谷口和、齊藤光、宮腰、藪本、内海、髙垣、西本ー深谷、玉津

法大バッテリー：山口、冨澤、古川ー川崎、奥田

慶大本塁打：渡邊功ソロ（４回）、寳田ソロ（６回）、森本２ラン（６回）

法大本塁打：本宮２ラン（５回）

７月５日、１１日、１２日に開催される第９回Mature Cup。リーグ戦への出場機会が少ない３、４年生が中心となって戦う大会で、慶大は２０１７年の第１回大会から参加を続けている。この日は先発メンバー１０人全員が４年生。さらに吉野太陽（法４・慶應）が一塁コーチ、上田太陽（商４・國學院久我山）が三塁コーチを務め、リーグ戦で主力を張る選手たちもベンチから声援を送るなど、まさに４年生一丸となって法大からの白星を狙う。

試合が動いたのは２回表。先発・別所孝亮（環４・大阪桐蔭）が無失点で立ち上がるも、２番手・中村紳之介（経４・慶應）が法大打線につかまる。１死から右翼線への二塁打で走者を背負うと、川崎広翔（営４・日大三）の適時二塁打、さらに筒井俊介（商４・県立船橋）の適時失策により２点を先取される。

それでも直後の２回裏、慶大打線がすぐさま反撃に出る。１死から森本がチーム初安打を放つと、深谷翼（理４・刈谷）の四球などで満塁の好機を演出。山口龍が死球を受けて押し出しで１点を返すと、続く寶田が遊撃への適時内野安打を放ち、試合を振り出しに戻す。

３回表は３番手・青栁光祐（文４・新宿）が登板も四死球で招いた１死一、三塁のピンチから本宮拓朗（経４・法政）に左前適時打を浴び、再び勝ち越しを許す。

打線はその裏、先頭・玉津優志（商４・慶應湘南藤沢）が右中間へ大飛球を放ち、打球はフェンス最上部を直撃。三塁打で絶好機をつくったが、後続が倒れて得点には結び付かず。それでも４回に、渡邊功喜（総４・湘南学院）が右翼席へ完璧な本塁打を叩き込み、再び３－３の同点に追い付く。

５回表には、齊藤光汰朗（総４・仙台三）が７年ぶりのマウンドへ。先頭打者に三塁線を破る二塁打を許し、進塁打で１死三塁とされたところで宮腰悠生（環４・慶應）へスイッチ。しかし本宮に左翼席へ手痛い一発を喰らい、３－５と再び２点を追う展開に。だが後続から三振を奪うと、最後はバットをへし折って投ゴロに仕留め、追加点は許さない。

すると５回裏、慶大打線が再び粘りを見せる。玉津、筒井の連続四球で無死一、二塁とすると、１死一、三塁から深谷が右前適時打を放ち、４－５の１点差に迫る。さらに２死一、三塁から暴投の間に三走・筒井が生還すると、福井怜侑（商４・三重）が左中間を破る適時二塁打を放ち、６－５とこの試合初めて勝ち越しに成功した。

しかし６回表、二塁手でリーグ戦出場経験を持つ”二刀流”藪本鉄平（環４・米子東）が西凌矢（法４・広陵）に左翼線へ勝ち越しの適時二塁打を浴びるなどこの回２失点。それでも直後の攻撃で先頭・寶田が左翼席へ同点本塁打を放つと、その後２死から筒井が左前安打で出塁。そして森本が右翼席へ確信の２点本塁打を放ち、一挙に９－７と勝ち越した。

７回は内海優太郎（政４・鎌倉学園）、８回はチームで唯一３年での出場となった髙垣空逢（商３・慶應湘南藤沢）が１死から安打を許しながらも後続を抑え、無失点でつなぐ。

そして９回のマウンドには、今春東大２回戦で初のベンチ入りを掴み取った西本がマウンドへ。なんとか逃げ切りたかったが、連打で無死一、二塁のピンチを招くと本宮に三遊間を破る適時打を浴びる。その後１死満塁から押し出し死球を与え、９－９の同点に。

それでも最後は投ゴロ併殺打に抑えサヨナラ勝ちへの望みをつないだ西本。すると９回裏の攻撃で、４イニング目の法大３番手・古川翼（キャリア４・仙台育英）からスイッチヒッターの先頭・竹下寛人（文４・雪谷）が右打席に入ると、四球を選んで出塁。福井怜は空振り三振に倒れ１死も、山口龍がサヨナラとなる適時二塁打を右中間へ放ち、一塁から本塁へ生還した竹下を中心とした歓喜の輪が広がった。

両軍上級生の意地がぶつかり合い、何度も試合の主導権が入れ替わる激戦の末、サヨナラ勝ちという最高の形で白星をつかんだ慶大。チーム一丸となって執念で手にしたこの『一勝』は、この日応援に駆け付けた３年生をはじめとする下級生にも伝わり、リーグ戦連覇、そして日本一奪還への大きな弾みとなるはずだ。

（記事、写真：加藤由衣／写真：河合亜采子）

◆活躍選手コメント

山口龍之介（環４・大分上野丘）

激しい点の取り合いの中で、勝つことができてよかったです。

４年生全員の思いがつながった勝利だったと思います。

ラストシーズンに向けて４年生一同必死に取り組んでいきますので、秋のリーグ戦も応援のほどよろしくお願いいたします。

寳田裕椰（経４・三重）

チームを引っ張る立場である４年生の団結力を見せることができました。秋季リーグ優勝、日本一達成へチーム一丸となって戦っていきます。引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。

◆慶大野手成績