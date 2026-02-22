【野球】逆境から這い上がった努力家が掴んだ”神宮”という舞台　仲間の想いも乗せて／４年生卒業企画「光るとき」　No.４・坂中大貴

２５年度に卒業を迎える４年生を特集する特別企画「光るとき」。第４回となる今回は、野球部・坂中大貴（商４・高松商業）。高校時には甲子園に出場し注目を浴びるも、大学ではなかなか試合に出られない日々。しかし、諦めなかった想いが実り、４年秋にリーグ戦初出場。周りからの評価に苦しみながらも、誰よりも努力を重ねた坂中の４年間の軌跡を振り返る。

父と兄の影響で野球を始めた坂中は、甲子園常連校である高松商業に入学。高校３年時には、自身も甲子園に出場。そうした輝かしい実績を掲げた坂中は、慶應義塾大学に進学した。慶大に進学した理由として、「野球では日本一を目指せる環境であり、それ以外のところでもレベルの高い人たちが集まっている」と語る。しかし、入学直後に待っていたのは華やかな場所ではなかった。入部した時の印象について、坂中は「特に内部生が雰囲気に慣れていて、その中で香川県から一人でやってきた身としては怖く、やりづらかった」と振り返る。

そして同時に一つの壁にぶつかった。同じく甲子園を経験してきた外丸東眞（環４・前橋育英）の存在である。周囲が口に出すわけではないが、それでも「甲子園経験者」という括りの中で比較されている空気を感じていた。実績も評価も高い外丸。対して坂中は、入部直後にけがをしてしまい、復帰後も思うような結果を残せない日々。そうした見られ方の中で、もどかしさが生まれた１年生だった。

そして２年生に上がると、もう一つ違った括り方の中で坂中は苦しんだ。それは、そのとき進学してきた高校の後輩・渡辺和大（新商４・高松商業）との間での「高松商業高校出身」という比べられ方だった。このような比較をされる中で、坂中は焦りが生じていった。主戦として活躍する存在になりきれない、そんな自分に苦しんだ。こういう焦りの中で、３年生に上がった。

周りの選手がリーグ戦に出場する中で、３年生になった坂中は１、２年生で感じた自分の実力のなさを受け入れ始めた。ほかの選手とは体格や身体能力で劣っていると感じ、ウエイトトレーニングや食事管理、投げ込みに励んだ。

そして迎えた３年秋の早慶戦。ここで坂中は今まで持っていた、「誰かと比べられている」というマインドから脱却する出来事が起きた。それは、今まで一緒に練習を重ねてきた福住勇志（令７商卒・慶應）先輩と阿蘇瑠河（令７法卒・慶應）先輩の姿だった。最後まで必死に頑張りながらも、最後はスタンドで応援することとなった二人が涙を流していた。その姿に坂中は、「自分は来年こういう涙を流せるのかなと思った時に全然やり切れてないなと思い、結果どうこうではなく最後までやりきろう」と思った。この瞬間、坂中は野球に対する捉え方や考え方が変わった。

そして、迎えた４年生。坂中はある大きな決断をした。サイドスローへの転向だ。この決断について「野球をやりきるための、後悔しないための最後の一手だった」と語る。そこからは誰よりもブルペンに入って投げ込み、トレーニングを重ねた。

４年秋、ついに念願の神宮のマウンドへ。マウンドに立った瞬間、スタンドにいる部員たちの姿が目に飛び込んだ。「ずっとスタンドで応援していた自分が活躍することで、結果が出ていない同期や後輩にとっての希望になれたら」。そんな思いで腕を振った。試合後、寮に帰ると同期や後輩から「ようやく報われたね」と声をかけられた。その瞬間に、「諦めなくて良かった」という喜びが一番こみ上げてきたと坂中は振り返る。

最後のリーグ戦は無失点に終わった。この結果について、坂中は「守ってくれた野手、しっかりと配球を話し合ってミットを構えてくれた捕手、自分の適性の場所でつかってくれた監督、一緒に練習し応援してくれたチームメイトのおかげ。改めてみんなに感謝したい」と語る。

そんな坂中が堀井監督からかけられた言葉で一番印象に残っているのは、シーズン後の最後の納会での言葉だ。「お前のそのメンタルの強さにはびっくりした。一回も失敗できない状況でずっと頑張ってきたそのメンタルを後輩に伝えていってほしい。その中で、来年は渡辺和が活躍するかによってチームが変わるから、渡辺和にはそのメンタルをしっかり伝えていってほしい」。長く比較対象としてみてきた後輩に、自分の思いを託す瞬間だった。「４年間の努力をしっかり見てくれたんだという気持ちになれた」と振り返る。

最後に慶大野球部での４年間を一言で振り返ると、坂中は「継続した４年間」と語った。

１年生の時から、周りの選手と比べられ苦しんだ日々。それでもなお、諦めずにウエイトや食事管理、ブルペンでの投げ込みを人一倍やってきた時間が、最後に結果として現れることとなった。坂中の４年間は華やかなものだったとは言い難いかもしれない。しかし、努力し練習に励んできた漢の存在はチームにとって欠かせないものだったに違いない。今度はこの姿をみてきた後輩が必ず引き継いでいくはずだ。坂中が示し続けてきた「諦めずにやり抜く」姿勢はこれからも、慶大野球部の中に生き続けていくだろう。

（取材、記事：神谷直樹）