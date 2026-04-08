【野球】三者三様の打撃で大量得点 慶大の頼れる左打者トリオ ～小原大和×中塚遥翔×吉野太陽～／２０２６春季リーグ開幕前対談　第３弾

東京六大学野球春季リーグ戦が４月１１日に開幕する。３季連続５位という結果に終わっている慶大は、“強い慶應”を取り戻すべく、スローガン「ファンファーレ」のもと、約２か月に及ぶ春季キャンプやオープン戦を重ねてきた。今回ケイスポでは対談インタビューとして、開幕を目前に控えた選手たちの想いや意気込みに迫る。

第３弾は、慶大のムードメーカー・小原大和（環４・花巻東）、流れを変える主砲・中塚遥翔（環３・智辯和歌山）、背中で語る大黒柱・吉野太陽（法４・慶應）の左の強打者トリオ対談！

――他己紹介をお願いします

小原→中塚：中塚は野球に対して熱心で、それこそ強打者という括りで選ばれてると思うんですけど、バッティングに対しては熱心で僕も学びたいところも多いです。後輩としてすごいなと思っています。

中塚→吉野：吉野さんはとにかくストイックで、野球において、全て尊敬できる先輩で、誰よりも練習をして、一番早くグランドに来て最後に帰るみたいな。一番尊敬できる先輩です。

吉野→小原：小原君はイケメンで。スタイルも良くて話も上手くて結構モテる人です。以上です。

小原：野球は？！モデルプレスとかじゃないから（笑）。

吉野：そうか（笑）。野球で言うとすごい選手です。バッティングはチームで一番で、技術的にもそうですけど、いろんなトレーニングをしたりとか、オフ前もウェイト場に籠ってウェイトしていたりとか、そういうところはすごい尊敬できるし、チームメイトとしてこいつならやってくれるという信頼はすごいありますね。

――グラウンド上でのお互いのいいところは

小原：中塚はいい意味で堂々としてるというか、普段はのそのそしてる感じなんです。いつもは行動遅いなという感じなんですけど、グラウンドでは先輩より堂々としていて。いい意味で存在感があってすごいなと思っています。

吉野は本当に欠かせない存在です。グラウンドでも人一倍声出していますし、チーム全員が吉野に対して野球でも期待してるし、チームをまとめあげるためにも期待してます。欠けちゃいけない存在だっていうのはあると思います。

中塚：小原さんはアップとかでいつも一番声を出して、チームを盛り上げてくれてるなというのがあるので、チームにとって一番必要な存在だなという風に思います。

吉野さんはさっきも言ったんですけど、誰よりもストイックに背中で見せるタイプだと思うので、後輩は吉野さんの背中を見て憧れて、吉野さんみたいになりたいなと思ってみんなついて行っている感じですね。

吉野：小原はどんな時でも同じようなテンションでやっているのがすごいと思っています。上手くいくことよりもいかないことが多いんですけど、そういう時の方が元気というか、あまり気にしていないというか。僕はどっちも感情に出るタイプなので、そういうところがすごいなと思います。そういうところで主将決めまで上り詰めた男なので。まあ、僕は全く推してなかったんですけど（笑）。全く票が集まらずに今津（＝今津慶介、総４・旭川東）になったんですけども、そういうところは４年生として、ムードメーカーとして必要だなと思います。

中塚は良い意味で空気を読まないプレーが素晴らしいと思っています。０－０の全然打てない試合でいきなりホームラン打ったりとか。流れに変に乗らないというか。もちろんみんな打っている時も打つんですけど、流れ変えてくれる選手だと思います。

――逆に直してほしいところは

吉野：まあ小原は…（間髪入れずに）

小原：早いって（笑）！

吉野：さっきはいいように言ったんですけど、基本的にうるさいですね。

中塚：僕も部屋でゆっくりしている時とかに廊下から小原さんのめっちゃうるさい声が聞こえてきます。基本的に野球してる時以外もうるさいので、もうちょい静かにしてほしいですね。

小原：そうだね…それはちょっと気をつける…。この後、俺言えなくなるよ、２人の直したいところ。中塚は俺の嫌なところが言いやすかったんだよね（笑）？吉野の直したいところ言えないから今流れ的に俺に言ったけどって感じだよね。

