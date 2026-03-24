【バスケ（女子）】シックスマンとしての誇り 挫折を乗り越えてその先へ／４年生卒業企画「光るとき」　No.61・吉田千里

２５年度に卒業を迎える４年生を特集する特別企画「光るとき」。第６１回となる今回は、女子バスケットボール部の吉田千里（理４・田園調布雙葉）。慶大女子バスケ部における吉田の役割は“シックスマン”。誰よりも強い気持ちでプレーを続けてきた、吉田の４年間に迫る。

中高バスケと大学バスケのギャップ

吉田のバスケ人生は、小学校のクラブ活動でバスケを選んだことをきっかけにスタートする。中学・高校ではキャプテンを務め、自らが先頭に立ってどんな状況でもチームを引っ張る存在だった。しかし慶大バスケ部に入部して以降、状況は一変。自分のレベルでは何もしないほうが良いのではないか、と思うようになったという。「上手くいかないが何をすべきかも分からないのが苦しかった。未来に光がないように感じた」という。その中で吉田は、プレー以外の面でチームに貢献することを選んだ。当時を振り返って、「切り替えるというよりは、そうすることが一番貢献できる方法だった。プレーを捨てたわけではなく、自分の中で優先順位が変わった結果だった」と話した。

ベンチ入りした２年生

２年生になると吉田はついにベンチ入りを果たすが、だからといって必ずコートに立てるわけではない。ただ、コートに立てない悔しさはあったものの、ベンチメンバーとしてチームと同じ行動ができる喜びの方が大きかったという。学年も上がって試合に出られないことへの言い訳が１つ通用しなくなり、吉田は自身の実力と向き合いながら、その悔しさを受け入れていった。

AチームとBチームを反復する日々

３年生になると徐々にコートに立つ時間が増え、早慶戦や慶関戦にも出場するようになった。しかしその立場は、AチームとBチームの狭間だった。吉田はこの時期を「一番きつかった」と振り返る。Aチームではわずかなミスが降格に繋がり、チームの勝敗にも直結するため、大きなプレッシャーの中でプレーし続けていた。一方で、Bチームの方が「やるしかない」という気持ちで臨めていたとも語る。揺れ動く立場の中で、葛藤の日々を過ごした。

シックスマンとして

最上級生となった吉田は、安定してAチームに入り、重要な試合でもコートに立つようになる。その中で与えられた役割が「シックスマン」。シックスマンと聞くと“スタメンになれなかった人”というイメージを持つ人もいるかもしれないが、シックスマンがいることで選手層の厚みが増し、チームの勝利にも直結する。チームの流れを変え、勝利を引き寄せる重要な存在である。

吉田は自身のシックスマンという立場に誇りを持っていた。「自分の役割は、人並みではなく、流れを壊すくらいの勢いでプレーすること。たとえ５分で体力が尽きても、１つや２つのプレーで流れを変えられれば、使命を果たしたことになる」という。「『 千里のおかげで今日の試合に勝てた』と応援してくださる方から声をかけられたときが、一番チームに貢献できたと感じる瞬間だった」と語る。

何事も上手くいかず挫折を経験した１年生から、シックスマンとして誇りをもってプレーするまでに成長した吉田。誰よりも強い気持ちでコートに立ち続けた背番号６は、チームを支え、周囲に勇気を与える存在として輝き続けた。

（取材：本橋未奈望、新妻千里 記事：新妻千里）