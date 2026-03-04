【野球】打線爆発　１１安打１３得点の猛攻で名古屋商科大を圧倒　薩摩おいどんリーグ　名古屋商科大戦　@平和リース球場

３月３日（火）薩摩おいどんリーグ 名古屋商科大戦 ＠平和リース球場

慶大は初回から１死満塁のチャンスを作ると、渡辺憩（新商３・慶應）が放った三ゴロを相手が失策したことにより先制する。さらに、横地広太（新政４・慶應）の犠飛で２点目を追加。勢いが止まらない慶大打線は、２回に林純司（新環３・報徳学園）の適時二塁打などで３点、３回も林純が適時安打を放ち１点、４回は福井直睦（新商３・慶應）が適時二塁打を放ち、７－０と大きく引き離す展開に。そして、５回は打者一巡となる攻撃で一挙に６点を追加し、１３－０とさらに大きく引き離した。一方、投手陣は先発・西本省太（新経４・慶應志木）が３回無失点被安打０、本多大輝（新理２・県立長野）が２回無失点被安打２、田上遼平（新商４・慶應湘南藤沢）が１回無失点被安打０と無失点リレーで相手打線を封じ込めた。この試合は６回が終了した時点で、大会規定によりコールドゲームとなり、１３－０で慶大が勝利した。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 2 3 1 1 6 0 0 0 13 名古屋商科大 0 0 0 0 0 0 0 × 0

トヨタ自動車戦から１日挟んで臨んだおいどんリーグ７戦目。この日、慶大は愛知大学野球連盟２部Ｂリーグの名古屋商科大と台湾の社会人チームの臺中台壽霸龍の２チームと対戦する。

初回、先頭の服部翔（新政３・星稜）が左安打で出塁する。丸田湊斗（新法３・慶應）は遊ゴロに終わるも、吉野太陽（新法４・慶應）が右二塁打でチャンスを拡大する。続く中塚遥翔（新環３・智辯和歌山）は四球で出塁し、１死満塁とする。ここで渡辺憩が三塁方向へゴロを放つと、三塁手の失策により、先制に成功する。さらに、横地の左翼への犠飛で２点目を追加する。

初回から援護点をもらった先発・西本。１回裏を順調に三者凡退に抑え、上々の立ち上がりを見せる。

２回表、今津慶介（新総４・旭川東）が右安打を放つと、送球が乱れている間に、二塁へと進塁する。すると、林純が右翼線に適時二塁打を放ち、点差を３点に広げる。その後も、服部、丸田と連続四球で出塁し無死満塁とすると、吉野が右翼への犠飛を放ち、４点目を追加。さらに、中塚の適時内野安打で５ー０とリードを広げた。結局、この回は４点を追加するビッグイニングとなった。

３回表も横地が死球で出塁すると、林純の打席のところで盗塁を成功させ、２死二塁のチャンスを作る。ここでまたも林純が右前に適時打を放ち、６点目を追加する。その後も、服部が左翼手の落球で出塁し、丸田も四球で出塁するも、得点には至らず。

６点のリードをもらった西本は、２回、３回と一つずつ四死球を与えたが、無失点、被安打０の活躍を見せ、試合を作る。

４回表も慶大打線の勢いは止まらず。２死から横地が遊失で出塁すると、すかさず盗塁で二塁を陥れる。ここで福井直が左翼手の頭を越える適時二塁打で７点目を挙げる。

４回からは２番手として本多大がマウンドに上がる。順調にアウトを２つ取るも、二塁打と四球で２死一、二塁のピンチを招く。しかし、後続を一飛に抑え、ピンチを食い止める。

５回の攻撃はさらに勢いを増す。先頭の服部は空三振に終わるも、丸田が二内野安打で出塁。吉野への初球が暴投となり、丸田は二塁へ。吉野はこの打席で死球を受け１死一、二塁となると、中塚は右前へ、渡辺憩は左前へそれぞれ適時打を放つ。まだまだ勢いが止まらない慶大打線。福井直は四球を選ぶと、今津の放ったゴロを遊撃手が後ろに逸らし、２点追加。さらに林純が右適時打を放ち１点追加。服部の打席で林純が飛び出して挟まれている間に、三塁走者が生還した。この回は打者一巡の猛攻で６点を挙げ、１３－０と大差をつける。

５回裏は本多大が続投し、無失点に抑えると、６回裏は田上も無失点で切り抜けた。６回が終了した時点で試合規定によりコールドゲームとなり、慶大が１３－０で大勝した。

この試合では６イニング１１安打と、慶大打線の途切れない攻撃が見られた。この試合のように、相手の失策や四死球を逃さずに得点まで繋げることが今後も試合の勝敗を左右するだろう。また、投手陣も西本、本多大、田上の無失点リレーで相手打線を封じ込め、試合を有利な展開へ導いた。このように、打線が投手を援護し、投手が相手打線を封じ込めるという好循環を今後の試合でも見せてほしい。

（記事、写真：奈須龍成）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [5] 服部翔（新政３・星稜） 左安 四球 遊失 空三振 左飛 [8] 丸田湊斗（新法３・慶應） 遊ゴロ 四球 四球 二安 一ゴロ [3] 吉野太陽（新法４・慶應） 右２ 右犠 中飛 死球 死球 [9] 中塚遥翔（新環３・智辯和歌山） 四球 二安 一ゴロ 二安 中飛 [2] 渡辺憩（新商３・慶應） 三失 中飛 左飛 左安 [7] 横地広太（新政４・慶應） 左犠 死球 遊失 二飛 [D] 福井直睦（新商３・慶應） 遊ゴロ 中飛 左２ 四球 [4] 今津慶介（新総４・旭川東） 右安 空三振 死球 遊失 [6] 林純司（新環３・報徳学園） 右２ 右安 中飛 右安

◆慶大投手成績