中塚：吉野さんあんまないからね。

吉野：素晴らしい！

小原：でもたしかに俺も吉野はあんまないかなって。

吉野：ということで小原にクレームが入ったということで終わりで大丈夫です（笑）。

――プレーや練習で意識していること

小原：結果に左右されずどんな結果でもチームにプラスの影響を与えていきたいなという風に思っているので、僕が体を張らないと。うるさいのもそうですけど、そういうポジションだと思っているので、とにかくそこは意識してリーグ戦でも今後もやっていこうと思っています。

中塚：僕は、今試合で４番を打たせてもらっていて、打線の中心になってくると思います。そこが情けない打席だったら、チームとしても大したことないと見られると思うので、そこは１打席１打席集中することを意識しています。仮にアウトだったとしても内容のある打席というか、相手にイメージを植え付けられるような打席になるようにすることは、今一番意識してやってます。

吉野：僕は去年はヒットゾーンに飛ばすことを考えてたんですけど、今年はとにかく９０度広く使って「強い打球を飛ばす」という風に切り替えています。フィールド内に飛んだらあとは運なので、とにかく速い打球を出すというのをバッティングは意識しています。

守備はファーストとして、送球のミスをどれだけカバーしてあげられるかというのと、今の内野手は上手いんですけど、送球が少し逸れた時にショーバンを取ることでチームとしてもエラーが減ると思うので、そこをちゃんと責任持ってやることだなと自分では思ってます。

――２０２５年のシーズンを振り返って。

小原：秋にけがをしてしまって、こういう性格なので気が利かないというか、大事なところで怪我してしまってやりすぎるところがありました。２０２６年のシーズンはフィジカルもちゃんと鍛えてきたので、１年間けがなく結果が出るようなシーズンにしたいと思います。

中塚：技術的にも、最後のけがも、去年はうまくいかないことが多かったです。今年は３年生で上級生にもなるので、チームを１年間通して引っ張って、最終的には優勝に貢献できるような１年にしたいなという風に思います。

吉野：僕は去年は大学で一番うまくいかなかった年でした。２年秋に結果が出て、学年の中では早めにリーグ戦出た方だと思うんですけど、今津、小原、中塚、林（＝林純司、環３・報徳学園）とか後輩たちにどんどん先を越されていくような感じがありました。もちろん同期の活躍は嬉しいんですけど、その中で自分がうまくいってなかったので、苦しみました。それも糧にして、今年が勝負だし、今年しかないので、このチームで優勝したいなと思います。

――２０２６年のオープン戦を振り返って

小原：この２人に比べたら結果が出ていない方ですね。結果が出ていなくても、リーグ戦でしっかり活躍してチームを優勝させるということが大事だと思うので、オープン戦は今後もあるんですけど、結果に限らずとにかくリーグ戦に向けてやることをやるということを大事にしていこうと思います。

中塚：僕は年明けキャンプから自分の中である程度手応えを感じている部分もあるんですけど、まだ全体的にはしっくりきていないところが多いです。そこを最後突き詰めていければ、リーグ戦の結果も出せるかなという自信はあるので、あと少しですけど、大事にしてやっていきたいなという風に思っています。

吉野：去年はヒットが多かったのですが、今年は強く振ることを意識しています。去年はホームランがゼロだったんですけど今年は出ていて、中塚さんに比べれば全然なんですけども、ホームランが出ているのがやっぱり良くて。また、今年はリーグ戦の中で状態を上げていくイメージを持っています。もちろん最高の状態でリーグ戦に入ることも大切ですが、それ以上に入ってからの方を大事にしたいなって思っています。入ってからの修正や勝負の中での技術的な修正、成長が重要だと思うので、そこを大事にしていきたいです。

――３人の共通している部分

小原：イケメン、高身長、左打ち…

中塚：モテるとかすか。

吉野：他にあんまりないかもね。左バッターってことで（笑）。

――プライベートでの関わりは

全員：全くないです！

中塚：一緒にご飯行ったこともないと思うね。

吉野：お前食いたいだけだろ。

小原：ストイックで本当に尊敬してるんで（吉野を見て）

小原・中塚：お願いします！

吉野：（悩んで）よし行こう！

――春のリーグ戦で対戦したい選手

中塚：僕は早大の髙橋（=煌稀、スポ３・仙台育英）と対戦したいなと思っています。オール早慶で１回対戦したんですけど、今の東京六大学野球でも一番良い球を投げるかなと思うので、そういうピッチャーから打ちたいなと思います。高橋煌稀とやりたいですね。

