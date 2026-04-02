【競走】「教えて！キャプテン！」主将アンケート（前編）／六大学対校陸上直前企画２０２６　No.４

同期内で「投票」という形で選出されました。私自身、高校時代に全国優勝へあと一歩届かなかった経験を何度もしており、陸上競技の厳しさは誰よりも理解しているという自負がありました。だからこそ、自分なら「勝つために何が必要か」を本気で組織として追求できると考えていました。また、スポーツ推薦制度に頼らない競走部だからこそ、これまでとは違う形で競技の厳しさと向き合い、その本質をチーム全体に浸透させていきたいという使命感も芽生えました。そうした想いとこれまでの経験が評価され、同期からの信任を受けて主将に選出されました。