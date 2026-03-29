【競走】東×慶・桐朋高校対談　高橋諒／吉澤登吾／細萱颯生（後編）／六大学対校陸上直前企画２０２６ No.１

東京六大学陸上部には、全国から強者たちが入部する。同じ高校から強い選手が輩出されることも珍しくない。彼らもまた、同じグラウンドで汗を流した。東京都国立市にある中高一貫進学校、私立桐朋高校。そこから、２人は慶大に、１人は東大に進学。十種競技の高橋諒（新３年・慶大）、走幅跳びの細萱颯生（新３年・慶大）、８００ｍの吉澤登吾（新２年・東大）。主戦場の異なる３人は、大学陸上の舞台で再開を果たした。今回は、ともに過ごした中高５年間の記憶を振り返り、彼らの現在地とこれからについて、前後編に分けてお届けする。

――大学に入学されてから、お互いの大会の結果や成績とかを見てどう思っているのか、というのをお聞かせいただきたいかなと思います。

高橋：細萱はまだまだもっと記録出せるなという印象です。走幅跳の自己ベストが僕と一緒なんですけど、ポテンシャルは細萱の方があると感じてて、本当に７m６０、７０出せるんじゃないかと感じています。吉澤は受験の関係でしょうがないところはあるんですけど、１年目はノーコメントで。でも、陸上を続けてくれたのは嬉しかったですね。てっきり高校でやめちゃうんじゃないかなと思っていたので、続けてくれたのはほっとしました。

――吉澤選手は大学でも陸上を続ける気で受験勉強をされてたんですか？

吉澤：あんまり考えてなかったですね。入ってやる気が起きればぐらいの感じでした。高校である程度結果を残してきたという感覚が僕の中にあって、大学でまたやるんだったらそれを超えたいな、超えられるのかな、とか考えてたんですが、結局僕の中では「いける」という判定で今やっています。

――続いては細萱選手、大学入学の高橋選手と吉澤選手のプレーを見てどう思われているのか、聞かせていただきたいです。

細萱：吉澤に関しては受験のブランクがあると思うので、１年目はしょうがないというか、むしろ２年目から全然上がっていくんじゃないかなと思ってるんですけど、本人が今どういうモチベーションなのかはちょっと気になっています。でも絶対今年はいけると思うので、そこは頑張って欲しいなと思います。

高橋は大学入ってから、大１はいきなり関カレで優勝して凄く良い流れだったと思うんですけど、U２０で肉離れしてから結構怪我を繰り返してるイメージがあって、全日本インカレもまだ１回も出ていないと思うので、いまいち出し切れてないなっていう印象を受けています。彼のポテンシャルはこんなもんじゃないと中高から見ているので、そろそろポテンシャルを出してほしいなとは思ってます。

――吉澤選手、高橋選手と細萱選手の今までの活躍についてどう思われてるかを聞かせていただきたいです。

吉澤：２人とも「もっと記録出してもいいな」と思ってます。陸上続けてる限りは絶対真面目にやっていくだろうから、長い目で、僕に対してもそう見てほしいですし、２人に対してもそう見ていますね。「全然まだまだやれるでしょ」という感じですね。

――ここからは、大学入学後から今までの自分の成績やプレーを振り返って、今現在どういう心境なのかなっていうところを聞かせていただきたいです。

高橋：入学して１ヶ月で関東インカレを優勝していい流れに乗ったと思ったんですけど、８月末の世界大会で肉離れをしてから、速いスピードで走ることが少し怖くなっていました。あと関東インカレで１部に残留しなければいけないというプレッシャーを感じて、１年の冬の練習であまりスピードを出すことができませんでした。そのままシーズンに入った結果、シーズンで急にスピードを上げて怪我するという状態になりました。２年生の頃は正直モチベーションが低かったです。でも、最近は冬の練習をしっかりと積めていて、レベルの高い選手たちと合宿もして、「また日本一取りたいな」という強い気持ちが出てきました。

細萱：僕も怪我で言うと大１の４月、ちょうど六大学対校戦で肉離れをして、夏からの復帰になりました。大１の時は試合数もそんなに重ねられなかったので、怪我のせいで出しきれないまま終わってしまいました。大２に関しても、関東インカレの出場標準記録を切っていなかったので、もう１度春に記録を出そう、という気持ちを持って臨んだのですが、春先にまた肉離れをしてしまって、再び夏頃から試合に出始めて、１０月頃にやっと自己ベストを出して関カレ標準を切ることができました。

僕はモチベーションで言うと高校の時より今の方がうなぎ上りに高くなっています。練習に対しての意識が高まってきていることが大きいです。高校のときは練習をとにかくガムシャラにやって、試合本番は「どうにかなるっしょ」みたいに臨んでたのですが、大学に入ってからは練習に対して自分の課題を持って、それを１つ１つ解決していくみたいな形で、毎日練習を楽しくやれています。そのおかげもあって、着々と実力を積めてるかなと思っています。

