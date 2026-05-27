【レスリング】尾﨑野乃香 天皇杯との２冠でアジア大会＆世界選手権の選考確定！ 瀧澤勇仁 ３位決定戦は接戦演じるも０―２敗戦／令和８年度 明治杯全日本選抜レスリング選手権大会 ４日目（最終日）

明治杯大会４日目。女子レスリング６２ｋｇ級の慶大ＯＧ・尾﨑野乃香（令８環卒）は決勝で尾西桜（日本体育大学）を２―１のポイント判定勝ちで下し、優勝した。昨年度天皇杯から国内主要大会連覇となり、今年のアジア大会とシニア世界選手権に日本代表として選考されることが決まった。

フリースタイル７４ｋｇ級の慶大・瀧澤勇仁（経２・慶應）は、シニア全国大会最高戦績を懸けて３位決定戦に臨むも、山下凌弥（日本体育大）に０―２のポイント判定負け。メダルには一歩及ばなかった。

２０２６年５月２４日 ＠東京・駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

【試合結果】

令和８年度 明治杯全日本選抜レスリング選手権大会 ４日目（最終日）

フリースタイル７４ｋｇ級

３位決定戦

瀧澤勇仁（慶應義塾大学）［VPO 6:00=0-2］山下凌弥（日本体育大）

女子レスリング６２ｋｇ級

決勝

尾﨑野乃香（慶應義塾大学）［VPO 6:00=2-1］尾西桜（日本体育大学）

【お断り】

記者の都合が合わず、尾﨑選手の試合を取材できなかったため、写真は瀧澤選手のみとなります。ご了承ください。

現在は慶大コーチとして活動している女子レスリング６２ｋｇ級の尾﨑野乃香（令８環卒）は、尾西桜（日本体育大学）との決勝に臨んだ。尾西は昨年度天皇杯で５９ｋｇ級から五輪階級の６２ｋｇ級へと転向し、３位となった新星だ。

開始１分３０秒頃、尾﨑が２度目のパッシブを取られ、アクティビティタイムとなる。尾西にがぶりから攻められるも、これをかわしてテイクダウンに持ち込み、アクティビティタイム中に２点を先制。２―０のリードで第１ピリオドを終える。

第２ピリオド残り１分１５秒頃、タックルで左足を取られ、逆転のピンチを迎えるが、１点に抑えてリードを守る。終盤も攻められるが、冷静に対処する巧みなレスリングで逃げ切った。

尾﨑は昨年度天皇杯を優勝したため、この明治杯の優勝で今年秋に行われるアジア大会と世界選手権への選考が決まった。

フリースタイルスタイル７４ｋｇ級の瀧澤勇仁（経２・慶應）は、シニア全国大会初のメダルを懸けて３位決定戦に出場した。相手は山下凌弥（日本体育大）。昨年８月のインカレ準決勝では瀧澤が１―６のポイント判定負けを喫している。

開始１分１１秒、ステップアウトで先制を許す。直後に２度目のパッシブを取られ、アクティビティタイムで得点を奪えず、１点を献上する。第１ピリオド残り３０秒頃、瀧澤が首元を痛める。長い中断となったが、試合に復帰。０―２で第１ピリオドを終える。

第２ピリオドは瀧澤が積極的に仕掛けるも、攻め切れない時間が続く。瀧澤の右手、山下の左手で組み、高低を生かした攻撃を繰り出すも、最後までかわされ続けた。０―２の敗戦で、昨年度天皇杯に続きベスト８に終わった。

惜敗となったが、山下相手に接戦を演じた瀧澤。準々決勝でも、今大会最優秀選手の青柳善の輔（クリナップ）相手に４―７のポイント判定負けも善戦した。今後の飛躍に期待が持てる大会となった。

今大会の慶大選手の結果は以下の通り。

佐藤秀一郎（環４・八千代松陰）

フリースタイル９７ｋｇ級 ベスト８

グレコローマン９７ｋｇ級 ベスト８

岡澤ナツラ（法２・慶應）

フリースタイル８６ｋｇ級 準優勝

瀧澤勇仁（経２・慶應）

フリースタイル７４ｋｇ級 ベスト８、３位決定戦敗戦

尾﨑野乃香（令８環卒）

女子レスリング６２ｋｇ級 優勝

慶大が出場する次の大会は、東京都知事杯令和８年度東日本学生レスリングリーグ戦。６月１６日から１８日にかけて東京・駒沢オリンピック公園総合運動場体育館で開催される。

（取材：柄澤晃希）