小原：バッターだったらやっぱり榊原（＝七斗、情コミュ４・報徳学園）と藤森（＝康淳、営４・天理）。六大学野球を代表する外野手はあの２人だと思うので、慶大の選手の誰かがあの２人に勝たないと優勝や四冠は達成できないと思っています。僕が首位打者をとって、チームを勝たせたいと思います！

吉野：僕は早稲田の大内（＝碧真、スポ４・浦和学院）で、ショートを守っていて多分レギュラーです。理由は仲が良いっていうだけです。

――そしたら２０２６年のシーズン、お互いの期待しているところ

小原：中塚は堂々とフルスイングしてほしい。自分たち４年生が身を削って出塁するので。

中塚・吉野：あざす。

小原：吉野は、僕は内野のことあんまりわからないですけど、内野にいると一際目立っていて、内野は下級生が多いので、下級生たちを支えてくれる存在になって欲しいなと思います。

中塚：小原さんは多分２番とかだと思うので、いっぱい出塁していっぱいチャンス作って欲しいなという風に思います。吉野さんは自分の後ろにいて、めちゃくちゃ心強いので、自分が返そうという気持ちは捨てて、とにかく吉野さんに繋ぐという思いで。それができれば大量得点だと思うので、とにかく謙虚に吉野さんに良いところを繋げればなと思っているので、そこを返していただきたいですね。

吉野：なるほどわかりました（笑）。 小原はさっきも言った通り、ムードメーカーとしては替えが利かないので、そこはもちろんなんですけど、バッティングもうまいし、打率は確実に残ると思うので、たくさん出塁してもらいたいです。 塁上にいてくれれば、後ろで頑張って返したいと思うので、とにかくたくさん出塁してくれることを期待しています。

中塚には３年生なので結果出して、ホームランを打って欲しいです。ホームランは本当に試合が動くので、空気読まないで打って、膠着した試合だったり押されてる試合で出れば絶対に勝てると思います。あと後ろには僕含め、たくさん良いバッターがいると思うので、思いっきり打って欲しいですね。

――小原選手と吉野選手はラストイヤー

小原：とにかく悔いを残したくないので、個人の結果を気にするラストイヤーになると思うんですけど、でもそこは気にせずに日本一、四冠を絶対に取りたいと思っています。チームのためにというのを意識して。 けがしたくないと言ったんですけど、最終的にけがするぐらいハードに体を張ってチームを勝たせたいなという風に思ってます。

吉野：大学生活でいろいろありましたけど、この世界は結果でしか語れないと思うので、とにかく結果を出すことだと思っています。個人の成績ももちろん大事ですが、試合に出る以上成績が出て、それが勝ちに直結すると思うので、勝つのは常に念頭に置いています。

そのための過程として自分の結果にこだわりつつ、やるべきことをしっかりやること、そして強い打球を打っていくことで、成績を出したいですね。その自信はあるし、やってきた自信ももちろんあるので、このチームで絶対に優勝したいなと思っています。

――それを受けて中塚選手は

中塚：今年の４年生は本当にみんな大好きなので、この先輩方と優勝したいという思いがめちゃくちゃ強いです。２年前のフレッシュトーナメントで１個上の先輩たちと優勝した時は自分の中で慶大での２年間でも一番楽しかったなという思い出なので、今年もこの大好きな先輩と一緒に優勝して、四冠を取りたいなと思うので、先輩についていって頑張りたいなという風に思います。

――最後に意気込みをお願いします！

小原：首位打者を取ります！

中塚：本塁打王を取ります！

小原：そしたら吉野は三冠王かな（笑）。

吉野：結果が大事とさっき言ったんですけれども、チームのために働きたいなと思っています。その後についてくるお土産として、もちろん三冠王を取りたいなと思います！

（担当：奈須龍成）