吉澤：僕は大学入って高校までの記録で日本選手権は出られたのですが、そこからは特に大きなこともなく、記録もあまり出せずに冬に入り、主観的には「こんなもんかな」という感じです。うまくいったとも思っていないし、悪いとも思っていないというか、これからという感じですかね。

――これからのトラックシーズンに向けての記録面や試合面での目標があれば聞かせていただきたいかなと思います。

高橋：まず関東インカレで優勝して、その２週間後にある日本選手権で入賞したいと考えています。そして、その日本選手権は６月の中旬なんですけど、その３ヶ月後の全日本インカレ、学生の日本一を決める大会でメダルを取りたいです。今のところは日本選手権に合わせようと考えていて、その途中の関東インカレでいい記録を出せればいいかなと思っています。関東インカレから全集中して合わせると良くないということを昨シーズン学んだので、もっと高い目標を掲げた上で関東インカレから戦うことで、結果的にいい記録がついてくるのかなと思っています。

細萱：目標は関東インカレで入賞することです。怪我さえしなければ今回初出場になるんですけど、出場するからにはチームに貢献するために、点数は取らないと意味がないので、そこを目標にしていきたいと思ってます。最近は、記録面でのモチベーションはあまりなく、「自分の持ってる力を最大限出していきたい」という気持ちです。それがどれくらいの記録になるかは分からないので、具体的に何ｍ跳びたいというよりは、日々コツコツやって行けるとこまで行きたいと思っています。

吉澤：今年のはっきりとした目標はないといえばないのですが、挙げるとすれば日本選手権に出たいというのと、全日本インカレで４００ｍにも出たいというところですね。

――８００mを主戦場にする中で、４００ｍでも全日本インカレに出たいというのはどういう狙いがあってのことなのですか？

吉澤：将来的な８００ｍのタイムを上げていくにあたって、もうちょっと４００ｍを早くしたい部分もあるので、あまり８００ｍだけに絞ってやっていくというよりは、違う距離にも力を入れつつやりたい気持ちがあります。それもあって、８００ｍの目標だけに向かってやっていくのは違うなと感じていて、今シーズンは８００ｍのことは考えすぎず、４００ｍにも取り組んで、スピードを磨くところをメインにやっていくという感じです。

――４月５日に行われる六大学対抗戦について

高橋選手は、六大学対抗戦で注目する選手の名前として、「細萱選手」の名前をあげていましたが、その理由は？

高橋：彼が今、ベスト７m４０という記録なんですけど、まだまだこんなもんじゃないというのは彼の跳躍を見てて分かるので、六大学対校戦で自己ベストを出してほしいとまでは言わないんですけど、来シーズンは「７ｍ後半」跳んでほしいなと期待しています。というか、多分跳べる選手なので、自己ベストよりも高い記録が望める選手として名前をあげました。

――皆さんは、今後のトラックシーズンにあたり、この六大学対校戦をどのような位置づけにしていますか？今大会で狙っている記録などをお聞かせください

高橋：僕の専門種目（十種競技）は六大学対校戦にはないので、投擲種目に出ようと考えていて、そこで自己ベストを出すというのを目標に掲げています。六大学対校戦は関東インカレの前哨戦と考えてて、やっぱり公式戦で大きい大会という認識もみんな持っています。気合も入ると思うので、冬季練習の成果が試される大会だと考えてます。大学と大学の公式戦としてみんなで戦っていかないといけないので、そこは引き締めてやっていきたいと思います。

細萱：六大学対校戦は、関東インカレに出場したり、入賞する選手たちもいると思うので、そういう人たちに食らいつくというか、超えるような姿勢を見せて、上位を狙っていきたいと思っています。だから関東インカレの前哨戦ですよね。大１で肉離れして、大２も大会１週間前に肉離れして出れなかったので、自分の中では因縁というか、怪我のターニングポイントみたいな大会でもあります。今年は上位を狙っていくんですけど、前提として「怪我はしないぞ」っていうところでやっていきたいなと思ってます。

吉澤：僕は、半年以上空いての８００ｍの今シーズンの初戦で、結構久々ではあるんですけど、実戦の感覚を思い出すことが目的の１つです。ただ、それだけを目的に出るわけではなく、日本選手権のタイムを狙っていきたいので、それに合わせたようなレースをしていくことがこの大会の目標になります。

――六大学対抗戦に向けて一言で意気込みをお願いします。

高橋：僕はおそらく２種目出るんですけど、そこで１０点以上獲得して部に貢献したいと考えています。

細萱：１番取ります！

吉澤：日本選手権までレースの本数も少ないですし、後悔がないように自分のレースをやり切りたいと思います。

――皆さん、取材にご協力いただきありがとうございました！

直前企画はまだまだ続きます。今後の記事も引き続きお楽しみに！

（取材・記事：鈴木拓己／慶應スポーツ新聞会 取材協力：東京大学陸上運動部・慶應義塾體育會競走部）