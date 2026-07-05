【野球】社会人ENEOS相手に林純司が代打適時打で存在感放つ／侍ジャパン大学日本代表直前合宿３日目

７月２日から始まった侍ジャパン大学代表の直前合宿。慶大からは今津慶介（総４・旭川東）、渡辺和大（商４・高松商業）、林純司（環３・報徳学園）の３選手が選出されている。３日目の７月４日は、社会人強豪チーム・ENEOSとの練習試合が行われた。渡辺和はこの日登板はなかったが、林純と今津は途中出場。林純は代打で適時打を放った。



試合の様子

１１日から台湾にて開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」に参加する侍ジャパン大学代表。直前合宿の２週間前に行われた選考合宿を経て、最終メンバーが決定した。直前合宿３日目となる４日は、ENEOSとの練習試合が行われた。

試合は大学日本代表の青山学院大・鈴木泰成（４年・東海大菅生）、ENEOSの中野大虎（大阪桐蔭）の両先発で始まった。



１回表、鈴木はENEOS打線を三者凡退に抑える上々の立ち上がりを見せる。その裏、大学日本代表は先頭の明大・榊原七斗（４年・報徳学園）の左安打からチャンスを作ると、東日本国際大・黒田義信（４年・九州国際大付）が適時右安打を放ち１点を先制する。

４回表、ENEOSが反撃に出る。大学日本代表の２番手として登板した國学院大・藤本士生（３年・土浦日大）から飯山志夢（立正大）の中安打、松浦佑星（日本体育大）の三安打、山田陸人（明大）の死球で無死満塁のピンチを背負うと、丸山壮史（早大）二ゴロの間に１点を奪って同点とされる。さらに植田響介（慶大）が適時左安打、続く猿渡颯（環太平洋大）が２点適時右安打を放ちこの回一挙４得点。逆転を許す。

その後は両チームの投手陣が粘りの投球で得点を与えない。

１ー４のまま迎えた８回裏、試合が動く。代打の國学院大・赤堀颯（４年・聖光学院）が左二塁打を放つと、榊原が四球で繋ぎ、打席には代打の林純。必死に食らいついた打球はライトの前に落ちる適時右安打となり１点を返す。さらに駒澤大・眞邉麗生（３年・東邦）の犠飛で１点差に詰め寄る。なおも２死三塁で今津に打席が回るも二飛に倒れ同点とはならない。

９回表、ENEOSは飯山のダメ押しとなる犠飛で１点を追加される。その裏、大学日本代表は柏原史陽（同志社大）の前に得点を挙げることができず３ー５で試合終了。

なお、試合後には国際大会を想定したタイブレークの練習も行われた。

大学日本代表が行った初めての試合で林純が適時打を放つ活躍を見せた。一方、今津は安打こそなかったものの、ベンチでチームを鼓舞する姿があった。渡辺和は登板がなかったが、月曜日に行われる東芝戦での登板が予想される。世界一を目指し本格的に始動した大学日本代表。世界の強豪に立ち向かうには慶大の３選手の躍動が必要不可欠だ。この先も日の丸を背負った３人の侍から目が離せない。

（記事：福田龍之介／写真：奈須龍成、山内悠暉）

試合後インタビュー

◆林純司（環３・報徳学園）