【レスリング】〈戦評〉危なげなく４戦全勝 翌日の２部決勝＆昇格入れ替え戦に進出／東京都知事杯 令和８年度 東日本学生レスリングリーグ戦 予選グループ

慶大は大会２日目の２部リーグ予選Ａグループに出場し、４戦全勝で翌日の２部決勝と１部昇格を懸けた入れ替え戦への進出を決めた。初戦から岡澤ナツラ（法２・慶應）や瀧澤勇仁（経２・慶應）らが存分に実力を発揮。計１１選手が出場し、危なげなく勝ち上がった。２部では２４年から２連覇中だが、２年続けて入れ替え戦で敗れ１部昇格を逃している。

２０２６年６月１７日 ＠東京・駒沢オリンピック公園総合運動場体育館

東京都知事杯 令和８年度 東日本学生レスリングリーグ戦 ２部リーグ予選Ａグループ

※スコアは慶大選手を左、相手選手を右で掲載しています。

６月１６日、大学レスリングの祭典、東日本学生レスリングリーグ戦が開幕した。試合は全て男子フリースタイル、７つの階級に分かれた団体戦で、４勝以上したチームが勝利となる。階級順は各試合前にくじ引きで決める。

慶大は大会２日目の２部予選Ａグループに登場。５チームによる総当たりのリーグ戦を戦い、１位で終えれば翌日の２部決勝、１部昇格を懸けた入れ替え戦に進出する。

【１回戦 東北学院大学戦】

慶應義塾大学５－２東北学院大学

61㌔級

玄番壮一郎［VSU 0:50=0-11］佐藤陽斗

86㌔級

岡澤ナツラ［VSU 0:35=10-0］石澤右京

70㌔級

松村朝矩［VSU 3:33=3-13］穴津子一樹

74㌔級

瀧澤勇仁［VFO］

86-125㌔級

佐藤秀一郎［VFO］

50-57㌔級

笹沼拓己［VCA 0:35=10-0］菅原煌雨

65㌔級

髙橋慧大［VIN 0:06］塩崎涼太

初戦は６１㌔級、玄番壮一郎（総２・攻玉社）がリーグ戦初出場を果たす。序盤に相手に押し出されるなど０ー３とされると、試合開始４０秒を過ぎたところで、相手に体勢を崩され、回転技を連続で決められる。０ー１１でテクニカルスペリオリティ負け。悔しい幕開けとなった。

２戦目は８６㌔級にシニア世界選手権に日本代表として出場することが決定した岡澤ナツラ（法２・慶應）が出場。試合開始直後に回転技で４点を奪うと、その後ももう一度回転技で得点を奪い、わずか３５秒で１０ー０のテクニカルスペリオリティ勝ちをおさめた。

３戦目には７０㌔級に松村朝矩（政２・慶應）が出場。第１ピリオド中盤までは０ー２と拮抗した試合展開を見せるも、途中で回転技を決められ、２ー１１と点差をつけられる。第１ピリオド終了間際に１点を返すも、第２ピリオド開始直後に２点を奪われ、３ー１３で敗北した。

４試合目と５試合目は不戦勝となり、迎えた第６試合。５０－５７㌔級に笹沼拓己（政３・淑徳）が出場。試合開始後すぐに相手の体勢を崩すと、そのまま回転技を決めきり、およそ３０秒で１０ー０のテクニカルスペリオリティ勝ちをもぎ取った。７試合目も相手が試合途中に棄権して勝利した慶大は、東北学院大相手に５勝２敗で終えた。

【２回戦 東海大学戦】

慶應義塾大学７－０東海大学

86㌔級

岡澤ナツラ［VSU 0:59=11-0］遠藤來梧

50-57㌔級

玄番壮一郎［VFO］

86-125㌔級

中島怜央斗［VFA 1:37=2-7］本山賀新

74㌔級

近藤大朗［VSU 5:29=10-0］河原田康晴

70㌔級

松村朝矩［VSU 4:49=10-0］佐々木創道

61㌔級

菅原大志［VSU 1:50=10-0］押野銀太

65㌔級

髙橋慧大［VSU 0:21=10-0］小野浩斗

初戦であるフリースタイル８６㌔級には岡澤が出場。開始早々に相手を場外へ押し出してまずは１点を獲得。その後も相手の右足を巧みに取り、鮮やかにテイクダウン。そこからも猛攻を続け、ローリングを連続で決めて６点獲得。さらに相手の背後を完全に奪ってからローリングを決め、４点を追加。相手に息つく暇も与えず、開始わずか約１分、１１－０という驚異的なスピードでテクニカルスペリオリティ勝ちを決めた。

