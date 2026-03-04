【野球】台湾社会人チームに快勝　勢い止まらない慶大打線　薩摩おいどんリーグ　臺中台壽霸龍戦　@平和リース球場

３月３日（火）薩摩おいどんリーグ 臺中台壽霸龍戦 @平和リース球場
前の試合で名古屋商科大に１３－０と圧勝した慶大は、勢いそのままに台湾の社会人チーム・臺中台壽霸龍に挑んだ。３回表、竹田一遥（新環２・聖光学院）が内野安打で出塁し、今津慶介（新総４・旭川東）の犠打で１死二塁のチャンスを作ると、上田太陽（新商４・國學院久我山）の適時内野安打で先制する。さらに、吉田雄亮（新商４・慶應）、延末藍太（新商３・慶應）、福井直睦（新商３・慶應）にも適時打が生まれ、この回一挙５点を追加する。４回表は竹田一が内野安打や盗塁で三塁まで進塁すると、上田の適時内野安打で１点を追加する。４回裏は松井喜一（新経３・慶應）がマウンドに上がるも、四球と二塁打でピンチを招き、遊ゴロ間に１点を返される。しかし、５回表に、福井直が前試合と合わせて３本目となる適時打を放つと、吉開鉄朗（新商４・慶應）もこれに続き、８－１と点差を広げる。５回裏、松井は２死三塁のピンチを招くと、４番・施季定華に意地の一発を浴び、５点差に迫られる。しかし後続を抑え、５回裏を終える。その後、大会規定によりコールドゲームとなり、８－３で慶大が勝利した。
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|計
|慶大
|0
|0
|5
|1
|2
|0
|8
|臺中台壽霸龍
|0
|0
|0
|1
|2
|×
|3
この日の第１試合の名古屋商科大戦は１３－０と圧勝した。連戦ではあるが、この勢いを２試合目にもぶつけることができるか。２試合目の相手は台湾の社会人チームの臺中台壽霸龍（タイジョンタイショーバーロン）。臺中台壽霸龍は直近２年間で台湾の爆米花棒球聯盟というリーグで優勝、準優勝と好成績を収めている強豪である。
初回は上田が左安打、吉田が四球で出塁し２死一、二塁のチャンスを作るも、加藤右悟（新環２・慶應）が空三振に倒れる。
先発の竹内丈（新環４・桐蔭学園）はストライク先行での投球で初回を三者凡退に抑える。２回裏は１死二塁のピンチを背負うも、無失点で切り抜ける。
３回、先頭の竹田一が内野安打で出塁すると、今津の犠打で１死二塁のチャンスを作り、上田の適時内野安打で先制する。さらに、一宮知樹（新経２・八千代松陰）、吉田も続き２点目を奪取。その後も、延末の適時二塁打で３点目、福井直にも適時打が生まれ、この回一挙５点を追加する。
４回も竹田一が内野安打を放つと、今津の遊ゴロの間に二塁へ進塁。さらに、上田の打席で果敢に三盗を決める。上田の投安間に生還し、竹田一の自慢の俊足で６点目を挙げる。
４回裏からは松井がマウンドに上がる。しかし、四球と二塁打（エンタイトルツーベース）で１死二、三塁とピンチを招くと、続く陳冠澔の遊ゴロ間に１点を失う。
５回表、１死から延末が四球を選ぶと、暴投間に二塁へと進塁する。ここで福井直が前試合と合わせこの日３本目となる適時打を放ち、１点を追加。さらに暴投が重なりまたも得点圏に走者を進めると、吉開が左前に適時打を放ち、８－１と試合の主導権を握る。
５回裏も松井が続投。しかし、先頭・盧彥祖に安打を許し、２死三塁とされると、４番・施季定華に本塁打を浴び２点を失う。続く打者にも右中間への二塁打を浴びるなど走者を背負ったが、後続を抑え最少失点で切り抜けた。この時点で規定によるコールドゲームが宣告され、８－３で慶大が勝利した。
前試合に引き続き、チャンスを逃さずに得点する攻撃を見せ、チーム全体の好調さが伺える。また、福井直はこの日２試合とも指名打者として出場し、３安打４打点を記録。復活の兆しを見せた。翌日以降も鹿児島を舞台に慶大打線が火を噴くことを期待したい。
（記事、写真：奈須龍成）
◆慶大野手成績
|位置
|選手
|1回
|2回
|3回
|4回
|5回
|6回
|7回
|8回
|9回
|[4]
|今津慶介（新総４・旭川東）
|遊ゴロ
|投犠
|遊ゴロ
|遊ゴロ
|7
|寳田裕椰（新経４・三重）
|[5]4
|上田太陽（新商４・國學院久我山）
|左安
|遊安
|投安
|[8]
|一宮智樹（新経２・八千代松陰）
|遊ゴロ
|遊安
|左飛
|[9]
|𠮷田雄亮（新商４・慶應）
|死球
|右安
|二ゴロ
|[7]
|加藤右悟（新環２・慶應）
|空三振
|二飛
|見三振
|5
|山口龍之介（新環４・大分上野丘）
|[3]
|延末藍太（新商３・慶應）
|二ゴロ
|右安
|四球
|[D]
|福井直睦（新商３・慶應）
|空三振
|左安
|遊安
|[2]
|吉開鉄朗（新商４・慶應）
|中飛
|三ゴロ
|左安
|[6]
|竹田一遥（新環２・聖光学院）
|三安
|二安
|三ゴロ
◆慶大投手成績
|選手
|投球回
|打者
|投球数
|被安打
|被本塁打
|与四死球
|三振
|失点
|自責点
|先発
|竹内丈（新環４・桐蔭学園）
|3
|13
|42
|2
|0
|2
|1
|0
|0
|2
|松井喜一（新商３・慶應）
|2
|11
|31
|4
|1
|1
|0
|3
|3