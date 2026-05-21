【レスリング】佐藤秀一郎 悔しいＶＳＵ負けでフリー１回戦敗退 翌日のグレコで巻き返しへ／令和８年度 明治杯全日本選抜レスリング選手権大会 １日目

明治杯大会１日目。ＦＳ９７ｋｇに出場した慶大レスリング部の佐藤秀一郎（環４・八千代松陰）は、三浦哲史（自衛隊体育学校）に終始ペースを握られ、１回戦敗退に終わった。佐藤は翌日、ＧＲ９７ｋｇに出場する。

２０２６年５月２１日 ＠東京・駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

【試合結果】

令和８年度 明治杯全日本選抜レスリング選手権大会 １日目

男子フリースタイル９７ｋｇ級

１回戦

佐藤秀一郎（慶應義塾大学）［VSU 4:07=0-11］三浦哲史（自衛隊体育学校）

３月のＪＯＣジュニアオリンピックカップ２０２６年Ｕ２３で自身初の日本一に輝き、１０月の２０２６年Ｕ２３世界選手権大会の出場を決めた佐藤秀一郎（環４・八千代松陰）。

この日は明治杯に出場。毎年１２月に開催される天皇杯と並んで国内で最も格式高い大会の一つだ。

ノーシードの佐藤は１回戦（ベスト８）でシード順４番目の三浦哲史（自衛隊体育学校）と対戦。相手を組み手でコントロールしつつ、体を落として得点を狙うが、なかなか攻撃が機能しない。第１ピリオドは５点を失い、０―５で折り返す。

第２ピリオドの序盤、一挙４点の大技を決められる。最後は足を取って攻めるも、テイクダウンで返され０―１１のテクニカルスペリオリティ負けを喫した。

翌日の２日目は、ＧＲ９７ｋｇ級に佐藤、ＦＳ８６ｋｇ級に岡澤ナツラ（法２・慶應）が慶大から出場する。

当初、佐藤選手が大会２日目にＦＳ９７ｋｇ級の敗者復活戦に出場すると記載していましたが、誤りでした。訂正し、お詫びいたします。

（取材：柄澤晃希）