【野球】確かな手応えと“慶大らしさ”を胸に四冠のファンファーレを～今津慶介×広池浩成×寶田裕椰×上田太陽～／２０２６春季リーグ開幕前対談　第４弾

東京六大学野球春季リーグ戦が４月１１日に開幕する。３季連続５位という結果に終わっている慶大は、“強い慶應”を取り戻すべく、スローガン「ファンファーレ」のもと、約２か月に及ぶ春季キャンプやオープン戦を重ねてきた。今回ケイスポでは対談インタビューとして、開幕を目前に控えた選手たちの想いや意気込みに迫る。

第４弾は、主将・今津慶介（総４・旭川東）、副将・広池浩成（経４・慶應）、寶田裕椰（経４・三重）、上田太陽（商４・國學院久我山）の豪華幹部対談！

――みなさんそれぞれ違う高校ですが、お互いの第一印象は

今津：上田は寮で初めて会ったんですけど全然喋らなくて静かでした。裕椰の第一印象はマジでないわ（笑）。

寶田：俺も最初がいつか分からない。「今津っていうやばいやつがいる」という噂が先行してたせいで、第一印象覚えてない。

広池：僕は（寶田と）同じクラスだったんですけど、人生で初めて浪人生と会話をして、いい意味で１個上の感じがしないなと思いました。

今津：広池はよく裸になってるイメージしかない。首の周りに服があるとくすぐったくてダメな症状らしいです。多分噓なんですけど。

広池：いや、本当に。これはガチ。

上田：僕は最初誰とも喋ってなかったんで……

一同：（笑）

上田：同部屋の村岡龍（商４・慶應）としか話してなかったですね。

――お互いの好きなところ

今津→上田：みなさんからしたらしっかりしている副将という感じだと思うんですけど、根に“陰”の部分を秘めていて、それを自分でも理解して振る舞っているのが面白いです。お笑いが好きなこともあって、そのキャラを生かして笑いを取りにきます。

寶田：陰ではない。お前が陽キャすぎるだけ（笑）。

上田→寶田：真面目で、野球に没頭しているところ。かっこいい。ちゃんと副将としてチームを見て、みんなに声をかけているところが好きです。

寶田→広池：広池はクラスが同じでいろんな姿を見てきたんですけど、野球に関してはアツくて。好きなところはぶっ飛んでるところ。「体を大きくする」と決めたら、ありえないくらいの量のプロテインを飲んでます。統計学とかの難しい課題のときにパニックになっている姿も見ていて面白いです。

今津：（広池が）実は一番普通だけどね（笑）。普通なのに、ぶっ飛んでるっていうキャラ。

広池→今津：いっぱいあるんですけど、一番はバッティング練習と試合でバットスピードが落ちないところ。練習と試合で質が変わらないところが一番。キャプテンに決まったときはどうなるかなと思いましたけど、しっかり引っ張ってくれています。

――逆に、お互いに直してほしいところは

広池→寶田：裕椰は単位を取れてそうな顔して、全然取れてない（笑）。意外と留年ぎりぎりなところを知ってほしいですね。

寶田→上田：上田は黄色のバットを使っていて、性格に合ってないんじゃないかと。茶色とかの方が玄人っぽくて似合うんじゃないかな。

上田：“陰”だからこそ、黄色じゃないと。

今津：そういうことか（笑）。それが打席で勇気をくれるんでしょ。

今津→広池：こいつは米にお茶かけて食べるんですよ。それがもう不快なので直してほしいです。

広池：いや、これちゃんと理由があって。米って噛んだら満腹中枢が上がるじゃないですか。だから水とかお茶を入れることで、脳が食べたと気付く前に噛まずに流し込むっていう。米が熱くて食べにくいときは氷も入れる。

――野球の話に移ります。新チームが始動してからしばらく経ちましたが、昨年度のチームとの違いは

今津：一試合、一打席、一球にかける思い・執念の部分が一番かなと思います。競争も激しいので、「ここで打たないと」っていう執念がみんなの中に強くあるんじゃないかなと。

広池：ピッチャー陣も含めて、冬場にめっちゃウエイトをしました。チーム全体のテーマとして「体づくり」を掲げて、体の大きさが相当変わったので、そこは去年との違いかなと思います。

寶田：野球への取り組み方がより謙虚になったと思います。常に向上心を持って取り組みつつ、技術に対して、野球に対して真摯にという姿勢がみんなにあるなと感じています。

――今年のチーム目標を簡潔に教えてください

今津：今年の目標は「四冠」。

――その目標を達成するために何が必要だと考えますか

今津：春リーグの初戦に勝つことですかね。初戦の入りは一番難しいし、力関係がひっくり返りやすいのも初戦だと思うので、しっかり勝ち切ることが大事かなと思います。

広池：食事かな。リーグ戦期間はみんな瘦せたり、体の出力が落ちたりすることが常なので今年はそこを落とさずに、食事・トレーニング・睡眠を徹底できたらいいなと思います。

寶田：開幕前に成長しきるのではなくて、リーグ戦中も成長し続けることが必要だと思います。

上田：六大学のピッチャーは左が多いので、僕をはじめ右バッターがどれだけ打てるかにかかっていると思います。

――これまでの練習ではチームとしてどういったことに重点を置いてきましたか

今津：いろいろあるけど、とにかく基本かなと。防げるミスをなくそう、っていう。

上田：地道な練習をたくさんしてきました。ファインプレーとか派手なプレーではなくて、誰でもできる動作をどれだけ高い精度でできるか、というところに注力してきたと思います。バッティングに関してはスイングスピードや打球速度を上げる、という目標をチームで立てて取り組んできました。

