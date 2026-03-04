【野球】台湾社会人チームに快勝　勢い止まらない慶大打線　薩摩おいどんリーグ　臺中台壽霸龍戦　@平和リース球場

３月３日（火）薩摩おいどんリーグ 臺中台壽霸龍戦 @平和リース球場

前の試合で名古屋商科大に１３－０と圧勝した慶大は、勢いそのままに台湾の社会人チーム・臺中台壽霸龍に挑んだ。３回表、竹田一遥（新環２・聖光学院）が内野安打で出塁し、今津慶介（新総４・旭川東）の犠打で１死二塁のチャンスを作ると、上田太陽（新商４・國學院久我山）の適時内野安打で先制する。さらに、吉田雄亮（新商４・慶應）、延末藍太（新商３・慶應）、福井直睦（新商３・慶應）にも適時打が生まれ、この回一挙５点を追加する。４回表は竹田一が内野安打や盗塁で三塁まで進塁すると、上田の適時内野安打で１点を追加する。４回裏は松井喜一（新経３・慶應）がマウンドに上がるも、四球と二塁打でピンチを招き、遊ゴロ間に１点を返される。しかし、５回表に、福井直が前試合と合わせて３本目となる適時打を放つと、吉開鉄朗（新商４・慶應）もこれに続き、８－１と点差を広げる。５回裏、松井は２死三塁のピンチを招くと、４番・施季定華に意地の一発を浴び、５点差に迫られる。しかし後続を抑え、５回裏を終える。その後、大会規定によりコールドゲームとなり、８－３で慶大が勝利した。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 0 0 5 1 2 0 8 臺中台壽霸龍 0 0 0 1 2 × 3

この日の第１試合の名古屋商科大戦は１３－０と圧勝した。連戦ではあるが、この勢いを２試合目にもぶつけることができるか。２試合目の相手は台湾の社会人チームの臺中台壽霸龍（タイジョンタイショーバーロン）。臺中台壽霸龍は直近２年間で台湾の爆米花棒球聯盟というリーグで優勝、準優勝と好成績を収めている強豪である。

初回は上田が左安打、吉田が四球で出塁し２死一、二塁のチャンスを作るも、加藤右悟（新環２・慶應）が空三振に倒れる。

先発の竹内丈（新環４・桐蔭学園）はストライク先行での投球で初回を三者凡退に抑える。２回裏は１死二塁のピンチを背負うも、無失点で切り抜ける。

３回、先頭の竹田一が内野安打で出塁すると、今津の犠打で１死二塁のチャンスを作り、上田の適時内野安打で先制する。さらに、一宮知樹（新経２・八千代松陰）、吉田も続き２点目を奪取。その後も、延末の適時二塁打で３点目、福井直にも適時打が生まれ、この回一挙５点を追加する。

４回も竹田一が内野安打を放つと、今津の遊ゴロの間に二塁へ進塁。さらに、上田の打席で果敢に三盗を決める。上田の投安間に生還し、竹田一の自慢の俊足で６点目を挙げる。

４回裏からは松井がマウンドに上がる。しかし、四球と二塁打（エンタイトルツーベース）で１死二、三塁とピンチを招くと、続く陳冠澔の遊ゴロ間に１点を失う。

５回表、１死から延末が四球を選ぶと、暴投間に二塁へと進塁する。ここで福井直が前試合と合わせこの日３本目となる適時打を放ち、１点を追加。さらに暴投が重なりまたも得点圏に走者を進めると、吉開が左前に適時打を放ち、８－１と試合の主導権を握る。

５回裏も松井が続投。しかし、先頭・盧彥祖に安打を許し、２死三塁とされると、４番・施季定華に本塁打を浴び２点を失う。続く打者にも右中間への二塁打を浴びるなど走者を背負ったが、後続を抑え最少失点で切り抜けた。この時点で規定によるコールドゲームが宣告され、８－３で慶大が勝利した。

前試合に引き続き、チャンスを逃さずに得点する攻撃を見せ、チーム全体の好調さが伺える。また、福井直はこの日２試合とも指名打者として出場し、３安打４打点を記録。復活の兆しを見せた。翌日以降も鹿児島を舞台に慶大打線が火を噴くことを期待したい。

（記事、写真：奈須龍成）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [4] 今津慶介（新総４・旭川東） 遊ゴロ 投犠 遊ゴロ 遊ゴロ 7 寳田裕椰（新経４・三重） [5]4 上田太陽（新商４・國學院久我山） 左安 遊安 投安 [8] 一宮智樹（新経２・八千代松陰） 遊ゴロ 遊安 左飛 [9] 𠮷田雄亮（新商４・慶應） 死球 右安 二ゴロ [7] 加藤右悟（新環２・慶應） 空三振 二飛 見三振 5 山口龍之介（新環４・大分上野丘） [3] 延末藍太（新商３・慶應） 二ゴロ 右安 四球 [D] 福井直睦（新商３・慶應） 空三振 左安 遊安 [2] 吉開鉄朗（新商４・慶應） 中飛 三ゴロ 左安 [6] 竹田一遥（新環２・聖光学院） 三安 二安 三ゴロ

◆慶大投手成績