【野球】攻守とも粘って粘って点につなげる　チャンスを逃さずつかんだ勝利　薩摩おいどんリーグ　日本製鉄瀬戸内戦　＠平和リース球場

３月４日（水） 薩摩おいどんリーグ 日本製鉄瀬戸内戦 ＠平和リース球場

前日は２試合とも”完璧”な快勝を見せた慶大。この日も勢いそのままに積極的な攻撃と相手に隙を与えず、ぬかりのない守備力を見せる。初回、先頭打者・服部翔（新政３・星稜）が中二塁打を放つと、４番・中塚遥翔（新環３・智辯和歌山）の内野適時打で先制点を取る。その裏、先発・渡辺和大（新商４・高松商業）は無死満塁のピンチを招き、同点に追いつかれる。しかし、その後は２回連続三者凡退で締めるなど、実力をしっかりと示した。４回表では、中塚が四球を選ぶと打線がつながり、最後は相手の暴投で勝ち越し点を挙げる。３番手・栗林兼吾（新商４・小山台）が流れを渡さない投球で抑え、迎えた８回表。代打・福井直睦（新商３・慶應）が内野安打の間に本塁へ生還し、待望の追加点となる。３－１の３連勝で試合は終了した。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 日本製鉄瀬戸内 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

前日の２試合は、それぞれ１３点差、５点差と相手に大きくリードする形で終えた。３連勝のかかるこの試合でも、その圧倒的な強さを示したい。対する日本製鉄瀬戸内は、昨年、社会人野球の二大トーナメントである都市対抗野球大会と社会人野球日本選手権に出場した実力者だ。

初回、先頭打者・服部が幸先の良い中二塁打で、チームに前日と変わらぬ勢いを呼びこむ。続く期待の新入生・藤田一波（新環１・智辯和歌山）がきっちり犠打を決めると、同じ智辯和歌山高校出身のけがから復帰した４番・中塚が、カウント１－０から迷いなくバットを振り、適時内野安打。貴重な先制点を早々に獲得する。

この日の先発は左腕・渡辺和。次期エースとしての位置を不動にするような安定した投球を見せたい。しかし、立ち上がりは苦戦する。先頭打者に右前安打を浴びると、四球もあり一気に無死満塁のピンチに。その後、４番打者に適時打を許し、１－１の同点とされる。１回表での勢いをそのまま返される形になった。しかし、なおも続くピンチに対し、ここは冷静に対処。続く打者を三振に封じ、最後は乱れのない守備で併殺に成功。勝ち越しを許さず、良い形で初回を終える。

２回表の攻撃では、一宮知樹（新経２・八千代松陰）や今津慶介（新総４・旭川東）が安打を放つも、走塁死に終わる。２回裏、１死一塁の場面で捕手・渡辺憩（新商３・慶應）は盗塁を試みた一塁走者を見逃さず、安定の送球で盗塁を刺す。その後、初回安打を放っている１番打者が回ってくるも、凡打に抑える。

３回表、ここで藤田が左安打を放ち、期待に応える。しかし、盗塁に失敗し得点には結びつかない。その裏、打線の奮闘に応えるように、渡辺和が完璧な投球を披露。初回にのぞかせた不安を打ち消すように、上位打線を三者凡退に封じた。

勝ち越し点の欲しい４回表。中塚がフルカウントから粘り四球を選ぶと、その後６番・横地広太（新政４・慶應）も同じく四球で出塁。２死一、三塁の場面で投手の暴投により三塁にいた中塚が本塁に生還。これが勝ち越し点となり、２－１で慶大リードの状況を作る。

６回裏、投手は２番手・入江祥太（新環２・石橋）に交代。捕手は渡辺憩から吉開鉄朗（新商４・慶應）、左翼手は横地から貞包健勝（新環３・城北）に交代した。２死一、二塁のピンチを迎えるが、入江は空振り三振をとり、流れを渡さない。

７回表、主将・今津が守備の隙を狙い右安打、続く林純司（新環３・報徳学園）も中安打を放ち、１死一、二塁のチャンスを作る。しかし、続く服部の打球は痛恨の併殺打となり、勝ち越し点は持ち越しに。７回裏、入江が連続で四球を出し１死一、二塁のピンチとなる。入江に代わってピンチの場面を任された栗林だが、後続を三振にとる。

勝利を決めたのは８回表。先頭は、藤田に代わり前日３安打４打点を挙げた福井直。相手の失策が絡み一塁に出ると、盗塁に成功。２死二塁の場面、５番・貞包が内野へ打つと、二塁にいた福井直が本塁へ向かってダッシュ。見事追加点を決め、３－１となる。

８回裏も、栗林が安定感ある投球を披露。この日、打者６人に対し３つの三振を奪う好投を見せた。９回裏では、４番手・田上遼平（新商４・慶應湘南藤沢）が登板。最後をきっちり締め、３連勝を決めた。

この日の慶大の安打数は９。そして失策は０に抑えた。積極的な攻撃と安定感のある守備。この２つを地道に積み上げることでしっかりと点につなげていける力を証明した。この姿勢が残りのおいどんリーグでの試合、そしてそれを糧にして臨む春季リーグ戦での勝利をも導くはずだ。

（記事：片山春佳、写真：奈須龍成、片山春佳）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [5] 服部翔（新政３・星稜） 中２ 三邪 四球 遊併 [8] 藤田一波（新環１・智辯和歌山） 捕犠 左安 右飛 H3 福井直睦（新商３・慶應） 投失 3 延末藍太（新商３・慶應） [3] 吉野太陽（新法４・慶應） 遊飛 空三振 二ゴロ 見三振 8 丸田湊斗（新法３・慶應） [D] 中塚遥翔（新環３・智辯和歌山） 二安 四球 見三振 右飛 [2] 渡辺憩（新商３・慶應） 遊安 右飛 見三振 7 貞包健勝（新環３・城北） 一安 [7] 横地広太（新政４・慶應） 二ゴロ 中飛 四球 遊飛 2 吉開鉄朗（新商４・慶應） 空三振 [9] 一宮智樹（新経２・八千代松陰） 遊安 中飛 二飛 二ゴロ [4] 今津慶介（新総４・旭川東） 二安 二ゴロ 右安 空三振 4 上田太陽（新商４・國學院久我山） [6] 林純司（新環３・報徳学園） 右飛 空三振 中安 空三振

◆慶大投手成績