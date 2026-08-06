【野球】投手陣が力投も打線が繋がりを欠き接戦落とす／夏季北海道キャンプ 星槎道都大戦 @スタルヒン球場

８月５日（水）夏季北海道キャンプ 星槎道都大戦 @スタルヒン球場

８月３日から夏季北海道キャンプに臨んでいる慶大。この日はキャンプ初試合で星槎道都大戦との一戦。２回と４回に先発・沖村要（商４・慶應）が相手打線に得点を許し、２点を追う展開に。それでも熊ノ郷翔斗（環２・桐蔭学園）らリリーフ陣が力投を見せ、それ以上の得点は与えない。一方の打線は、安打は出るものの好機を活かすことができず、得点は９回の村岡龍（商４・慶應）の犠飛による１点のみ。キャンプ初戦を白星で飾ることはできなかった。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 星槎道都大 0 1 0 1 0 0 0 0 × 2

慶大バッテリー：沖村、舩見、竹内丈、熊ノ郷ー市橋、深谷

星槎道都大バッテリー：出雲崎、松田、鈴木煌、大語、辻田ー木川

慶大本塁打：なし

星槎道都大本塁打：なし

東京六大学野球春秋制覇、さらには明治神宮野球大会優勝に向け、毎年恒例の夏季北海道キャンプに臨んでいる慶大。８月３日から８日は旭川市で、９日から１７日は幕別町でレベルアップを図る。４日に開催予定だった北海学園大戦は中止となり、５日の星槎道都大戦がキャンプ初試合となった。

１回表、慶大打線は、星槎道都大先発の出雲崎綾（営４・旭川龍谷）の前に三者凡退に終わる。その裏、慶大先発の沖村はストレートと変化球のコンビネーションが冴え、相手打線を無失点に封じる。

２回表、先頭の中塚遥翔（環３・智辯和歌山）がチーム初安打の中安打で出塁すると、副将・寶田裕椰（経４・三重）、木戸脇光（商３・時習館）が右安打と四球で続き、１死満塁のチャンスを迎える。しかし、ここで打席に立った市橋慶祐（商３・小野）は遊併殺打に倒れ、得点とはならない。その裏、沖村は左安打と味方の失策でピンチを背負うと、犠飛で１点の先制を許す。

同点としたい慶大は４回表、中塚の四球と寶田の左二塁打でチャンスを作るも、後続が凡退し、無得点に終わる。その裏、沖村は中川翔也（営３・北海）に適時右安打を浴び、１点を追加される。

５回裏、慶大は舩見将太（環２・神戸）をマウンドに送る。舩見は安定した投球で、相手の上位打線を三者凡退に切って取る。一方、慶大打線も相手先発の出雲崎、リリーフで登板した松田陽輝（営３・別海）、鈴木煌大（営１・旭川龍谷）、大語結翔（営１・君津商業）を捉えきることができず、投手戦のまま試合は後半に突入する。

７回表、慶大が同点のチャンスを作る。１死から木戸脇が二安打で出塁すると、代打の横地広太（政４・慶應）が右安打を放つ。さらに代打起用の主将・今津慶介（総４・旭川東）が四球を選び、１死満塁に。しかし、続く藤田一波（環１・智辯和歌山）は遊直、代打・森本亜裕夢（商４・慶應）は三振に倒れ、またも得点することができない。

慶大は６回途中から竹内丈（環４・桐蔭学園）、８回から熊ノ郷をマウンドに送る。この両右腕は力強いストレートを軸に相手打線を手玉に取る投球を披露する。

２点ビハインドで迎えた９回表、慶大打線が意地を見せる。先頭の竹田一遥（環２・聖光学院）が死球を受けると、今津が右安打でつなぎ、同点の走者に。さらに代打の小原大和（環４・花巻東）が四球を選んで１死満塁の絶好機を演出する。ここで堀井監督は村岡を代打起用。村岡は犠飛を放ち、１点差とする。なおも２死一、二塁と一打同点、逆転のチャンスだったが、代打・田雄亮（商４・慶應）は痛恨の二ゴロに終わり試合終了。１－２で惜敗を喫した。

慶大は毎回のように走者を出したが、最後の一本が出ず、得点は最終回の１点のみにとどまった。一方、星槎道都大は序盤の好機をモノにして勝利を手繰り寄せた。慶大は旭川合宿の初試合を勝利で飾ることはできなかったものの、投手陣は随所に持ち味を発揮し、特に４番手・熊ノ郷はストレートで相手を圧倒した。明日こそは本来の繋がりのある打線が威力を発揮して好調の投手陣を援護し、旭川初勝利を掴みたい。

（記事：福田龍之介、写真：山内悠暉）

試合後インタビュー

◆今津慶介（総４・旭川東）

ーー今日の試合を振り返って

やっぱり一番は、チームが負けてしまったので、改善するところは改善して明日の試合に臨みたいと思います。

ーー自身の打席を振り返って

チームとして、低めを見切って高めにチャージしてっていうバッティングの意図があるのに、そこ実践できてなったかなと。

ーー主将として地元・旭川に凱旋できたが

キャプテンとして言えば、やはりチームを代表する立場なので、しっかりとした立ち振る舞いをしたいなと思いますし、スタルヒン球場でできたことに関しては、やはり打席に立った時の景色の中で幼い時からこの球場でやらせてもっていたので、やっぱり懐かしさとかいろんな感情がありました。

ーー秋の目標は

リーグ戦優勝はもちろんなんですけど、春に逃した日本一をしっかり取り切れるように頑張っていきます。

◆沖村要（商４・慶應）

ーー今日の試合を振り返って

春のリーグ戦が終わってからやってきたことは出せたと思うのですが、結果的に失点してしまったのでそこは反省するべきかなと思います。

ーー合宿中に意識したいことは

試合での内容面、特にストレートを低めにというところと、曲がり球でストライクをとることは継続してやっていって、その中でも特にピンチでギアを上げる、そこを重視してやっていきたいと思います。

ーー秋へ向けて

秋は先発としてフル回転してもう一度（リーグ戦）優勝して、次は必ず日本一を獲りたいです。

◆出場選手

位置 選手 [8] 藤田一波（環１・智辯和歌山） H 小原大和（環４・花巻東） R 上田太陽（商４・國學院久我山） [4] 服部翔（政３・星稜） H 森本亜裕夢（商４・慶應） 2 深谷翼（理４・刈谷） H 村岡龍（商４・慶應） [5] 山本勇太（政２・慶應湘南藤沢） H 𠮷田雄亮（商４・慶應） [D] 中塚遥翔（環３・智辯和歌山） RD 一宮知樹（経２・八千代松陰） [3] 吉野太陽（法４・慶應） [7] 寳田裕椰（経４・三重） [9] 木戸脇光（商３・時習館） R6 竹田一遥（環２・聖光学院） [2] 市橋慶祐（商３・小野） H9 横地広太（政４・慶應） [6] 石崎世龍（商４・慶應） H4 今津慶介（総４・旭川東）

◆投手成績