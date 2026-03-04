【野球】台湾社会人チームに快勝　勢い止まらない慶大打線　薩摩おいどんリーグ　臺中台壽霸龍戦　@平和リース球場

野球戦評

３月３日（火）薩摩おいどんリーグ　臺中台壽霸龍戦　@平和リース球場

前の試合で名古屋商科大に１３－０と圧勝した慶大は、勢いそのままに台湾の社会人チーム・臺中台壽霸龍に挑んだ。３回表、竹田一遥（新環２・聖光学院）が内野安打で出塁し、今津慶介（新総４・旭川東）の犠打で１死二塁のチャンスを作ると、上田太陽（新商４・國學院久我山）の適時内野安打で先制する。さらに、吉田雄亮（新商４・慶應）、延末藍太（新商３・慶應）、福井直睦（新商３・慶應）にも適時打が生まれ、この回一挙５点を追加する。４回表は竹田一が内野安打や盗塁で三塁まで進塁すると、上田の適時内野安打で１点を追加する。４回裏は松井喜一（新経３・慶應）がマウンドに上がるも、四球と二塁打でピンチを招き、遊ゴロ間に１点を返される。しかし、５回表に、福井直が前試合と合わせて３本目となる適時打を放つと、吉開鉄朗（新商４・慶應）もこれに続き、８－１と点差を広げる。５回裏、松井は２死三塁のピンチを招くと、４番・施季定華に意地の一発を浴び、５点差に迫られる。しかし後続を抑え、５回裏を終える。その後、大会規定によりコールドゲームとなり、８－３で慶大が勝利した。

123456789
慶大0051208
臺中台壽霸龍00012×3

この日の第１試合の名古屋商科大戦は１３－０と圧勝した。連戦ではあるが、この勢いを２試合目にもぶつけることができるか。２試合目の相手は台湾の社会人チームの臺中台壽霸龍（タイジョンタイショーバーロン）。臺中台壽霸龍は直近２年間で台湾の爆米花棒球聯盟というリーグで優勝、準優勝と好成績を収めている強豪である。

初回は上田が左安打、吉田が四球で出塁し２死一、二塁のチャンスを作るも、加藤右悟（新環２・慶應）が空三振に倒れる。

３打数３安打の上田

先発の竹内丈（新環４・桐蔭学園）はストライク先行での投球で初回を三者凡退に抑える。２回裏は１死二塁のピンチを背負うも、無失点で切り抜ける。

先発・竹内

３回、先頭の竹田一が内野安打で出塁すると、今津の犠打で１死二塁のチャンスを作り、上田の適時内野安打で先制する。さらに、一宮知樹（新経２・八千代松陰）吉田も続き２点目を奪取。その後も、延末の適時二塁打で３点目、福井直にも適時打が生まれ、この回一挙５点を追加する。

４回も竹田一が内野安打を放つと、今津の遊ゴロの間に二塁へ進塁。さらに、上田の打席で果敢に三盗を決める。上田の投安間に生還し、竹田一の自慢の俊足で６点目を挙げる。

生還する竹田一

４回裏からは松井がマウンドに上がる。しかし、四球と二塁打（エンタイトルツーベース）で１死二、三塁とピンチを招くと、続く陳冠澔の遊ゴロ間に１点を失う。

５回表、１死から延末が四球を選ぶと、暴投間に二塁へと進塁する。ここで福井直が前試合と合わせこの日３本目となる適時打を放ち、１点を追加。さらに暴投が重なりまたも得点圏に走者を進めると、吉開が左前に適時打を放ち、８－１と試合の主導権を握る。

適時打を放った吉開

５回裏も松井が続投。しかし、先頭・盧彥祖に安打を許し、２死三塁とされると、４番・施季定華に本塁打を浴び２点を失う。続く打者にも右中間への二塁打を浴びるなど走者を背負ったが、後続を抑え最少失点で切り抜けた。この時点で規定によるコールドゲームが宣告され、８－３で慶大が勝利した。

前試合に引き続き、チャンスを逃さずに得点する攻撃を見せ、チーム全体の好調さが伺える。また、福井直はこの日２試合とも指名打者として出場し、３安打４打点を記録。復活の兆しを見せた。翌日以降も鹿児島を舞台に慶大打線が火を噴くことを期待したい。

（記事、写真：奈須龍成）

慶大野手成績

位置選手1回2回3回4回5回6回7回8回9回
[4]今津慶介（新総４・旭川東）遊ゴロ投犠遊ゴロ遊ゴロ
7寳田裕椰（新経４・三重）
[5]4上田太陽（新商４・國學院久我山）左安遊安投安
[8]一宮智樹（新経２・八千代松陰）遊ゴロ遊安左飛
[9]𠮷田雄亮（新商４・慶應）死球右安二ゴロ
[7]加藤右悟（新環２・慶應）空三振二飛見三振
5山口龍之介（新環４・大分上野丘）
[3]延末藍太（新商３・慶應）二ゴロ右安四球
[D]福井直睦（新商３・慶應）空三振左安遊安
[2]吉開鉄朗（新商４・慶應）中飛三ゴロ左安
[6]竹田一遥（新環２・聖光学院）三安二安三ゴロ

◆慶大投手成績

選手投球回打者投球数被安打被本塁打与四死球三振失点自責点
先発竹内丈（新環４・桐蔭学園）31342202100
2松井喜一（新商３・慶應）21131411033

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