２戦目にはフリースタイル５０―５７㌔級の玄番が出場。不戦勝となり、２勝目を挙げる。

３戦目はフリースタイル８６―１２５㌔級の中島怜央斗（文１・Ｓ高等学校）が出場。この試合で最も会場を沸かせたのは、初めてのリーグ戦に挑んだ中島だった。序盤、相手に場外へ押し出されて１点を先制されると、その後も相手の攻め込まれる場面が続き、倒されては回され、一時は一気に７点差まで広げられる絶体絶命の窮地に陥る。しかし、中島は相手の一瞬の隙を逃さず、右肩を掴んで回すと、そのまま相手の両肩をマットへ付けて劇的な逆転フォール勝ちを収めた。

勝利すれば慶大の勝利が確定する４戦目には近藤大朗（総３・名古屋）が出場。相手の執拗な攻めを交わす。隙を突いて背後に入り込み２点を獲得。その後も着実にポイントを積み重ね、４－０とリードして第１ピリオドを終える。第２ピリオドでも攻めの姿勢を崩さず、果敢にタックルを狙い続ける。終盤、相手の背後に回り込むと、そこからローリングを連続で決めて１０点差をつけ、見事なテクニカルスペリオリティ勝ちを収めた。

５戦目のフリースタイル７０㌔級には第１試合の東北学院大学戦で敗れた松村が出場。開始わずか１５秒で相手を場外へ押し出し１点を先制すると、鋭いタックルからテイクダウンを奪うなど得点を重ね、第１ピリオドを５－０と大きくリードして折り返す。第２ピリオドに入っても松村の猛攻は止まらない。両足タックルからのテイクダウンや押し出しで着実に追加点を挙げる。最後は相手がタックルを仕掛けてきたが、これを交わすと、バックを奪ってからのローリングで２点を獲得。１０－０の完勝を遂げた。

ここまで全勝している中、６戦目のフリースタイル６１㌔級には菅原大志（商１・慶應）がリーグ戦初出場。序盤こそ両者探り合いの静かな立ち上がりとなったが、開始約１分、菅原が鋭いタックルを仕掛けて主導権を握る。そのまま相手の背中をマットにつける豪快な４点技を決めると、一気にペースを掴んだ。その後も攻撃の手を緩めることなく、果敢なタックルからのテイクダウン、さらにはローリングで得点を重ね、１０－０のテクニカルスペリオリティ勝ちで相手を圧倒した。

７戦目のフリースタイル６５㌔級に出場した主将・髙橋慧大（商４・慶應）は開始直後から一瞬でテイクダウンを奪って２点先制。その後もローリングを連続で決め、相手に何もさせないまま１０－０でテクニカルスペリオリティ勝ちを収めた。

