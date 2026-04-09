【自動車】日吉にF1カーがやってきた！？　Red Bull Japanが自動車部にサプライズ

３月３１日、Red Bull Japanが自動車部ガレージにVCARB F1 日本GP限定 スペシャル・リバリーを設置するサプライズ企画を実施した。クイズ大会も開催され、見事勝ち抜いた部員には限定Tシャツが贈られるなど、新学期を目前に控えた部員たちにとって大きな刺激となる１日となった。

ミーティングと聞かされ、サーキット場（イタリア半島）に集められた自動車部員たち。門を開くと、いきなりレッドブルの新作「レッドブルチェリーエディション（さくらんぼフレーバー）」を手渡される。さらに、ガレージを覗くと、そこにはVCARB F1 日本GP限定 スペシャル・リバリーが。思いがけないサプライズに、部員たちは驚きの声を上げた。

また、ガレージには漫才コンビ・ふぁんみゅら（弾丸ベアマン）の２人がMCとして登場。会場を盛り上げながらクイズ大会も開催され、クイズの優勝者にはレーシング・ブルズ日本GP限定デザインシャツが贈られた。また、クイズ中にも限定のシールが配布されるなど、ガレージは終始活気に包まれた。

イベントの最後にはVCARB F1 日本GP限定 スペシャル・リバリーを囲んで記念撮影が行われ、サプライズは幕を閉じた。貴重な体験を得た部員たちにとって、今後の活動への大きなモチベーションとなったに違いない。

昨年の早慶戦では７連覇、３月に行われた2026年度全関東学生自動車運転競技選手権大会では、男女ともに団体優勝を果たすなど、堂々たる戦績を残している自動車部。今年も飛躍の１年となりそうだ。

（取材：塩田隆貴）

【インタビュー】

◇西村京夏（法４・田園調布雙葉）

ーーF1カーが来ると聞いたときを振り返って

まさか慶應にF1カーが来るなんて、思ってもいなかったことなので。まずはすごく驚きました。次にちょっと心配だったのは慶應で大丈夫なのかな、うちの自動車で大丈夫かなって心配はありました（笑）。

ーー実際にF1カーを見た感想

すごく精密に作られていて、新しいこのチェリーエディションがすご存分に私たちも味わう学力できたので嬉しいです。

ーー今年度の意気込み

今年度は男女共に全日本優勝します。

◇我妻優太（経２・栄東）

ーーF1カーを最初に見たときの感想

今日は何かしらのイベントがあるのかなとは思ったんですけど、まさかF1カーがいるとは思わなかったので、びっくりしました。

ーー限定Tシャツを勝ち取ったが

普通のレースで勝つのもそうなんですけど、それにはないような感動があって（笑）。とにかく嬉しすぎますね。

ーー今後の意気込み

今日もこのシャツをもらうことができたので、大会でも優勝を狙っていきたいと思います。