【アメフト】早慶戦の大歓声を味方にした「平常心」。チームを牽引した“スーパースター”の軌跡／４年生卒業企画「光るとき」　No.60 久保宙（アメリカンフットボール部）

誰もが目を奪われる独走劇。その裏には、泥臭いまでのチームへの思いと、徹底した自己との対話があった。幼稚園から続けたサッカーを辞め、慶應義塾高でアメリカンフットボールの世界へ飛び込んだ久保宙（経４・慶應）。自慢の快足を武器に「一番目立つ花形だから」と選んだワイドレシーバー（WR）というポジションで、彼は瞬く間に頭角を現した。最終学年では副将としてチームを牽引。華やかなプレーの陰に隠された、知られざる苦悩と覚悟に迫る。

憧れの兄の背中を追って

アメフトを始めたのは高校入学時。本人は「１つ上の先輩が怪我をしたことで運よくスタメンに選ばれた」と謙遜するが、高校２年にはレギュラーに定着し、３年時には副将を務め上げた。

大学でも迷わずアメフト部（UNICORNS）の門を叩いた理由には、３歳上の兄の存在があったという。「兄はＤＬでポジションは真逆でしたが、自分にとって尊敬できるロールモデル。大学１年の時は、兄と同じグラウンドに立つことだけを目標に練習していました」。

しかし、大学の舞台は甘くなかった。ＷＲはアメフトの「花形」と言うだけあって人数も多く、常に熾烈なポジション争いが繰り広げられる。久保宙が、争いを潜り抜けた先に見たのは責任感だった。

「試合に出ている以上、出られない先輩たちの分までミスは許されない」。

そんな重圧に押し潰されそうになることもあった一方、寛容な先輩たちがのびのびとプレーできる環境を作ってくれたことで、久保宙は自らの持ち味を存分に発揮していく。

下級生の頃はがむしゃらにプレーしていた久保宙。上級生になるにつれて意識に変化が生まれたという。特に３年時に新入生担当を任されたことで、「周りのポテンシャルを伸ばさなければいけない」とチームスポーツの本質に気づき、プレー中の視野が大きく広がったと久保宙は語る。

激闘の立教戦、そして未知なる全国の舞台へ

プレーヤーとしての視野が広がった３年次、チームもまた大きな躍進を遂げる。久保宙が「４年間で一番印象に残っている」と語るのが、東京ドームで行われた立教大戦だ。「負けている状況から逆転して勝ち切るという、チームができる勝ち方を体現できた。ユニコーンズの総力が一段階上がったと確信した瞬間でした」。この劇的な勝利が結実し、チームは悲願の全国大会出場の切符を掴み取る。

入部当初は「全国大会を目標にできる立ち位置のチーム状況ではなかった」というが、他チームの勝敗に委ねて吉報を待つ中で、特別なドラマがあった。

「最初は『負けた時に４年生の顔が見られないから』と、３年生数人で別れて試合中継を見ていました。でも最後の方は４年生のところに移動して、全員でとにかく願い続けて。出場が決まった瞬間はもう、爆発みたいな感じでした」。

そして迎えた全国大会。相手は絶対王者・関西学院大。「個人的には関学というビッグネーム相手にも自分の実力をしっかり発揮できた」とパスキャッチで手応えを掴んだ一方で、全国トップレベルとの分厚い壁も痛感した。「オフェンスだけでなく、ディフェンスもキッキングも含めて、チームとしての完成度が１段階も２段階も関学さんの方が上だと感じた」。この全国の舞台で得た鮮烈な肌感覚が、最上級生となる翌年、彼をさらなる高みへと突き動かす原動力となっていった。

大一番での強さの秘訣は「平常心」

久保宙のプレーを語る上で欠かせないのが、早慶戦での劇的なキックオフリターンタッチダウンだ。２０２４年秋の早慶戦では、フロントの見事なブロックを抜け、最後はキッカーとの１対１を制した。

早慶戦という大一番。観客の熱気あふれる一戦に、「歓声が自分のプレーのレベルを一段階上げてくれる感覚だった」と当時を振り返る。続く２０２５年春の早慶戦でも独走劇を披露。「最上級生になり、エースとして扱ってもらっている中で結果を出さなきゃいけないという強い思いがあった。走り抜けた瞬間は『よかった』という安堵の方が強かったです」。

大舞台になればなるほど、ワンプレーのミスが命取りになる。特にリターナーは、ボールを落とせば一瞬でモメンタムを相手に奪われる過酷なポジションだ。実は「緊張するタイプ」だという久保は、幾度もの失敗を糧に独自のルーティーンを作り上げた。「あそこに立った時、どれだけ平常心でいられるかを常に自分に問いかける。それが大一番でもいつも通りのプレーができるようになった理由だと思います」。プレッシャーを退ける力。これこそ久保宙が、＂スーパースター＂たる所以であろう。

幹部としての苦悩と、見据える未来

最終学年では自ら副将に立候補した。主将でではなく副将だ。「主将より部員に近い存在として、橋渡し役になれると考えた」とその理由を語る久保宙だったが、その新体制発足直後、主将・横手謙太朗（医４・慶應）、副将・作田太一（法４・慶應）が怪我で離脱。グラウンドにプレーヤーとして立てる幹部は、自分ただ一人。「彼らの分も踏まえて、自分がしっかりグラウンドで引っ張っていかなきゃいけない」。幹部に選ばれた喜びよりも、強烈な責任感と覚悟が決まった瞬間だった。

その覚悟は、時に衝突を生み、そしてチームを強くした。チーム作りにおいて、主将の横手と方針が食い違うことがあった。大学の体育会という厳しい環境下、「熱量を持てていない選手よりも、熱量を持てている選手に目を向けて戦っていくべきではないのか」とシビアな目線を向ける久保宙に対し、横手は「なぜこの大学で体育会なのかにフォーカスし、熱量彼らを引き上げていくのが俺たちの役目だ」と説いた。グラウンドに立てない主将がそこまでチーム全体を突き詰めて考えているのなら——。久保宙は己の考えを改め、その思いを汲み取った。自ら後輩や同ポジションの選手たちに積極的に声をかけ、対話を重ねる日々。まさに自らが思い描いた「主将と部員の橋渡し役」を、プレーと背中の両方で体現した。

今後の進路について問われると、シーズン終盤での前十字靭帯断裂の影響もあり、まずは約９ヶ月のリハビリに専念するという。「気持ちがあればまたプレーしたいし、プレイヤーでなくとも、コーチングなどでチームに還元できることがあればしていきたい」と前を向く。

後輩WRたちへ力強いメッセージを残してくれた。

「WRはキャッチするかしないか、一瞬で結果がわかるポジション。練習から結果にこだわって、どんな形でも最後は自分が取って勝つんだという意識で成長していってほしい」。

最後には、４年間の学生アメフト生活を支え続けてくれた両親への深い感謝を口にした。

「自分のアメリカンフットボール生活は、両親がいなきゃ成り立ってないと思う。一番感謝を伝えたい」。

１年次の前十字靭帯断裂という大怪我の際には早朝から駅まで送迎をしてくれた。さらに、食の細かった久保のために補助食を作り、密かに夕食の量を増やして体づくりを支えてくれるなど、献身的なバックアップがあったという。

早慶戦の大歓声を駆け抜けたスーパースターの背中は、これからもUNICORNSの記憶として、そして後輩たちの道標として輝き続ける。

（神戸 佑貴）