【３回戦 大東文化大学戦】

慶應義塾大学５－２大東文化大学

61㌔級

菅原大志［VSU 0:45=10-0］坂庭圭

86㌔級

岡澤ナツラ［VSU 0:37=10-0］村野太紀

65㌔級

飯澤山太郎［VSU 1:13=0-10］飯見大飛

50-57㌔級

笹沼拓己［VSU 0:34=0-10］吉澤悠稀

74㌔級

瀧澤勇仁［VSU 1:15=11-0］竹川颯柊

70㌔級

近藤大朗［VPO 6:00=9-3］深町瑛吾

86-125㌔級

佐藤秀一郎［VSU 2:06=10-0］木村友也

１試合目は５０－５７㌔級に菅原が出場。試合開始直後に相手の体勢を崩すと、そのまま回転技を連続で決め、１０ー０のテクニカルスペリオリティ勝ちをおさめた。

２試合目は８６㌔級、岡澤。相手を持ち上げ、マット上に叩きつける４点技を決めきると、その後も回転技で得点を奪い、１０ー０のテクニカルスペリオリティ勝ちをおさめた。

３試合目は６５㌔級に飯澤山太郎（文２・國學院久我山）がリーグ戦初出場。いきなり４点技を決められるも、相手の攻撃が危険行為と見なされ、得点が認められず、０－０のまま試合が再開する。勢いを取り返したい飯澤だったが、直後にも４点技を決められるなど、開始１分を過ぎたところで０－１０とされ、テクニカルスペリオリティ負けに終わった。

４試合目は６１㌔級に笹沼が出場。試合開始直後にタックルで足元を奪われ、そのまま回転技を決められる。わずか３０秒でテクニカルスペリオリティ負け。悔しい結果に終わった。

５試合目は、７４㌔級に瀧澤が出場。素早い攻撃で４点を奪うと、その後も見事なタックルで相手の体勢を崩し、そのまま回転技を決め切ると、１１ー０でテクニカルスペリオリティ勝ちを決めた。

６試合目は７０㌔級に近藤が出場。第１ピリオドは中盤に１点を失うも、終了間際に回転技を決め、４－１で折り返す。第２ピリオドは、緊迫した展開が続く。体勢を崩され、２点を失うも、回転技を決めさせず、４－３に。２点を奪い６－３とリードすると、試合終了間際には相手をひっくり返すなど、さらに３点を奪い、９－３で試合終了。痺れる試合展開となった。

７試合目は８６－１２５㌔級に佐藤秀一郎（環４・八千代松陰）が出場。立っている状態から相手を倒す４点技を決めるなど、第１ピリオド中盤で６－０とすると、最後は回転技などで４点を奪い、１０ー０のテクニカルスペリオリティ勝ち。大東大戦は７戦５勝で幕を下ろした。

【４回戦 立教大学戦】

慶應義塾大学６－１立教大学

61㌔級

菅原大志［VSU 4:11=15-3］植杉瑛洲

86㌔級

岡澤ナツラ［VSU 0:51=10-0］押野健太郎

50-57㌔級

笹沼拓己［VSU 1:50=0-10］梶原一平

65㌔級

髙橋慧大［VSU 2:48=12-1］平岡大河

86-125㌔級

佐藤秀一郎［VSU 5:19=11-0］西山脩人

74㌔級

近藤大朗［VSU 0:57=10-0］西島輝

74㌔級

瀧澤勇仁［VSU 2:29=10-0］西原丈陽

６１㌔級の菅原は序盤に１点を先制されるが、得意の高速タックルで相手をコントロールすると、ローリングを決めて４点を奪い、第１ピリオドを４−１で終える。第２ピリオド開始早々に２点を追加すると、もつれから連続ローリングを決め１５−３のテクニカルスペリオリティで勝利した。

８６㌔級の岡澤は余裕の試合運び。わずか５１秒でテクニカルスペリオリティ勝ちを決めた。

５０ー５７㌔級の笹沼は序盤から相手の圧力に押され、テクニカルスペリオリティ負けを喫した。

６５㌔級の髙橋は開始早々に豪快な投げで４点を先制。第１ピリオド終盤にも４点技を決め、大勝した。

８６ー１２５㌔級の佐藤は試合中盤に４点技を決めるなど着実に加点し続け、第２ピリオド終盤にテクニカルスペリオリティ勝ち。チーム４勝目を挙げ、勝利を決めた。

７０㌔級の近藤は足を取ってテイクダウンに持ち込むと、４連続ローリングで方をつけた。

７４㌔級の瀧澤は開始早々に相手を場外に押し出して先制すると、その後も危なげなく加点し、テクニカルスペリオリティで勝利した。

４戦全勝、自力で１位通過を決め、翌日の２部決勝と昇格を懸けた入れ替え戦への進出を決めた。

（取材・記事：柄澤晃希、塩田隆貴、檜森海希）