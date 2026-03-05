【野球】爆発打線に恐れなし　つないだ先に吉野の特大本塁打！／薩摩おいどんリーグ　ＮＴＴ西日本戦　＠平和リース球場

３月５日（木） 薩摩おいどんリーグ ＮＴＴ西日本戦 ＠平和リース球場

この日１試合目の杏林大戦では、計２７本の安打、そして吉田雄亮（新商４・慶應）の本塁打も生まれ、絶好調の中にいる慶大。２試合目の相手は、強豪社会人野球チームであるNTT西日本。ここでも、同様に打線を爆発させ、得点へと結びつけ、相手に動じない強さを見せたい。２回表、中塚遥翔（新環３・智辯和歌山）が二塁打で出塁し、続く市橋慶祐（新商３・小野）の内野安打で先制点を獲得する。勢いづいた慶大は、３回にも猛攻。２死二、三塁の場面で、吉野太陽（新法４・慶應）が値千金の右フェンス越えの本塁打を放ち、一気に差を広げる。しかしその後、相手投手が交代すると、凡打が続く。その間マウンドを任された鈴木佳門（新経２・慶應）がきっちり守り抜き、７回表。林純司（新環３・報徳学園）の適時打で得点を決めると、ついに打線に再び火が付き、８回にもう１点を重ね、６－１で堂々勝利した。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 慶大 0 1 3 0 0 0 1 1 0 6 NTT西日本 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

この日２試合目の相手は、NTT西日本。昨年の都市対抗野球大会で８強、さらに社会人野球日本選手権では４強まで進んだチームだ。迎える慶大打線陣は、今回のおいどんリーグで好成績を残した強打者が名を連ねる。強豪社会人野球チームに対し、どれだけ自分たちの攻撃に持っていけるかが鍵となる。強力打線で臨んだ今試合。まさに総力戦の盤石な布陣で先発を務めるのは、沖村要（新商４・慶應）。立ち上がりは好調で、先頭打者から三振を取る好コントロールをみせる。

先制点の行方は２回表。４番・中塚が二塁打で出塁すると、５番・市橋の左前安打で本塁に滑り込み、チームを勢いづける貴重な１点となる。守り切りたいその裏、沖村は１死から四球で出塁を許すが、粘りの投球と盤石な守備で併殺に仕留める。

３回の攻撃、９番・林純が遊失により出塁すると、１番・服部翔（新商３・星稜）が左前安打。２死二、三塁というチャンスの場面で吉野が右フェンス越えの特大本塁打を放ち、一挙３点を追加。４ー０と相手チームにプレッシャーを与え、慶大の流れを作る。

その裏、先頭打者に失策で進塁を許すと、続く打者に犠打を決められ、さらに走者が二塁へ進んでしまう。続く打者の放った打球は、前日も完璧な守備を見せた遊撃手・林純のグラブへ。遊直でピンチを凌ぐ。そんな野手陣に応えるように、沖村は最後は三振で締める。続く４回裏、先頭打者を四球で出塁させると、内野ゴロの間に１点を返される。しかしそこで崩れることはなく、最小失点で切り抜けた。

投手の奮闘に応えたい打撃陣だが、４、５回ともに三者凡退となってしまう。５回裏、沖村から昨季リーグ戦での活躍も記憶に新しい鈴木佳へスイッチ。早々とアウトカウントを２とするも、安打を浴び、さらに盗塁を許す。２死二塁の場面だったが、フルカウントから冷静な投球で三振に仕留めた。

相手投手に完全に抑えられていた打線が再び動き出したのは、７回表。吉開鉄朗（新商４・慶應）が左翼線上へ勢いよく安打を放ち出塁すると、続く今津慶介（新総４・旭川東）が今度は右翼線上へ飛ばし、二塁打に。その間に一塁にいた吉開は本塁へ帰ろうとするが、ここはわずかに間に合わずアウト。２死二塁の場面で流れを引き戻すチャンスを掴んだのが、林純だ。２ー２から球をバットの先に当てると、打球は大きく飛び左中間へ。これが適時三塁打となり、今津が本塁に生還する。

点差を４点としたこの１点が、残りの試合の流れを決めた。７回裏には、鈴木佳が並ぶ代打選手を前にして堂々の三者凡退。

続く８回表、代打・石崎世龍（新商４・慶應）が中前安打を放つと、続く中塚が四球を選び、１死一、二塁に。続く市橋の打席。相手の失策により、二塁にいた石崎の代走・藤田一波（新環１・智辯和歌山）が本塁へ走り、さらに追加点を獲得する。

その裏、鈴木佳は３回を１被安打、２奪三振の無失点でマウンドを降り、３番手として昨季の名リリーバー・水野敬太（新経３・札幌南）が登板。四球や盗塁を許す場面もあったが、最後に決める安定感ある投球は来季での活躍をも予感させた。落ち着いてアウトを重ね試合終了。６－１で勝利、そして５連勝を飾った。

一度は勢いを落とした打線であったが、そのままでは終わらなかった。その間粘り強く守備をこなすことで、再び流れを自分たちのものへと引き戻した。そういった意味で、大きな経験値を得ることができたといえるだろう。このおいどんリーグで得た様々な経験が、神宮での一戦一戦に活きるに違いない。

（記事：片山春佳、写真：奈須龍成、河合亜采子）

◆慶大野手成績

位置 選手 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 [5] 服部翔（新政３・星稜） 三直 左安 右邪 投ゴロ 四球 [8] 丸田湊斗（新法３・慶應） 遊ゴロ 左飛 左直 二併 H 石崎世龍（新商４・慶應） 中安 R8 藤田一波（新環１・智辯和歌山） 投犠打 H3 吉野太陽（新法４・慶應） 三安 右本 空三振 遊飛 二ゴロ [9] 中塚遥翔（新環３・智辯和歌山） 左２ 四球 左飛 四球 R9 竹田一遥（新環２・聖光学院） [D] 市橋慶祐（新商３・小野） 左安 遊ゴロ 二飛 二失 RD 貞包健勝（新環３・城北） [7] 一宮智樹（新経２・八千代松陰） 二ゴロ 遊ゴロ 左飛 左安 [2] 吉開鉄朗（新商４・慶應） 三併 遊ゴロ 左安 右飛 [4] 今津慶介（新総４・旭川東） 左飛 見三振 右２ 見三振 4 上田太陽（新商４・國學院久我山） [6] 林純司（新環３・報徳学園） 遊安 空三振 左３ 空三振

◆慶大投手成績