――個人としてはいかがですか

今津：僕は常に「リーグ戦レベルのピッチャーを打てる状態にあるのか」を意識して取り組んでいて、今のところはオープン戦でも練習でもいいバッティングができているんですけど、それがリーグ戦でもできるのかどうかを毎回振り返るようにしています。

上田：先ほどスイングスピードや打球速度の話をしたんですけど、練習中にそれを計測して速さを追い求めて取り組んでいます。守備面では基礎をどれだけ正確にできるかにこだわって練習しています。

寶田：僕は頭から出場する試合ばかりじゃなく、終盤の代打という場面もあると思うので、そのときに一球で結果を出せるような精度と、途中出場の際の考え方を意識して、プレッシャーがかかるような場面でも結果を残せるように練習しています。

広池：僕は強いボールを投げるというのは当たり前なんですけど、最近は今まであまり取り組めていなかったこと、バッターを見て投げるとか、嫌なところに投げるといったことでアウトを取れるように意識しています。圧倒するピッチングだけではなくて、うまくアウトを取る試合づくりというのも考えて取り組んでいます。

――おいどんカップやオープン戦など実戦での手応えは

今津：個人としてもチームとしてもいい感じに仕上がってきていると思います。初戦が始まるまでの期間も、そういった技術を維持するのではなく、向上させていくことが大事かなと思います。

広池：僕たち４年生は最後の年なので高いモチベーションを保てていることは当たり前なんですが、いかに下級生を巻き込んでいくか、同調してもらえるかというのが大事だと思っています。少しずつですけど、おいどんカップでも下級生が気持ちを出してくれている場面があって、僕たちの熱量が伝わっているなと感じて、いい雰囲気だと思います。

――幹部のみなさんが考えるネクストブレイクの選手を挙げてください

今津：じゃあピッチャーと野手１人ずつでいこうか。

広池：最初ピッチャーからね。せーの。

一同：佳門（＝鈴木佳門、経２・慶應）！

広池：同学年だったら沖村（＝沖村要、商４・慶應）とかだけど、後輩なら佳門だな。後輩の中では一番試合でちゃんと投げてますし、バッターが嫌なボールを投げるなという印象です。見た目以上に打ちあぐねそうだなと思いながら見てます。

今津：どういう状況でも自分のピッチングができるところが最大の魅力だなと思っています。神宮では技術以上にそういった部分も大事になってくると思うので、彼はそのところも安心して見てられるなと。

――ではネクストブレイクの野手もお願いします

一同：一宮（＝一宮知樹、経２・八千代松陰）！

今津：彼はちょっと一つ抜けてますね。バッティングに関する技術力が長けているなと思います。

――今度はご自身について伺います。春季リーグ戦では自分のどういったプレーに注目してほしいですか

寶田：僕はパンチ力ですかね。まだ僕はリーグ戦の経験がないので、「まだ慶應にこういう選手がいたんだ」というふうに相手から脅威に思われる打撃をしたいと思います。

上田：僕はバッティングです。こういう質問には毎回「守備」と答えていたんですけど、自分の中で手応えがあるので今回はバッティングで。

広池：僕はピシャリと取るアウトとぬるっと取るアウトの差に注目してほしいです。球数かけて抑えにいく場面と、気付いたらアウトを取っているような場面。その差を見てほしいです。

今津：ここ一番の勝負どころ、というとき。チャンスに強いバッターだという自負があるので、試合を決める１本に注目してほしいなと思います。

――六大学の中で警戒している選手はいますか

広池：うーん…。僕は満遍なく穴なく打ってくるタイプが苦手なんですけど、今年はあまりそういったバッターがいなくて。それで言うと明治の田上くん（＝田上夏衣、商３・広陵）とかかな。彼は穴がないというか、苦手なところがない印象があります。

今津：俺も思った。ピッチャーだと……渡辺和大（商４・高松商業）が左では一番いいんじゃないかな。他大なら髙橋煌稀（早大・スポ３・仙台育英）。

――みなさんは今年が大学野球のラストイヤーになりますが

今津：率直にワクワクしています。ここまでチームをつくってきて現時点で手応えがありますし、実力もモチベーションも、チーム全体としての力はかなり高いと思うので、期待が高まっています。

上田：「四冠達成」という目標を立ててから、下級生も一丸となって本当にそれだけを考えてやってきました。４年間の中で一番いいチームなんじゃないかなと思います。こんなにオープン戦で負けてないのは初めてなので手応えを感じていますし、このチームで日本一になりたいなと思います。

寶田：絶対に達成できる目標だと思うので、その確率を１％でも上げられるように自分ができることをやっていきたいです。四冠を達成してみんなでパレードをしたいなと思います。

広池：３年生までは負けるのが怖かったんですけど、ラストイヤーになってみると怖いものなしというか、負けるのが怖くなくなって思い切り投げられるようになりました。不思議な感覚なんですけど、もうワクワクしながら楽しくやれています。

――最後に春季リーグ戦への意気込みをお願いします

広池：自分たちの野球をして、春リーグ優勝します。

寶田：「これが慶應か」とみなさんに思ってもらえるような野球をしたいと思います。必ず優勝します。

上田：必ず優勝します！

今津：僕がチームを勝たせます。

（担当：梅木陽咲）