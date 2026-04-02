【ソッカー（女子）】常に冷静な姿がチームを支える　副将・佐藤凜／リーグ戦開幕直前　４年生新幹部インタビュー第３弾

今季、２１年以来５季ぶりに関東大学リーグ１部を戦う慶大ソッカー部女子。４月４日の開幕戦を前に、ケイスポでは４年生新幹部インタビューを行った。第３弾は副将・佐藤凜（総４・常盤木学園）。冷静なプレーとテクニックで安定感をもたらす佐藤。副将として目指す姿と、得点への想いを語ってくれた。

――副将に就任した経緯

同期でミーティングしていく中で、推薦という形で選ばれました。最初は副将になることは考えていなかったんですけど、同期で自分を出してくれる人の想いを聞いて、自分がチームのためにできることを考えて、副将だったらそれが出せると思って決意を固めました。

――推薦理由

自分の長所として誰とでもコミュニケーションを取れることだったり、常に冷静な判断ができるというのを評価してくれて、副将になった時にチームを支えるという面でいろいろな人の意見を吸い上げることができるというのと、あとは主将の亜未（＝野村亜未、総４・十文字）とは真逆なタイプで、どちらかと言えば亜未は前に引っ張っていくタイプで、それとは逆に下を支えるという役割ができるのが自分なんじゃないかという声があって、推薦していただきました。

――昨年度副将の守部葵（令８環卒）さんから受け継ぎたいところ

葵さんは声でピッチ内外で存在感を発揮して盛り上げるというところにおいては自分とは全然違うタイプだと思うんですけど、試合に出ていても出ていなくても自分ができる最大限をチームのために尽くそうとしていたのが印象的で、幹部という立場になったからこそは、もちろん自分のことも大事だけどチームを第一優先にして考えられる姿勢は受け継ぎたいと思います。

――高校時代は同じ宮城県で切磋琢磨した坂口芹（令８総卒）さんからはどんな姿を受け継ぎたいか

芹さんは４年生になってからのピッチ内での責任感がすごいなと思っていて、あれだけずっと試合に出続けていて常にチームの勝利に貢献できるような結果を残せているというのはすごいところだと思いますし、芹さんがいなかったら（２部）優勝もできなかったと思うので、ピッチ内での責任感というのは芹さんから受け継ぎたいと思います。

――『想いを灯す』というビジョンに込めたもの

昨年優勝した時に、自分が結果を残して優勝に貢献できたとは思っていなくて、保護者だったりＯＢ・ＯＧの方やスポンサーの方などいろいろな人が支えてくれたからこそこういった結果を手にすることができたというのを実感できたので、支えてくれる人の想いを灯すということを考えています。

――ここからは個人のプレーについて、昨夏のリーグ中断期間には得点に絡む活躍をしたいと話していたが、中断明けのプレーを振り返って

スタートで出られる時間が減って、途中から出る機会が増えたのは結構悔しくて、その中でできる貢献を考えた時に、自分のことだけでなくてチームのためにできることをしたいと考えて、練習中の声がけを意識したり、今まで自分がやってきたことのないような立ち振る舞いを意識していました。最終的には前のポジションなのに得点という目に見える結果を残せなかったんですけど、少しでもチームにいい影響を与えられて優勝できたというのは取り組んできたことの大きな成果だったと思います。

――得点への想いは強いか

やはり前のポジションをやっているからには得点を決めることは求められてくることだと思うので、意識しています。

――佐藤選手が出場することの多いシャドウのポジションは争いがし烈だが、その中で出していきたい強み

自分のポジションはほんとうにいろいろな選手がいて、それぞれ持っているカラーやプレースタイルも全然違うと思うんですけど、自分は冷静にプレーできるというのが強みだと思うので、ボールを動かす中で自分のところで落ち着いて、そこから慶應らしいテンポのいいサッカーをできるような、そういったプレーが強みだと思います。

――個人としての目標

一つは結果にこだわるということで、昨年度はなかなか得点に絡むことができなかったので、得点というのはこだわりたいと思っています。もう一つは副将という立場になったからこそ、もちろん自分のことも大事だけどチームの目標のためにできることをやりたいので、最初に言った自分の良さである支える形のリーダーシップに加え、先頭に立って引っ張っていけるようなリーダーシップを発揮できる副将にもなりたいと思っています。

――チームとしての意気込み

チームとしては今年から１部という舞台で、難しい試合や辛い試合も続くと思うんですけど、目標にしているのは“インカレ出場”ということなので、全員がその目標をしっかりと意識して総和で乗り越えていきたいと思います。

（取材：柄澤晃希）