【競走】東×慶・桐朋高校対談　高橋諒／吉澤登吾／細萱颯生（前編）／六大学対校陸上直前企画２０２６ No.１

東京六大学陸上部には、全国から強者たちが入部する。同じ高校から強い選手が輩出されることも珍しくない。彼らもまた、同じグラウンドで汗を流した。東京都国立市にある中高一貫進学校、私立桐朋高校。そこから、２人は慶大に、１人は東大に進学。十種競技の高橋諒（新３年・慶大）、走幅跳びの細萱颯生（新３年・慶大）、８００ｍの吉澤登吾（新２年・東大）。主戦場の異なる３人は、大学陸上の舞台で再開を果たした。今回は、ともに過ごした中高５年間の記憶を振り返り、彼らの現在地とこれからについて、前後編に分けてお届けする。

――陸上競技を始めたきっかけは？

高橋：僕は小学校の時から足が速かったのが１番大きな理由です。中学の時の体力測定で顧問の先生方に勧められて、それが競技を始めるきっかけでした。

細萱：僕も、競技を始めたきっかけは高橋と一緒で、中１の時のスポーツテストで１００m走と幅跳びで割といい記録が出たんです。元々小学校まではサッカーをやっていましたが、顧問の先生からお誘いをいただいて、そこで入部することに決めました。そこから陸上をずっとやっているという形です。

吉澤：僕も小学校の時はサッカーをやっていて、足は元々速かったんです。もっと足が速くなったらサッカーにも活きるかなと思い競技を始めて、中学に入ってから陸上を本格的にやり始めました。

――中学受験で桐朋中学校に進学されたわけですが、進学を決めた理由は？

高橋：まず中学校を選ぶにあたって男子校がいいなと考えて、色々な文化祭に行った時に、桐朋は校舎も綺麗で楽しかったのが印象深かったです。ただ、結構前のことなので、なぜ桐朋にしたかはあんまり覚えてなくて…綺麗な校舎にすごく惹かれたのは覚えてます。

細萱：僕も中学受験するにあたって、男子校にまず絞って、その上で自分の学力に合うところを探していました。桐朋は、校舎が綺麗でグラウンドも結構広いんですよ。土グラウンドなんですけど、かなり広くて。その時は陸上のことは考えてなかったんですけど、部活の練習でも色々なことができそうだなと思い、桐朋に決めました。

吉澤：僕は兄が桐朋高校に通っていたのが１番大きかったです。親にも「受けてみたら？」と言われたぐらいで、入学する前からすごく行きたいという思いがあったわけではないですね。気づいたら桐朋に入っていたみたいな感じです。

――桐朋中学校の陸上競技部で出会ったときのお互いの第１印象について

吉澤：２人の第１印象は…覚えてないです。先生の第１印象ぐらいしか覚えてない。最初に会った時のことはあんまり覚えてないかもしれないです。

細萱：僕も吉澤の第１印象は…ちょっと覚えてなくて。でも高橋の方は、当時中１の時は眼鏡をかけてたんですけど、パっと見そんなに速そうとか運動できそうという風には見えなかったんです。でもスポーツをしてみたら足が速いだけじゃなくてもう何でもできるし、体育の授業でも本当に力も強くて体格も良かったので、そこが１番のギャップで面白かったなと思います。

高橋：細萱とは同じクラスで「静かめな雰囲気なのにめっちゃ運動できるな」というのが第１印象でした。吉澤は…あんまり覚えてないんですけど、とりあえず周りのみんなが「やばいやつ入ってくるぞ」「速いやつ入ってくるぞ」みたいな。それで最初の大会で、中１の大会記録とか急に出してびっくりしたのを覚えてます。

――高橋選手と細萱選手が慶應の競走部、ひいては慶應義塾大学を目指した理由は？

高橋：１つは桐朋に似た環境で練習できるから、２つ目は尊敬している先輩が慶應に入ったからです。慶應の練習は結構自由に組めるんですけど、桐朋もある程度自分がやりたいことを先生に伝えてできるので、その環境が似ていたことが、大学で陸上をするのにあたって良い練習環境かなと思いました。２つ目の「尊敬している先輩」は豊田兼選手（令７理卒・桐朋／現トヨタ自動車）のことです。昨年度の慶應競走部主将を務めていて、オリンピックにも出場されてる方で、競技が強いところはもちろんなんですけど、常に優しかったところを本当に尊敬しています。僕もそういう人になりたいと思っているので、尊敬している人を追って慶應に入ろうと考えました。

細萱：僕が慶大を目指した理由は、桐朋と練習スタイルが似ているところが大きいです。自分で練習メニュー、テーマ、今日何したいかなどを決めながらやっていくというスタイルで中高６年間やっていたので、それを慶應でもできるという風に聞いて選びました。あとは勧誘を高１ぐらいの時にして頂いて、それも影響が大きかったです。豊田選手をはじめとした桐朋の先輩方が慶應に進学することも多かったので、自然と慶應に入る流れになったかなと思います。

――慶大の入試の際、高橋選手と細萱選手２人で協力して入試の対策をしたんですか？

高橋・細萱：全然ないですね。どっちも推薦なので。２人で目指そうみたいなことはなかったよね、多分。それぞれたまたま慶應だったみたいな感じでした。

――そうなんですね。豊田兼選手が憧れの選手だったということは、やっぱり桐朋の陸上部全体として、「豊田先輩すごいな」みたいな空気は強くあったんですね。

高橋：僕の代で慶應競走部が５人いまして、同期の桐朋高校陸上部の１８人中６人が慶應に進学して、そのうち５人が競走部に入ったので、豊田さんの影響は結構大きいのかなという風に思います。

――吉澤選手は競技と受験勉強をどうやって両立させたのでしょうか？

吉澤：結構早い時期から勉強も、陸上も順調にやれてたっていうのが１番大きいかなって思います。陸上も夏まではインハイもあるし、夏まではやるって決めていたので、それを見越して勉強の方も早いうちから進めていたっていうのは大きかったかもしれないです。

高橋：僕吉澤とはＵ２０の世界大会で一緒にペルー行ったんですけど、８月末ぐらいなんですけどずっとホテルで勉強してました。僕は違う部屋行ってました。邪魔しないように。

吉澤：でもそのせいで僕が朝寝坊してしまった(笑)。部屋１人だったから…

――吉澤選手が東大を目指されたのは何がモチベーションだったんですか？

吉澤：何かモチベーションがあったというよりは、もう「東大に行くものだ」みたいな考えがあって、当たり前だったみたいな感じです。逆に、僕の中でそのぐらいの気持ちだったからやれたところもあって、他（の選択肢）は考えられないです。

陸上については、僕は縛られなければどこでもいいかな、と考えていました。高校の時も練習で実際に走るときは１人でやることが多かったので。だから強いチームに行きたいという思いはあまりなくて、むしろ今まで通り自分で練習を考えながらやりたいなと。そこもちょうど東大とマッチしたのもあって、東大を目指しました。

――ちなみに吉澤選手は慶應を目指そうみたいなことは考えられてたんですか？

吉澤：先生に慶應を勧められたような時もあったんですけど、僕は全然考えてなかったですね。



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（取材・記事：鈴木拓己／慶應スポーツ新聞会 取材協力：東京大学陸上運動部・慶應義塾體育會競走部）